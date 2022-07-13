Кулеба про створення "зернових коридорів": Ми перебуваємо на фінальній стадії, тепер все залежить від позиції Росії

Україна за два кроки від угоди з Росією з експорту українського зерна на міжнародний ринок. Необхідно ще вирішити проблеми безпеки, пов'язані з позицією Росії.

Про це в інтерв'ю виданню El Pais заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми перебуваємо на фінальній стадії, і тепер все залежить від Росії. Якщо вони дійсно цього хочуть, експорт зерна почнеться найближчим часом. Якщо вони використовують його для продовження своїх голодних ігор, вони будуть продовжувати наполягати на важливості переговорів", - підкреслив міністр.

Кулеба запевнив, що Україна готова експортувати своє зерно на міжнародний ринок.

"Ми перебуваємо в одному човні з країнами, які відчайдушно потребують того, щоб ми відправляли їм наше зерно, тому що ми так само відчайдушно потребуємо його експорту", - додав він.

При цьому міністр наголосив, що Росія не зацікавлена в тому, щоб Україна експортувала своє зерно.

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"Я бачу лише одну можливу причину: вони хочуть показати країнам Африки та Азії, що хочуть врятувати їх від нестачі продовольства. Але це правда, Росія не зацікавлена в тому, щоб Україна експортувала, бо вони знають, що якщо ми експортуватимемо, ми отримуватимемо доходи з міжнародних ринків, і це зробить нас сильнішими", - додав він.