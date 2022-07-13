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Підрозділи ФСБ РФ шукають 60 дезертирів, які ховаються у Запорізькій області, - ОВА

область,обстріл,запорізька

Близько 60 дезертирів зі складу оупаційних сил покинули свої підрозділи та переховуються. Їх розшукують підрозділи ФСБ РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

"За інформацією української розвідки, підрозділи ФСБ РФ здійснюють пошук дезертирів зі складу окупаційних військ на території тимчасово окупованої Запорізької області. У військах окупантів кількість таких осіб, що покинули свої підрозділи через загрозу артилерійських ударів Збройних Сил України по об'єктам російських окупаційних військ збільшується у геометричній прогресії і наразі складає близько 60 осіб", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В армії РФ відзначається системне дезертирство та зловживання алкоголем, - Генштаб ЗСУ

Зазначається, що вказані особи переховуються у підвалах, покинутих та зруйнованих будівлях, шукаючи будь-якого способу покинути територію України.

" Єдиним для них способом повернутись додому - це здатись у полон Збройним силам України", - додали у ОВА.

армія рф (17264) ФСБ (1449) Запорізька область (3582) дезертирство (295)


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Топ коментарі
+12
хочуть жити - нехай здаються нашим
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13.07.2022 08:49
+6
У нас в полоні краще чим на їх сраній "родінє".
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13.07.2022 08:53
+6
Друга армія в світі боїться бандер. Видно добре залили їм сала за шкіру що і досі пам"ятають.
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13.07.2022 09:07
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хочуть жити - нехай здаються нашим
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13.07.2022 08:49 Відповісти
А в полі працювать хто буде? На Поліссі таких "приймаків" до цих пір відловлюють Пристають до когось у селі і за дах над головою та харчі - відробляють
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13.07.2022 09:11 Відповісти
У нас в полоні краще чим на їх сраній "родінє".
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13.07.2022 08:53 Відповісти
...Нет, с прошлым живую нить
Нельзя порвать и всё забыть.
Пусть в парке шумит листва,
УПА как и прежде, жива. Х2
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13.07.2022 08:54 Відповісти
Кажуть що то були буряти... та щури Кадірова...
Предателв рабZei...
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13.07.2022 08:55 Відповісти
Кто бы они ни были... Кацапы храбрые - колы гуртом на одного. Но когда и один заторцует кацапу в дюндель, остальные - кто куда. Не было бы украинских фронтов, кацапов Гитлер одолел бы играючи.
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13.07.2022 09:13 Відповісти
***** казало, що вони і без українців папєділіби.
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13.07.2022 10:17 Відповісти
если это 18 летние после школы то конечно хотят жить, режим ху..ла их ищет. Сдались бы.
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13.07.2022 08:55 Відповісти
Что эти палачи фсб могут искать в чужой стране ⁉️Это за ними должны охотиться и утилизировать☠️🔥🔥🔥🔥💩🇷🇺ПШЛИ на х#й
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13.07.2022 08:59 Відповісти
Вони вважають що то і було наше, тільки здавали татарам на пашу, та полякам. Так писав Шевченко.
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13.07.2022 09:04 Відповісти
Друга армія в світі боїться бандер. Видно добре залили їм сала за шкіру що і досі пам"ятають.
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13.07.2022 09:07 Відповісти
Якщо жити хочуть - клешні догори й велком туде фплен...
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13.07.2022 09:08 Відповісти
Готові 60 рабів, ну.

Розслабтеся, фесебе, наші жіночки їх, може, вже пристроїли траву косити, гній викидати, ще там щось ... за миску юшки.

А тоді здадуть в СБУ.
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13.07.2022 09:19 Відповісти
НетЬ... та гидота хiба що на гумус годиться.
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13.07.2022 09:28 Відповісти
Не ганьби українських жінок, відьма!

Звідки такий досвід з рабами? У самої індуси батрачать у ліжку?
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13.07.2022 10:37 Відповісти
Панно Iренко, Ви самi не ганьбiться з таким своiм "вердиктом".
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13.07.2022 11:03 Відповісти
Я українських жінок захищаю від божевільної.

А Ви кого захищаєте?
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13.07.2022 11:17 Відповісти
У мене склалося враження, що Ви далекi вiд здорового диспуту. Вам, мабуть, до душi скандал? Якщо не докажете зворотне, прошу мене бiльше не турбувати.
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13.07.2022 11:34 Відповісти
Ви не відповіли «кого захищаєте?» : Подругу, дружину, кохану?

Ці орки сюди прийшли гвалтувати та вбивати українських жінок , дівчат та дітей. У вас є жінка, донька, чи онучка? Ви уявляєте собі, щоб вони взяли собі у хату цих орків та годували б їх за те, щоб вони їм траву косили чи гній прибирали?

Особисто я перше б що зробила, це відправила у пекло першого ліпшого будь-яким способом, а ця пропонує їх годувати та працю. По-вашому це нормальна реакція нормальної українки?

Не втруйтесь та не роздмухують скандал, бачу, що ви це **********. Це ж вже не вперше, коли ви таке робите. І прошу мене більше не турбувати під моїми коментарями.
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13.07.2022 11:44 Відповісти
Свою думку я висловив вище. КРАПКА. На все добре.
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13.07.2022 12:07 Відповісти
Я теж висловила свою думку вище.

Вас до розмови не запрошувала, особисто вам оцінку не робила, навідміну від вас. Бережіть себе та свою родину.
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13.07.2022 12:16 Відповісти
Повторюся... КРАПКА.
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13.07.2022 13:16 Відповісти
Повторююсь: Бережіть себе та свою родину!
Слава українкам!
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13.07.2022 13:24 Відповісти
Чесне слово, я вважав , що все знаю про переляк всих часiв та народiв з вiд`iхавшою кукухою... Та мабуть, помилився... Однак може я - що не так , може -Ви. Але ж бо, звиняйте.
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13.07.2022 13:33 Відповісти
ЗЫ... Вважаю, що на кшталт тих 60 дезертирiв, котрi без мiзкiв були вiдданi пинi, поки у нас не прозрiли, дехто й з наших патрiотiв може лоба на онучу порвати об молитовний коврик. Тiльки вiд того мудрiшим не стане. Бо в любiй справi необдуманiсть та прикладання невиправданих, через мiру, великих зусилль тiльки шкодить.
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13.07.2022 13:45 Відповісти
Пан Шамов! Ваша «крапка» якось затягнулась.

Ваша філософія мені не зарозуміла, тому що філософія та війна - це речі несумісні. Є ворог, якого треба знищувати, а не рятувати та годувати. Особисто я не збираюсь займатися їх перевиховуванням та годувати їх за працю у садочку. Я викопаю свій кулемет у садочку та замочу їх нахєр, а потім закопаю. Ось така моя філософія!
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13.07.2022 14:18 Відповісти
Дехто з патрiотiв , та як той кацап, всих вимiрюе своею мiркою. Мало того, ще й рекламуе своi дii. Замiсть того щоби мовчки(без роклами ) робити свое святее дiло...
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13.07.2022 15:20 Відповісти
Дехто з «патріотів» , тобто ваша підзахисна, взагалі пропонує українським жінкам не вбивати , а використовувати орків-втікачів для праці та розваг, та ще й підгодовувати їх. Тому у мене і виникли підозри, що до рабів індусів у неї.
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13.07.2022 15:30 Відповісти
...повторююсь вкотре...- КРАПКА... Та те пусте, адже деякi патрiоти, та як тi кацапи , не знаючи людину, волiют начепити iй свiй ярлик. https://www.youtube.com/watch?v=BBxu5nHjhek Насмiшило й те, що деякi патрiоти, можуть та як "рэпнути" в калюжу, приплiвши до всього , ще й пiдневiльних, котрi ********** сп вати ось таких спiванок...
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13.07.2022 16:14 Відповісти
Пан адвокат, ваша «крапка» мені вже набридла.

Бачу, що вас навіть не дивує та не обурює те, як ваша підзахисна принизила українських жінок, а це означає, що ви теж на таке здатний і робите це регулярно, що для вас це - норма. Шкода розчаровуватись у людині, я вас раніше поважала та дослухалась до вашої думки, а зараз мені соромно навіть це визнавати.

Знак оклику
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13.07.2022 16:21 Відповісти
Остання КРАПКА: максималiзм деяких патрiотiв призводить iх до того, що вони не об`ективно висвiтлюють ту чи iншу подiю, не розумiючи, чо вони не правi.... Та як кацапи... Та все ж рiниця е. Якщо великодержавний шовiнiзм - то е сама крайня ступiнь нацiоналiзму. Тобто, хто з нацiоналiстiв не мае великодержавницьких помислiв, той стоiть на сходинах нацiоналiзму нище. Але все одно, любого покрою нацiоналiзм, не мае свого державотворчого статуту, бо е лишень вiйськовим пiдроздiлом полiтичноi органiзацii вiд нацiоналстiв... https://youtu.be/GtFHoA0yHHE ЗЫ... пiсня раба, в якiй спiваеться про пiдневiльну долю.
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13.07.2022 16:44 Відповісти
Про яких «деяких патріотів» ви тут теревенете? Про тих, хто у Канаду втік?

Досить мені слати ваші сцилки-засіпки, я не збираюсь під час війни світити ворогу свій ip.
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13.07.2022 16:55 Відповісти
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13.07.2022 20:20 Відповісти
https://youtu.be/GtFHoA0yHHE ЗЫ... пiсня раба, в якiй спiваеться про пiдневiльну долю.

дорiвнюе

https://www.youtube.com/watch?v=GtFHoA0yHHE

5:05ТЕКУЩЕЕ ВИДЕО

https://www.youtube.com/watch?v=GtFHoA0yHHE Enge Sellum | Sethu | Vikram, Abitha, Sivakumar
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13.07.2022 20:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=BBxu5nHjhek Насмiшило й те, що деякi патрiоти, можуть та як "рэпнути" в калюжу, приплiвши до всього , ще й пiдневiльних, котрi ********** спiвати ось таких спiванок...

дорiвнюе

https://www.youtube.com/watch?v=EC_SyOBIDrE

3:37ТЕКУЩЕЕ ВИДЕО

https://www.youtube.com/watch?v=EC_SyOBIDrE Dhoop
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13.07.2022 20:43 Відповісти
А в цiлому, як все занедбано на рiвнi напiвсвiдомостi... Боронь, Боже.
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13.07.2022 20:46 Відповісти
Шамов, йдіть та психоаналізуй свою дружину, бо у неї так все занедбано, боронь Боже, якщо вона живе та терпить ось таку маячню, яку навіть зрозуміти неможливо.
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13.07.2022 20:53 Відповісти
ость тому я й сказав, що КРАПКА. Деяким патрiтам бажаю мирного неба та щастя в життI... Але ж бо....прiсь ейбочки , Я НЕ ЗНАЮ ЧИ МОЖНА В ДАНОМУ ВИПАДКУ ЩЕ ЩОСЬ СКАЗАТИ...
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13.07.2022 21:04 Відповісти
Якого мирного неба? патрійот ! В Україні війна!

Бачу, шо ****** за ******* у шамова від довгої розмови та багатьох крапок вже почались. Дасвіданя Знак оклику.
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13.07.2022 21:12 Відповісти
Хоча, правду кажучи, ЗДРАСТI, Я - ВАША тьотя, - можна сказати.
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14.07.2022 22:59 Відповісти
Маленькая буква "р" в слове россия всё ещё слишком большая, поэтому мы нашли букву "ₚ" ещё меньше.
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13.07.2022 10:01 Відповісти
По самотнім місцевим ватницям-разпусницям треба шукати цих орків.

Он вище Відьмана собі б теж кілька штук взяла для насолоди.
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13.07.2022 10:15 Відповісти
Минулоі війни,в плавнях Запоріжжя діяли партизанські загони -хєр знайдуть ))))))
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13.07.2022 11:41 Відповісти
РЕСПЕКТ (партизанам)...
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13.07.2022 12:08 Відповісти
 
 