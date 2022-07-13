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Новини
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Українська діаспора в Канаді подала до суду, щоб зупинити постачання турбін Siemens для "Північного потоку"

поток,северный,потік,північний

Світовий Конґрес Українців, організація української діаспори, подала у Канаді судовий позов у зв’язку з рішенням уряду передати після обслуговування турбіну Siemens для "Північного потоку", попри санкції.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

У вівторок Світовий Конґрес Українців заявив, що подає позов у Канаді, щоб запобігти поверненню турбіни і не допустити подальшого обслуговування російських турбін в Канаді у майбутньому.

Лідер організації Пол Грод наголосив, що це рішення є "великою помилкою з жахливими наслідками".

"Ми не можемо постачати терористичну державу інструментами, які їй потрібні для отримання коштів на фінансування вбивства десятків тисяч невинних людей", - наголосив він.

Читайте: Зеленський: Передача Канадою турбіни для Росії – небезпечне рішення для всього демократичного світу

За його словами, можна знайти кращі рішення, ніж просто піддатися на вимоги Росії, нагадавши, що постачати російський газ до Європи можна було би через українську ГТС. Він визнає, що за принципову позицію демократичному світу доведеться платити дорожче, але єдиний спосіб зупинити страждання України - це зупинити війну.

"Люди і бізнес, які вірять в ідеї свободи, демократії і прав людини, можуть і мають об’єднатися для пошуку проривних рішень в енергетичній кризі, яку створила Росія… Ми розуміємо, що потерпає увесь світ - зростають ціни на продукти, є дефіцит продовольства, зростають ціни на газ. Усе це - через Владіміра Путіна, і ми не маємо про це забувати. Потрібно бути дуже рішучими і принциповими, тому що Путін експлуатуватиме будь-які наші вагання", - наголосив Пол Грод.

Також читайте: США підтримують рішення Канади повернути турбіну для "Північного потоку", - Держдеп

Нагадаємо, Україна закликала Канаду не піддаватися на шантаж Кремля і після рішення викликала керівника посольства Канади.

В ЄС заявили, що Канада не порушила санкції, віддавши турбіну для російського газопроводу.

Автор: 

діаспора (209) Канада (2189) Світовий Конґрес Українців (76) Північний потік (2461) Siemens (198)


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Топ коментарі
+16
Українській діаспорі-респект...
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13.07.2022 10:23
+8
Молодці! Супер! Поки буде йти суд ті турбіни не передадуть. А там дивись ще апеляція і все таке...
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13.07.2022 10:28
+5
а суд там Суд....а не якесь корупційне лайно як у нас....
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13.07.2022 10:31
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Українській діаспорі-респект...
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13.07.2022 10:23 Відповісти
Молодці! Супер! Поки буде йти суд ті турбіни не передадуть. А там дивись ще апеляція і все таке...
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13.07.2022 10:28 Відповісти
а суд там Суд....а не якесь корупційне лайно як у нас....
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13.07.2022 10:31 Відповісти
Краще було б у суд вести тих, хто вирішив віддавати турбіну.
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13.07.2022 10:38 Відповісти
шольця та Трюдо?
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13.07.2022 12:14 Відповісти
Я писала, що Ґрод - дуже притомна людина.

КУК, Конґрес Українців Канади, звернувся і до персонажа:

https://www.ucc.ca/2022/07/06/ucc-letter-to-pm-trudeau-re-canadian-sanctions-on-nord-stream-1-turbine/

Following up on a https://www.ucc.ca/2022/06/15/ucc-letter-to-minister-joly-re-gazprom-nord-stream-1-turbine-and-canadian-sanctions-on-russia/ June 15 UCC letter to Foreign Affairs Minister Mélanie Joly , UCC National President Alexandra Chyczij wrote to Prime Minister Trudeau to stress the importance of Canada maintaining sanctions on the Nord Stream 1 turbine currently in Canada, and calling on the Government to ensure that all sanctions imposed on Russia remain in place.
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13.07.2022 10:40 Відповісти
але без добрячого копняка спали б і надалі )
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13.07.2022 12:16 Відповісти
Від Канади я такого не очікував, дуже прикро.
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13.07.2022 10:45 Відповісти
Хорошу справу організували діаспоряни
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13.07.2022 10:51 Відповісти
Турбіни треба для створення прецедента і показати самим европейцям, що наросія може їх тикнути в лайно, яке призначене для самої наросії. Пропаганда назапоробрика вже крутить на повну міф, що европейці самі ж страждають від своїх санкцій, а ресурсникам хоча б що. Після турбін через неділю будуть інші "сюрпризи", на приклад, якийсь "нарот" Воронежа перекриє газ на Европу, та буде вимагати, щоб на ще щось зняли санкції, мовляв, ми, народ, дуже ж страждаємо. А потім всі санкції тихенько розмотають "в зад", ні, оставлять якісь смішні
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13.07.2022 11:02 Відповісти
Нарешті канадійська діаспора прокинулась, я думала, що їм взагалі по цимбалах ця війна на історичній батьківщині. Вони тільки на свята у вишиванках українські пісьні співають.
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13.07.2022 12:08 Відповісти
є ще 1 цікаве питання до Німеччини та ЕС: чи продовжує фірма Сименс здійснювати регламент та постачання комплектуючих для свого обладнання на території кацапстану?
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13.07.2022 12:28 Відповісти
Дякуємо.
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13.07.2022 13:53 Відповісти
 
 