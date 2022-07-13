Журналіста на Вінниччині підозрюють у держзраді за поширення антиукраїнських публікацій

Чоловік з 2014 року створював та поширював публікації на шкоду Україні. Тепер він може сісти на 15 років.

Про це повідомили у Вінницькій обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, 50-річний громадянин України з 2014 року співпрацював із керівником та власником інтернет-видання, яке систематично публікувало матеріали антиукраїнського характеру із закликами до зміни адміністративно-територіального устрою України.

Прокурори зазначили, що власник ЗМІ найняв підозрюваного як позаштатного кореспондента та автора публікацій. Той отримав завдання готувати "неправдиві матеріали, спрямовані на розхитування суспільно-політичних настроїв та шкоди територіальній цілісності, недоторканості та обороноздатності України".

Читайте: ​"Зливав" інформацію про ЗСУ: мешканця Донеччини засуджено за державну зраду та участь у "ДНР", - Офіс генпрокурора

А після початку повномасштабної війни акцент публікацій змістився на викривлення реальних обставин воєнної агресії РФ проти України та виправдовування злочинів російських військовослужбовців. Правоохоронці встановили понад 10 таких публікацій, оприлюднених під псевдонімом.

Слідчі оголосили журналісту підозру за ч. 1 ст. 111 та ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

Також читайте: 9 поліцейських з Луганщини підозрюються у держзраді, - Офіс генпрокурора

На час слідства суд відправив його під варту без права можливості внести заставу.