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Новини
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Німеччина в серпні відмовиться від вугілля з РФ, а в грудні - від нафти

вугілля

Заступник міністра фінансів Німеччини Йорг Кукіс заявив, що уряд ФРН відмовиться від імпорту російського вугілля з 1 серпня, а нафти – із 31 грудня 2022 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"За кілька тижнів ми відмовимося від російського вугілля. Кожен знає історію нафтопроводу "Дружба", який вже був інструментом радянської імперії над Східною Європою. Позбутися цієї залежності не є простою справою, але це те, чого ми досягнемо за кілька місяців", - сказав Кукіс на форумі Sydney Energy Forum в Австралії.

За його словами, Німеччина відмовиться від імпорту російського вугілля з 1 серпня, а нафти – з 31 грудня цього року.

Читайте: Німеччина опублікувала повний список військової допомоги Україні

Він також зазначив, що раніше РФ постачала в Німеччину 40% вугілля і 40% нафти.

Заступник міністра наголосив, що основним завданням для уряду ФРН буде заповнення величезної дірки, яка залишиться, коли Європейський Союз відмовиться від 158 мільярдів кубометрів газу на рік, які постачає Росія.

Також читайте: Європа замінить російське вугілля південно-африканським, - Reuters

Автор: 

Німеччина (7335) нафта (5496) росія (65002) енергетика (2582) вугілля (2472)


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Топ коментарі
+4
а якщо експортувати нафту буде незалежна Республіка Татарстан?
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13.07.2022 10:01
+2
удавка на шиї путіна затягується все сильнішее
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13.07.2022 10:00
+2
Після розпаду РФії гадаю що дуже слушна ідея !!!))
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13.07.2022 10:03
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Будем пасматреть.
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13.07.2022 09:59 Відповісти
удавка на шиї путіна затягується все сильнішее
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13.07.2022 10:00 Відповісти
а якщо експортувати нафту буде незалежна Республіка Татарстан?
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13.07.2022 10:01 Відповісти
Після розпаду РФії гадаю що дуже слушна ідея !!!))
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13.07.2022 10:03 Відповісти
В найближчій перспективі не розпадеться.
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13.07.2022 10:09 Відповісти
Кульмінація видовища наближається і вдала євроінтеграція України ,це каталізатор прискорення руйнації РФії ,запасаємося попкорном!!!)))
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13.07.2022 10:32 Відповісти
Шніп шнап шнаппі ,шніп шнап шнаппі шніп шнап шніп!!!!
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13.07.2022 10:03 Відповісти
Где-то в уральском бункере генератор вонючего газа включился на полную мощность. Когда уже эта падаль наконец-то сдохнет???...
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13.07.2022 10:07 Відповісти
Нужно перекрыть России торговлю и с Азией!
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13.07.2022 10:25 Відповісти
Та невже?! Не передумають?
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13.07.2022 10:28 Відповісти
в Німеччині та ж сама історія, що і в Україні - нічого не зробиш, поки не передавиш внутрішніх гнід
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13.07.2022 10:33 Відповісти
а може і не відмовиться, підсуне шрьодера який скаже що Україна повинна відмовитися від территорій на догоду путіну і німці тоді не будуть мерзнути взимку
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13.07.2022 10:32 Відповісти
А від газу коли?
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13.07.2022 10:34 Відповісти
фашики вміють добре обіцять...а як до справи,так купа відмовок.
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13.07.2022 10:49 Відповісти
 
 