Протягом наступного тижня армія РФ, найімовірніше, зосередиться на взятті кількох невеликих міст на підступах до Слов'янська і Краматорська, - британська розвідка
На Донбасі російські сили, найімовірніше, зосередяться на взятті кількох невеликих міст протягом наступного тижня, включно із Сіверськом і Долиною на підступах до Слов'янська і Краматорська.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.
"Міські райони Слов'янська і Краматорська, ймовірно, залишаються основними цілями на цьому етапі операції", - йдеться у зведенні.
Як зазначили в Міноборони Британії, Росія продовжує прагнути підірвати легітимність української держави і зміцнити власне управління та адміністративний контроль над окупованими частинами України. Нещодавно була ініціатива про "побратимство" російських і українських міст та областей і указ, що полегшує українцям отримання російського громадянства.
Однак антиросійські настрої на окупованій Україні призводять до переслідування російських і проросійських чиновників. Призначена Росією адміністрація Великого Бурлука визнала, що один з її мерів був убитий 11 липня 2022 року в результаті вибуху автомобіля, нагадали в британській розвідці.
"Переслідування офіційних осіб, ймовірно, будуть посилюватися, що посилить і без того серйозні проблеми, що стоять перед російськими окупантами, і потенційно посилить тиск на вже скорочені військові формування та формування сил безпеки", - йдеться в повідомленні Міноборони Британії.
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А потом оказывается, что этот хуторок был замыкающим звеном большого окружения.
Я помню про западню для никому не нужных Северодонецке и Лисичанске.
А до этого был Мариуполь.
И всегда одно и тоже: не сдадим, поводов для паники нет, он нам нахер не нужен, все кто остался ватники и их не жалко, русских заманили в западню.
Эта шутка давно перестала быть смешной, но лошары продолжают её жадно хавать.