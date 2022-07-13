Підрозділи ФСБ РФ шукають 60 дезертирів, які ховаються у Запорізькій області, - ОВА

Близько 60 дезертирів зі складу оупаційних сил покинули свої підрозділи та переховуються. Їх розшукують підрозділи ФСБ РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

"За інформацією української розвідки, підрозділи ФСБ РФ здійснюють пошук дезертирів зі складу окупаційних військ на території тимчасово окупованої Запорізької області. У військах окупантів кількість таких осіб, що покинули свої підрозділи через загрозу артилерійських ударів Збройних Сил України по об'єктам російських окупаційних військ збільшується у геометричній прогресії і наразі складає близько 60 осіб", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що вказані особи переховуються у підвалах, покинутих та зруйнованих будівлях, шукаючи будь-якого способу покинути територію України.

" Єдиним для них способом повернутись додому - це здатись у полон Збройним силам України", - додали у ОВА.