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Новини
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Журналіста на Вінниччині підозрюють у держзраді за поширення антиукраїнських публікацій

наручники

Чоловік з 2014 року створював та поширював публікації на шкоду Україні. Тепер він може сісти на 15 років.

Про це повідомили у Вінницькій обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, 50-річний громадянин України з 2014 року співпрацював із керівником та власником інтернет-видання, яке систематично публікувало матеріали антиукраїнського характеру із закликами до зміни адміністративно-територіального устрою України.

Прокурори зазначили, що власник ЗМІ найняв підозрюваного як позаштатного кореспондента та автора публікацій. Той отримав завдання готувати "неправдиві матеріали, спрямовані на розхитування суспільно-політичних настроїв та шкоди територіальній цілісності, недоторканості та обороноздатності України".

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А після початку повномасштабної війни акцент публікацій змістився на викривлення реальних обставин воєнної агресії РФ проти України та виправдовування злочинів російських військовослужбовців. Правоохоронці встановили понад 10 таких публікацій, оприлюднених під псевдонімом.

Слідчі оголосили журналісту підозру за ч. 1 ст. 111 та ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

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На час слідства суд відправив його під варту без права можливості внести заставу.

Автор: 

Вінницька область (1012) прокуратура (3671) ЗМІ (1357) державна зрада (1680)


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Топ коментарі
+8
не може сісти ....А повинен сісти на 15 років
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13.07.2022 10:29
+8
Латынина пошла ты на#уй.
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13.07.2022 10:35
+5
Про «хороших руських» і прямі зв'язки ФСБ і ОПи.



3636

12 Comments

6 Shares
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13.07.2022 10:30
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не може сісти ....А повинен сісти на 15 років
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13.07.2022 10:29 Відповісти
на гіляку його
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13.07.2022 10:29 Відповісти
Про «хороших руських» і прямі зв'язки ФСБ і ОПи.



3636

12 Comments

6 Shares
показати весь коментар
13.07.2022 10:30 Відповісти
Латынина пошла ты на#уй.
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13.07.2022 10:35 Відповісти
Зеленський бореться це міф який створюе дермак і гоп компанія ОПге він все робив щоб розоружити Україну за годи свого президенства, він все зробив щоб ***** завоював південь за три дні, він все зробив щоб здати Маріуполь і азівців, а на 10000000 процентів боронить державу ЗСУ та народ України тому предателі зелеботи дермака не розповсюджуйте херню
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13.07.2022 13:34 Відповісти
Розперезались. На ********* отримав би 25.
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13.07.2022 10:31 Відповісти
Мера, який здав ціле місто, відпускають та поновлюють на посаді, а журналіста за меми вконтакті садять на 15 років. Молодці!
І невідомо що там той журналіст постив, може він просто за Порошенка...
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13.07.2022 10:33 Відповісти
На палю!
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13.07.2022 10:33 Відповісти
1 жовтня 2019 року в Мінську учасники https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D0%B7_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 тристоронньої контактної групи підписали «формулу Штайнмаєра».
А хто ж тоді був преЗЕдентом? А це не спроба змінити адміністративно-територіальний устрій?
А що там 9 грудня 2019 року в Парижі на двохсторнній зустрічі Зеленського з путіним, заради якої, навіть, переривали зустріч «нормадської четвірки, преЗЕдент наобіцяв рашистському покидьку?
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13.07.2022 10:42 Відповісти
Їпіть його семеро...
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13.07.2022 12:39 Відповісти
 
 