Журналіста на Вінниччині підозрюють у держзраді за поширення антиукраїнських публікацій
Чоловік з 2014 року створював та поширював публікації на шкоду Україні. Тепер він може сісти на 15 років.
Про це повідомили у Вінницькій обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідства, 50-річний громадянин України з 2014 року співпрацював із керівником та власником інтернет-видання, яке систематично публікувало матеріали антиукраїнського характеру із закликами до зміни адміністративно-територіального устрою України.
Прокурори зазначили, що власник ЗМІ найняв підозрюваного як позаштатного кореспондента та автора публікацій. Той отримав завдання готувати "неправдиві матеріали, спрямовані на розхитування суспільно-політичних настроїв та шкоди територіальній цілісності, недоторканості та обороноздатності України".
А після початку повномасштабної війни акцент публікацій змістився на викривлення реальних обставин воєнної агресії РФ проти України та виправдовування злочинів російських військовослужбовців. Правоохоронці встановили понад 10 таких публікацій, оприлюднених під псевдонімом.
Слідчі оголосили журналісту підозру за ч. 1 ст. 111 та ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.
На час слідства суд відправив його під варту без права можливості внести заставу.
Будь ласка, зачекайте...
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12 Comments
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І невідомо що там той журналіст постив, може він просто за Порошенка...
А хто ж тоді був преЗЕдентом? А це не спроба змінити адміністративно-територіальний устрій?
А що там 9 грудня 2019 року в Парижі на двохсторнній зустрічі Зеленського з путіним, заради якої, навіть, переривали зустріч «нормадської четвірки, преЗЕдент наобіцяв рашистському покидьку?