УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8541 відвідувач онлайн
Новини Війна
1 541 6

Росіяни утримують 4 носії "Калібрів" у Чорному морі та 5 - у Середземному, - ВМС ЗСУ

ракета,ракети,калібр

Російські окупанти продовжують утримувати в Чорному морі в готовності до завдання ракетних ударів чотири носії крилатих ракет "Калібр" із залпом у 24 ракети.

Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на ранок середи в акваторії Середземного моря розташовані п'ять носіїв ракет "Калібр". Ще 4 носії ракет "Калібр" із залпом у 24 ракети ворог утримує в Чорному морі.

Крім того, окупанти продовжують здійснювати контроль морських комунікацій в Азовському морі, йдеться у повідомленні.

Також читайте: Біля узбережжя Одеської області знову знайшли протикорабельну міну

Автор: 

Азовське море (1618) ВМС (1381) ракети (4012) Чорне море (1662) Середземне море (101)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а Гіркін знову ниє)
показати весь коментар
13.07.2022 10:33 Відповісти
Мне не нравится, что этот фрик, как и Аферистович, учит кацапов воевать. Чем тупее кацапы, тем нам лучше.
показати весь коментар
13.07.2022 12:48 Відповісти
А коли вже нанесуть удар по носіям колібрів ?
показати весь коментар
13.07.2022 10:40 Відповісти
Крейсер "мацква" з придодонного угрупування московії сумує. Може винайдеться якийсь спосіб для поповнення свіженькими ракетними кораблями?
показати весь коментар
13.07.2022 10:42 Відповісти
а гибралтар для орков никто перекрыть не хочет? что они в средиземном море делают? Ждут когда их приятель эрдоган ночью откроет им босфор?
показати весь коментар
13.07.2022 11:02 Відповісти
Я не совсем понял. Турецкие проливы закрыты для русских военных кораблей. В таком случае траектория полёта крылатых ракет обязательно должна проходить через воздушное пространство стран НАТО. Это - прямая угроза попытка нападения на них со всеми вытекающими...
показати весь коментар
13.07.2022 11:34 Відповісти
 
 