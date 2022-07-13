Українська діаспора в Канаді подала до суду, щоб зупинити постачання турбін Siemens для "Північного потоку"
Світовий Конґрес Українців, організація української діаспори, подала у Канаді судовий позов у зв’язку з рішенням уряду передати після обслуговування турбіну Siemens для "Північного потоку", попри санкції.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".
У вівторок Світовий Конґрес Українців заявив, що подає позов у Канаді, щоб запобігти поверненню турбіни і не допустити подальшого обслуговування російських турбін в Канаді у майбутньому.
Лідер організації Пол Грод наголосив, що це рішення є "великою помилкою з жахливими наслідками".
"Ми не можемо постачати терористичну державу інструментами, які їй потрібні для отримання коштів на фінансування вбивства десятків тисяч невинних людей", - наголосив він.
За його словами, можна знайти кращі рішення, ніж просто піддатися на вимоги Росії, нагадавши, що постачати російський газ до Європи можна було би через українську ГТС. Він визнає, що за принципову позицію демократичному світу доведеться платити дорожче, але єдиний спосіб зупинити страждання України - це зупинити війну.
"Люди і бізнес, які вірять в ідеї свободи, демократії і прав людини, можуть і мають об’єднатися для пошуку проривних рішень в енергетичній кризі, яку створила Росія… Ми розуміємо, що потерпає увесь світ - зростають ціни на продукти, є дефіцит продовольства, зростають ціни на газ. Усе це - через Владіміра Путіна, і ми не маємо про це забувати. Потрібно бути дуже рішучими і принциповими, тому що Путін експлуатуватиме будь-які наші вагання", - наголосив Пол Грод.
Нагадаємо, Україна закликала Канаду не піддаватися на шантаж Кремля і після рішення викликала керівника посольства Канади.
В ЄС заявили, що Канада не порушила санкції, віддавши турбіну для російського газопроводу.
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КУК, Конґрес Українців Канади, звернувся і до персонажа:
https://www.ucc.ca/2022/07/06/ucc-letter-to-pm-trudeau-re-canadian-sanctions-on-nord-stream-1-turbine/
Following up on a https://www.ucc.ca/2022/06/15/ucc-letter-to-minister-joly-re-gazprom-nord-stream-1-turbine-and-canadian-sanctions-on-russia/ June 15 UCC letter to Foreign Affairs Minister Mélanie Joly , UCC National President Alexandra Chyczij wrote to Prime Minister Trudeau to stress the importance of Canada maintaining sanctions on the Nord Stream 1 turbine currently in Canada, and calling on the Government to ensure that all sanctions imposed on Russia remain in place.