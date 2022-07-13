Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 37 570 осіб, 217 літаків, 188 гелікоптерів, 1649 танків та 3832 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 13 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 37 570 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.07 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 37570 (+100) осіб ліквідовано,
танків - 1649 (+0) од,
бойових броньованих машин - 3832 (+3) од,
артилерійських систем - 839 (+1) од,
РСЗВ - 247 (+0) од,
засоби ППО - 109 (+0) од,
літаків - 217 (+0) од,
гелікоптерів - 188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 678 (+2),
крилаті ракети - 155 (+0),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2704 (+5) од,
спеціальна техніка - 67 (+1).
"Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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- Та то вони "присобачили решітку над баштою танка - щоб від "Джавеліна" вберегтися Однак він допомагає лише в одному - смажене "м"ясо", з башти, після вибуху, не розлітається далеко -збирать легше!
джавелины и стугны сними разберутся
а вот артилерия наша головная боль и ее нужно решать
но в штабе мало придают этому внимание
а жаль
При зберіганні великих обсягів матеріальних засобів є два шляхи - розосереджувать їх маленькими партіями в різних місцях (але це вимагає задіяння великої кількості особового складу для охорони), або скупчення цих матеріалів у одному місці (економія солдат) Кацапи "зекономить" вирішили
Слава захисникам України!