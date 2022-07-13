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Кулеба про створення "зернових коридорів": Ми перебуваємо на фінальній стадії, тепер все залежить від позиції Росії

зерно,урожай,пшениця,жнива,врожай,збір,ячмінь

Україна за два кроки від угоди з Росією з експорту українського зерна на міжнародний ринок. Необхідно ще вирішити проблеми безпеки, пов'язані з позицією Росії.

Про це в інтерв'ю виданню  El Pais заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми перебуваємо на фінальній стадії, і тепер все залежить від Росії. Якщо вони дійсно цього хочуть, експорт зерна почнеться найближчим часом. Якщо вони використовують його для продовження своїх голодних ігор, вони будуть продовжувати наполягати на важливості переговорів", - підкреслив міністр.

Кулеба запевнив, що Україна готова експортувати своє зерно на міжнародний ринок.

"Ми перебуваємо в одному човні з країнами, які відчайдушно потребують того, щоб ми відправляли їм наше зерно, тому що ми так само відчайдушно потребуємо його експорту", - додав він.

При цьому міністр наголосив, що Росія не зацікавлена в тому, щоб Україна експортувала своє зерно.

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"Я бачу лише одну можливу причину: вони хочуть показати країнам Африки та Азії, що хочуть врятувати їх від нестачі продовольства. Але це правда, Росія не зацікавлена в тому, щоб Україна експортувала, бо вони знають, що якщо ми експортуватимемо, ми отримуватимемо доходи з міжнародних ринків, і це зробить нас сильнішими", - додав він.

Автор: 

зерно (3118) росія (65002) експорт (4466) зернові (1235) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+6
Если все еще зависит от рашки, то вы и на один шаг не продвинулись.
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13.07.2022 09:49
+4
"Ми перебуваємо на фінальній стадії, і тепер все залежить від Росії. Якщо вони дійсно цього хочуть, експорт зерна почнеться найближчим часом..."

пошла легализация паРашки и подготовка к переговорам...
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13.07.2022 09:34
+4
Бляха-муха, метушня і видимість роботи, все на що здатні новиє ліца зелених уродів.
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13.07.2022 09:44
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"Ми перебуваємо на фінальній стадії, і тепер все залежить від Росії. Якщо вони дійсно цього хочуть, експорт зерна почнеться найближчим часом..."

пошла легализация паРашки и подготовка к переговорам...
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13.07.2022 09:34 Відповісти
Турция 7 лет подряд сохраняет за собой звание крупнейшего экспортера муки в мире, отметил Улусой. По прогнозам главы федерации, Турция до конца года экспортирует более 3 млн тонн муки на сумму около 1 млрд долларов. «В настоящее время Турция экспортирует муку практически во все страны мира.30 июл. 2021 г.
Турция заняла третью позицию в рейтинге стран-импортеров украинской зерновой продукции.Согласно оценкам экспертов USDA, импорт пшеницы в Турцию в текущем сезоне может составить порядка 10 млн тонн, что на 24% превысит показатель предыдущего МГ. 26.10.21
Встреча Эрдогана и путина должна состояться 19 июля 2022 в Тегеране.
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13.07.2022 09:48 Відповісти
ТЕРОРОИСТАМ+РАШИСТАМ ВЕРИТЬ ⁉️⁉️⁉️⁉️Какая ещё "позиция "⁉️ОНИ ВАС РАЗВЕДУТ и , как ВСЕГДА КИНУТ
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13.07.2022 10:19 Відповісти
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13.07.2022 09:43 Відповісти
Бляха-муха, метушня і видимість роботи, все на що здатні новиє ліца зелених уродів.
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13.07.2022 09:44 Відповісти
Если все еще зависит от рашки, то вы и на один шаг не продвинулись.
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13.07.2022 09:49 Відповісти
Рашка знає для чого влаштувала блокаду, а така бурхлива діяльність президента по вивозу приватної продукції видно добре оплачується. Щоб не вийшов ще один про*об.
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13.07.2022 11:17 Відповісти
"Ми перебуваємо на фінальній стадії, і тепер все залежить від Росії. - фінальна стадія Росії повна окупація України.Цього ніяк не второпають "зелені прорашистські блазні" в Україні.
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13.07.2022 09:50 Відповісти
Финальная стадия это когда от парашки ничего не зависит.
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13.07.2022 10:02 Відповісти
Як же ці зелені гниди рвуться зерно вивезти, в той час коли третину хліба вже спалили кацапи
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13.07.2022 10:20 Відповісти
Параша сейчас рассказывает как она хотела создать "пункт контроля за балкерами" на Змеином, но "проклятые биндеровцы" ей не дали это сделать "варварскими обстрелами" острова, поэтому она свалила оттуда "проявив жест доброй воли" и теперь требует включить их "контролёров" в таможенные посты Южного, Одессы и Черноморска.
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13.07.2022 10:20 Відповісти
Совсем е#нулись зелени папуги ‼️Рашистам верить - Это уничтожить в Николаев , Одессу
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13.07.2022 10:22 Відповісти
Хай краще зігниє це зерно, ніж підставити Одесу і Миколаїв.
До речі, я не зовсім розумію таку активність Зеленського і решта покидьків, якщо це зерно у власності приватних зернотрейдерів (звернень від них і взагалі хто це не чути). В кінці кінців хай переганяють на спирт і роблять біопаливо, бо вже дістали тими фейками про всесвітній голод., вже середина літа і нічого не сталося.
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13.07.2022 11:13 Відповісти
 
 