Німеччина в серпні відмовиться від вугілля з РФ, а в грудні - від нафти

Заступник міністра фінансів Німеччини Йорг Кукіс заявив, що уряд ФРН відмовиться від імпорту російського вугілля з 1 серпня, а нафти – із 31 грудня 2022 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"За кілька тижнів ми відмовимося від російського вугілля. Кожен знає історію нафтопроводу "Дружба", який вже був інструментом радянської імперії над Східною Європою. Позбутися цієї залежності не є простою справою, але це те, чого ми досягнемо за кілька місяців", - сказав Кукіс на форумі Sydney Energy Forum в Австралії.

За його словами, Німеччина відмовиться від імпорту російського вугілля з 1 серпня, а нафти – з 31 грудня цього року.

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Він також зазначив, що раніше РФ постачала в Німеччину 40% вугілля і 40% нафти.

Заступник міністра наголосив, що основним завданням для уряду ФРН буде заповнення величезної дірки, яка залишиться, коли Європейський Союз відмовиться від 158 мільярдів кубометрів газу на рік, які постачає Росія.

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