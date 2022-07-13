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Протягом наступного тижня армія РФ, найімовірніше, зосередиться на взятті кількох невеликих міст на підступах до Слов'янська і Краматорська, - британська розвідка

рф

На Донбасі російські сили, найімовірніше, зосередяться на взятті кількох невеликих міст протягом наступного тижня, включно із Сіверськом і Долиною на підступах до Слов'янська і Краматорська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

"Міські райони Слов'янська і Краматорська, ймовірно, залишаються основними цілями на цьому етапі операції", - йдеться у зведенні.

Як зазначили в Міноборони Британії, Росія продовжує прагнути підірвати легітимність української держави і зміцнити власне управління та адміністративний контроль над окупованими частинами України. Нещодавно була ініціатива про "побратимство" російських і українських міст та областей і указ, що полегшує українцям отримання російського громадянства.

Однак антиросійські настрої на окупованій Україні призводять до переслідування російських і проросійських чиновників. Призначена Росією адміністрація Великого Бурлука визнала, що один з її мерів був убитий 11 липня 2022 року в результаті вибуху автомобіля, нагадали в британській розвідці.

"Переслідування офіційних осіб, ймовірно, будуть посилюватися, що посилить і без того серйозні проблеми, що стоять перед російськими окупантами, і потенційно посилить тиск на вже скорочені військові формування та формування сил безпеки", - йдеться в повідомленні Міноборони Британії.

Читайте: Армія РФ на Донбасі відстає від власного графіка і не може досягти своїх цілей, - Пентагон

Автор: 

армія рф (17264) Велика Британія (5563) Краматорськ (652) розвідка (3857) Донбас (22354) Слов’янськ (596)


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Імовірно так або Імовірно чорта лисого.
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13.07.2022 09:15 Відповісти
А не можна коцапів іще кілька разів хаймарсами обробити ?
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13.07.2022 09:17 Відповісти
Спочатку за 48 годин до Києва, а тепер хоча б захопити якесь село.
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13.07.2022 09:18 Відповісти
наступление все суживается и суживается. Так всегда с орками, как и триста лет назад будут ганяться толпами туды сюды, а там наступит октябрь, может царь батюшка пожалеет.
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13.07.2022 09:38 Відповісти
Читаю статью и особенно некоторые комментарии. И опять тупые русские хотят захватить какой-то маленький никому не нужный хуторок.
А потом оказывается, что этот хуторок был замыкающим звеном большого окружения.
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13.07.2022 09:46 Відповісти
тебе Иван вслед кацапскому караблю...!
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13.07.2022 10:14 Відповісти
Карту подарить тебе, лаптерылый?)
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13.07.2022 10:22 Відповісти
Зачем ?
Я помню про западню для никому не нужных Северодонецке и Лисичанске.
А до этого был Мариуполь.
И всегда одно и тоже: не сдадим, поводов для паники нет, он нам нахер не нужен, все кто остался ватники и их не жалко, русских заманили в западню.
Эта шутка давно перестала быть смешной, но лошары продолжают её жадно хавать.
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13.07.2022 19:11 Відповісти
 
 