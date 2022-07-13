Підрозділи збройних сил Білорусі провели ротацію особового складу та техніки на кордоні з Україною, - Генштаб ЗСУ

Білоруські військові провели ротацію частини особового складу та техніки на кордоні з Україною.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"На Волинському та Поліському напрямках у підрозділах збройних сил Республіки Білорусь, що виконують завдання з посилення охорони білорусько-українського кордону, проведено ротацію частини особового складу та техніки", - йдеться в повідомленні.

Триває перевірка штабу військ територіальної оборони Жлобинського району Гомельської області Республіки Білорусь. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору цієї країни.

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