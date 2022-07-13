Підрозділи ФСБ РФ шукають 60 дезертирів, які ховаються у Запорізькій області, - ОВА
Близько 60 дезертирів зі складу оупаційних сил покинули свої підрозділи та переховуються. Їх розшукують підрозділи ФСБ РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.
"За інформацією української розвідки, підрозділи ФСБ РФ здійснюють пошук дезертирів зі складу окупаційних військ на території тимчасово окупованої Запорізької області. У військах окупантів кількість таких осіб, що покинули свої підрозділи через загрозу артилерійських ударів Збройних Сил України по об'єктам російських окупаційних військ збільшується у геометричній прогресії і наразі складає близько 60 осіб", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вказані особи переховуються у підвалах, покинутих та зруйнованих будівлях, шукаючи будь-якого способу покинути територію України.
" Єдиним для них способом повернутись додому - це здатись у полон Збройним силам України", - додали у ОВА.
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Нельзя порвать и всё забыть.
Пусть в парке шумит листва,
УПА как и прежде, жива. Х2
Предателв рабZei...
Розслабтеся, фесебе, наші жіночки їх, може, вже пристроїли траву косити, гній викидати, ще там щось ... за миску юшки.
А тоді здадуть в СБУ.
Звідки такий досвід з рабами? У самої індуси батрачать у ліжку?
А Ви кого захищаєте?
Ці орки сюди прийшли гвалтувати та вбивати українських жінок , дівчат та дітей. У вас є жінка, донька, чи онучка? Ви уявляєте собі, щоб вони взяли собі у хату цих орків та годували б їх за те, щоб вони їм траву косили чи гній прибирали?
Особисто я перше б що зробила, це відправила у пекло першого ліпшого будь-яким способом, а ця пропонує їх годувати та працю. По-вашому це нормальна реакція нормальної українки?
Не втруйтесь та не роздмухують скандал, бачу, що ви це **********. Це ж вже не вперше, коли ви таке робите. І прошу мене більше не турбувати під моїми коментарями.
Вас до розмови не запрошувала, особисто вам оцінку не робила, навідміну від вас. Бережіть себе та свою родину.
Слава українкам!
Ваша філософія мені не зарозуміла, тому що філософія та війна - це речі несумісні. Є ворог, якого треба знищувати, а не рятувати та годувати. Особисто я не збираюсь займатися їх перевиховуванням та годувати їх за працю у садочку. Я викопаю свій кулемет у садочку та замочу їх нахєр, а потім закопаю. Ось така моя філософія!
Бачу, що вас навіть не дивує та не обурює те, як ваша підзахисна принизила українських жінок, а це означає, що ви теж на таке здатний і робите це регулярно, що для вас це - норма. Шкода розчаровуватись у людині, я вас раніше поважала та дослухалась до вашої думки, а зараз мені соромно навіть це визнавати.
Знак оклику
Досить мені слати ваші сцилки-засіпки, я не збираюсь під час війни світити ворогу свій ip.
дорiвнюе
https://www.youtube.com/watch?v=GtFHoA0yHHE
5:05ТЕКУЩЕЕ ВИДЕО
https://www.youtube.com/watch?v=GtFHoA0yHHE Enge Sellum | Sethu | Vikram, Abitha, Sivakumar
дорiвнюе
https://www.youtube.com/watch?v=EC_SyOBIDrE
3:37ТЕКУЩЕЕ ВИДЕО
https://www.youtube.com/watch?v=EC_SyOBIDrE Dhoop
Бачу, шо ****** за ******* у шамова від довгої розмови та багатьох крапок вже почались. Дасвіданя Знак оклику.
Он вище Відьмана собі б теж кілька штук взяла для насолоди.