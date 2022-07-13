Глава НР "Укроборонпрому" Милованов назвав конгресвумен Спартц "брехливою, цинічною політичною твариною" через її вимогу відставки Єрмака

Очільник наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофій Милованов відреагував на заяву конгресвумен Вікторії Спартц щодо необхідності перевірки можливого зв'язку глави ОП Андрія Єрмака з РФ.

Про це він написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Спартц - "неетичне політичне чудовисько, яке використвує Україну заради своїх політичних цілей".

Вона, продовжив Милованов, "шкодить Україні, просуваючи російські ідеї про корупцію, невідомо куди зникаючу зброю, від сутність нагляду над допомогою Україні".

"Вікторії потрібно переобратися в Конгрес США восени. А для цього потрібно виграти праймаріс всередині партії та бути в національному порядку денному. Ось тому вона використовує всі антибайденівські наративи: відсутність нагляду за грошима платників податків США, співпраця з корупційною Україною, ймовірність того, що зброя США попаде через Україну в Сирію або, навіть, Росію", - пояснив він.

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Милованов додав, що Спартц в інтерв'ю "Європейській правді" не дала конкретики і "не змогла відповісти на жодне питання", а також звернув увагу на звинувачення на адресу українців через відвідини ресторанів під час війни.

"Вікторія не відповіла, звідки у неї інформація, не надала жодного джерела. Але забрехалася. То вона казала, що всі її джерела поза Україною, то що їй це казали українські парламентарі. Я підозрюю, що дійсно були українські парламентарі та активісти, які стандартно розповіли Вікторії, як у нас все погано. А вона це використовувала в цілях піар. Сподіваюсь, це буде наукою для таких людей", - продовжив глава наглядової ради "Укроборонпрому".

Також він прокоментував слова Спартц про постачання зброї Україні - вона припустила, що озброєння "може опинитися у Сирії чи Росії". На його думку, ця заява була "найбільшою її помилкою".

"Це образило Сергія (Сидоренка, редактора "Європейської Правди. - Ред.). І мене теж. І думаю, має образити кожного українця. Вікторія - брехлива цинічна політична тварина, яка використає Україну заради хайпу і переобрання", - підсумував Милованов.

Нагадаємо, раніше конгресвумен Вікторія Спартц написала відкрите звернення до президента США Джо Байдена із закликом перевірити "можливі зв'язки" глави Офісу президента Андрія Єрмака з країною-окупантом Росією. МЗС України відповів, що ці заяви - маніпуляція. Після цього Спартц закликала МЗС утриматися від нападок, а Зеленського - вирішити питання Єрмака.

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