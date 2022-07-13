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Підрозділи збройних сил Білорусі провели ротацію особового складу та техніки на кордоні з Україною, - Генштаб ЗСУ

білорусь

Білоруські військові провели ротацію частини особового складу та техніки на кордоні з Україною.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"На Волинському та Поліському напрямках у підрозділах збройних сил Республіки Білорусь, що виконують завдання з посилення охорони білорусько-українського кордону, проведено ротацію частини особового складу та техніки", - йдеться в повідомленні.

Триває перевірка штабу військ територіальної оборони Жлобинського району Гомельської області Республіки Білорусь. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору цієї країни.

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Автор: 

Білорусь (7926) Генштаб ЗС (6524) кордон (4754)


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Топ коментарі
+4
Якщо білоруси таки полізуть на Україну і не будуть здаватися українськой арміі - то хай здихають, подонків не жалко а нітрошки.
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13.07.2022 08:29
+4
Наказ генерала Залужного:

«В зв»язку з посиленням навчань Збройних Сил Білорусі поблизу кордонів України терміново розвернуть вздовж кордону України мережу підприємств по автоматичному виготовленню «чіпсів»

Забезпечить їх відповідним інвентарем для просмажування»
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13.07.2022 08:43
+2
Пишіть просто, - відбувається круговорот гівна біля кордону.
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13.07.2022 08:43
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Якщо білоруси таки полізуть на Україну і не будуть здаватися українськой арміі - то хай здихають, подонків не жалко а нітрошки.
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13.07.2022 08:29 Відповісти
Наказ генерала Залужного:

«В зв»язку з посиленням навчань Збройних Сил Білорусі поблизу кордонів України терміново розвернуть вздовж кордону України мережу підприємств по автоматичному виготовленню «чіпсів»

Забезпечить їх відповідним інвентарем для просмажування»
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13.07.2022 08:43 Відповісти
Спецбригада по чистке картошки требует замены. Снизилось морально-психологическое состояние
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13.07.2022 08:30 Відповісти
Колись у середовищі одеських "бандерш" (хазяйок "будинків розпусти") існував вислів: "Якщо у будинку діла "швах", то не ліжка переставляють, а "****єй міняють!" А у Луки нових "****ей" нема! І взять нізвідки!
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13.07.2022 08:35 Відповісти
Небезпека в тому, що лука це все затіяв не спроста, він розгорнув військо під виглядом навчань, а тепер ротація... УВАГА!!! Ротація може бути у стані готовності путінськими орками. Це дуже небезпечно. Згадайте, що кацапи завезли туди техніку, в т.ч. с-400 не для бульбашів, а з конкретною метою. Тому тут без хіхоньок і хахоньок треба посилити розвідку і вивести артилерію на позиції, чекати час "ч", щоб врізати кацапам до їх першого злету ракети чи бомбардувальника.
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13.07.2022 09:53 Відповісти
Пишіть просто, - відбувається круговорот гівна біля кордону.
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13.07.2022 08:43 Відповісти
За що то білорусам гибнуть , вони ж не всі епнуті як кацапи ? Та мабудь в їх госпіталях зараз багато 300хкацапів, та через Біларуісь і 200х вивозять кацапів. Орда хоче знищіть европейців , біларуси в орді ніколи не були
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13.07.2022 08:48 Відповісти
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13.07.2022 08:49 Відповісти
Так звана картопляна ротація
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13.07.2022 09:13 Відповісти
Лука маневрує між молотом і ковадлом.
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13.07.2022 09:14 Відповісти
 
 