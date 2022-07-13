Росіяни утримують 4 носії "Калібрів" у Чорному морі та 5 - у Середземному, - ВМС ЗСУ

Російські окупанти продовжують утримувати в Чорному морі в готовності до завдання ракетних ударів чотири носії крилатих ракет "Калібр" із залпом у 24 ракети.

Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на ранок середи в акваторії Середземного моря розташовані п'ять носіїв ракет "Калібр". Ще 4 носії ракет "Калібр" із залпом у 24 ракети ворог утримує в Чорному морі.

Крім того, окупанти продовжують здійснювати контроль морських комунікацій в Азовському морі, йдеться у повідомленні.

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