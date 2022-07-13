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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 37 570 осіб, 217 літаків, 188 гелікоптерів, 1649 танків та 3832 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 13 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 37 570 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.07 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 37570 (+100) осіб ліквідовано,

танків - 1649 (+0) од,

бойових броньованих машин - 3832 (+3) од,

артилерійських систем - 839 (+1) од,

РСЗВ - 247 (+0) од,

засоби ППО - 109 (+0) од,

літаків - 217 (+0) од,

гелікоптерів - 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 678 (+2),

крилаті ракети  - 155 (+0),

кораблі /катери  - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2704 (+5) од,

спеціальна техніка  - 67 (+1).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 37 570 осіб, 217 літаків, 188 гелікоптерів, 1649 танків та 3832 броньованих машини 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

армія рф (17264) Генштаб ЗС (6524) ліквідація (3885) знищення (7172) техніка (1824) втрати (4388)


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Топ коментарі
+9
Наші ЗСУ зараз зосереджені на знищенні БК рашистів, і це дуже непогано вдається, орки зараз сидять в обороні, тому що наступати немає чим, доб'ють БК, тоді і буде контрнаступ, ніхто на кулі по полям йти не буде, це треба розуміти. Тут зради немає ніякої. Слава нашим ЗСУ, Україна переможе!
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13.07.2022 09:15
+5
Орда прагне замороження конфлікта,Стамбулсько-Оманське перемир'я!!!)))
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13.07.2022 09:29
+4
Жодного танку не знищено за добу. Напевно - це вперше за 140 днів війни.
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13.07.2022 09:08
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Жодного танку не знищено за добу. Напевно - це вперше за 140 днів війни.
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13.07.2022 09:08 Відповісти
Бояться і ховаються! Те саме було і в ті часи, коли на Донбасі з"явилися перші "Стугни"
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13.07.2022 09:25 Відповісти
- Куме! Ось я чую про якийсь "мангал" на кацапських танках! Що воно таке є?
- Та то вони "присобачили решітку над баштою танка - щоб від "Джавеліна" вберегтися Однак він допомагає лише в одному - смажене "м"ясо", з башти, після вибуху, не розлітається далеко -збирать легше!
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13.07.2022 09:32 Відповісти
Наші ЗСУ зараз зосереджені на знищенні БК рашистів, і це дуже непогано вдається, орки зараз сидять в обороні, тому що наступати немає чим, доб'ють БК, тоді і буде контрнаступ, ніхто на кулі по полям йти не буде, це треба розуміти. Тут зради немає ніякої. Слава нашим ЗСУ, Україна переможе!
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13.07.2022 09:15 Відповісти
"Тут зради немає ніякої"...а де є?
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13.07.2022 09:38 Відповісти
Я за конкретно цю інформацію. Це офіційна інформація, яка перевірена. На рахунок бензовозів у Новій Каховці точної інформації за кількість знищеної техніки немає, а придумувати інформацію ніхто не буде, Генштаб ЗСУ це не конашенков, у якого по 650 "націоналістів" знищено на добу чи 1000 байрактарів від **********
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13.07.2022 09:44 Відповісти
Для блондинок, что такое БК?
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13.07.2022 10:10 Відповісти
Боєкомплект, тобто снаряди і патрони різних видів та калібрів
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13.07.2022 10:25 Відповісти
Боекомплект. Но вместе с этими БК на воздух взлетают десятки орков, которые в эту статистику не попадают, т.к. сосчитать их молекулы уже некому.
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13.07.2022 10:25 Відповісти
на танки обращать внимание не стоит
джавелины и стугны сними разберутся
а вот артилерия наша головная боль и ее нужно решать
но в штабе мало придают этому внимание
а жаль
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13.07.2022 09:18 Відповісти
Була інфа що знищено десь 40 бензовозів в Н. Каховці, так це фейк?
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13.07.2022 09:19 Відповісти
Чому "фейк"? Дані були, що у кацапів у одному місці був і склад *********** і склад пального "на колесах"
При зберіганні великих обсягів матеріальних засобів є два шляхи - розосереджувать їх маленькими партіями в різних місцях (але це вимагає задіяння великої кількості особового складу для охорони), або скупчення цих матеріалів у одному місці (економія солдат) Кацапи "зекономить" вирішили
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13.07.2022 09:31 Відповісти
Орда прагне замороження конфлікта,Стамбулсько-Оманське перемир'я!!!)))
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13.07.2022 09:29 Відповісти
Плюс 100 зашкварених орків за добу - то є добре.
Слава захисникам України!
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13.07.2022 10:11 Відповісти
 
 