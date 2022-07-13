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Глава НР "Укроборонпрому" Милованов назвав конгресвумен Спартц "брехливою, цинічною політичною твариною" через її вимогу відставки Єрмака

милованов

Очільник наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофій Милованов відреагував на заяву конгресвумен Вікторії Спартц щодо необхідності перевірки можливого зв'язку глави ОП Андрія Єрмака з РФ.

Про це він написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Спартц - "неетичне політичне чудовисько, яке використвує Україну заради своїх політичних цілей".

Вона, продовжив Милованов, "шкодить Україні, просуваючи російські ідеї про корупцію, невідомо куди зникаючу зброю, від сутність нагляду над допомогою Україні".

"Вікторії потрібно переобратися в Конгрес США восени. А для цього потрібно виграти праймаріс всередині партії та бути в національному порядку денному. Ось тому вона використовує всі антибайденівські наративи: відсутність нагляду за грошима платників податків США, співпраця з корупційною Україною, ймовірність того, що зброя США попаде через Україну в Сирію або, навіть, Росію", - пояснив він.

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Милованов додав, що Спартц в інтерв'ю "Європейській правді" не дала конкретики і "не змогла відповісти на жодне питання", а також звернув увагу на звинувачення на адресу українців через відвідини ресторанів під час війни.

"Вікторія не відповіла, звідки у неї інформація, не надала жодного джерела. Але забрехалася. То вона казала, що всі її джерела поза Україною, то що їй це казали українські парламентарі. Я підозрюю, що дійсно були українські парламентарі та активісти, які стандартно розповіли Вікторії, як у нас все погано. А вона це використовувала в цілях піар. Сподіваюсь, це буде наукою для таких людей", - продовжив глава наглядової ради "Укроборонпрому".

Також він прокоментував слова Спартц про постачання зброї Україні - вона припустила, що озброєння "може опинитися у Сирії чи Росії". На його думку, ця заява була "найбільшою її помилкою".

"Це образило Сергія (Сидоренка, редактора "Європейської Правди. - Ред.). І мене теж. І думаю, має образити кожного українця. Вікторія - брехлива цинічна політична тварина, яка використає Україну заради хайпу і переобрання", - підсумував Милованов.

Нагадаємо, раніше конгресвумен Вікторія Спартц написала відкрите звернення до президента США Джо Байдена із закликом перевірити "можливі зв'язки" глави Офісу президента Андрія Єрмака з країною-окупантом Росією. МЗС України відповів, що ці заяви - маніпуляція. Після цього Спартц закликала МЗС утриматися від нападок, а Зеленського - вирішити питання Єрмака.

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Глава НР Укроборонпрому Милованов назвав конгресвумен Спартц брехливою, цинічною політичною твариною через її вимогу відставки Єрмака 01

Автор: 

Милованов Тимофій (415) Єрмак Андрій (1371) Спартц Вікторія (50)


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Топ коментарі
+168
Ніхера собі. Зелені взагалі окуїли. Може ти, ***** Мілованов, можеш хоч 0.001% від допомоги США замінити? Якщо ні, закрий хавальник, мерзота.
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13.07.2022 10:38
+151
Ну що з дебіла візьмеш
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13.07.2022 10:36
+144
він сам публічно визнав, що він дебіл
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13.07.2022 10:37
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маємо кубло пейсатих крадіїв та відвертих України ненависників... Це стримано?
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14.07.2022 09:45 Відповісти
Это выдал "человек" Зеленского (формально, на самом деле Ермака). Так что, играющийся в президента не может заткнуть рот шавкам, вбивающим клин между Украиной и союзниками? Или начальник не разрешает?
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14.07.2022 07:21 Відповісти
тут есть другая проблема- Ермак( Коломойский. россия) , организовав встречу в Омане ,держит Зелю крепко за одно место. Следовательно, не надо рассчитывать . что Зеля способен вдруг убрать Ермака самостоятельно. Поэтому Виктория и советует Ермаку самому уйти в отставку, чего ,конечно, не случится- не для этого агент ФСБ пролез на самый вверх, Он не уйдет до тех пор пока задание( развал Украины) не будет выполнено. Остается только 2 варианта для патриотов Украины
1. Ликвидация агента ФСБ
2. Импичмент( смена, переворот, устранение от власти) Президента( вполне может быть агентом также- ведь о чем то они в Омане договорилисЬ?) вместе с ОП.
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14.07.2022 07:36 Відповісти
Милованов не плюй в колодец, пригодится воды напиться!
Или решил, что можно главного военного союзника Украины послать подальше??? Тогда кто ты ??Ведь этим ты подаешь воду на мельницу российского фюрера.
А меньше воровать господа властьимущие не пробовали??
Прежде чем говорить о этичности Спартц посмотри, что сам мелешь своит бестактным языком. Как же бесит наши власти требование контроля за расходованием в Украине денег американских налогоплательщиков!
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14.07.2022 08:26 Відповісти
какое там воровать? Ці потвори працюють на ворога.
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14.07.2022 09:33 Відповісти
Відповідь хто він проста - він дебіл або мілованов. Це одне і теж.
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14.07.2022 09:48 Відповісти
Може вельмишановний пан краще поділиться досягненнями нашого оборонпрому і своіми досягненнями в цій галузі, а вже тоді буде обговорювати представницю держави, без якоі нам жопа!
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14.07.2022 08:30 Відповісти
Пропоную як крайню ступень дебілізму використовувати надалі всіма українцями термін - Мелованов. Тобто замість повний дебіл казати повний мілованов. Це як замість іди на х.. сьогодні відправляють курсом русского кора-біля. І інтелігентно і вірно по суті. Суцільна міловановщина, це суцільна дебілізація
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14.07.2022 08:37 Відповісти
Перепрошую, але не "дебілізму", а "зільоному угодованству". Він банальний жополиз, досить хитрий і послідовний.
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15.07.2022 11:37 Відповісти
Мілованова - на мило.
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14.07.2022 08:41 Відповісти
А хто відвертого (відвертого дурня) призначив на посаду
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14.07.2022 08:54 Відповісти
Да точно такой же дурак!
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06.09.2022 23:47 Відповісти
І таке чмо з легкої руки "кротів" очолює наглядову раду "Укроборонпрому". Тепер зрозуміло, чому оборонна промисловість в Україні без фінансування і в глибокому застої...
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14.07.2022 09:21 Відповісти
він і справді дебіл.
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14.07.2022 09:31 Відповісти
Ну конечно же, без всяких сомнений!
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06.09.2022 23:46 Відповісти
о самопроголошений дебіл обявився , та воно ще якесь наблюдалово в оборонпромі , боже коли ж ці дебіли вже закінчаться у зеленої команди ...
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14.07.2022 23:06 Відповісти
На мою думку мілованов просто нездара.Нездара,що знищує Україну.Я не розумію мотиву президента,як може керувати економікою чувак,який сам визнав себе дебілом?
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16.07.2022 09:50 Відповісти
Падло такое, сам путину служишь и этого предателя ещё покрываешь. Может тебе и нравится вылизывать его зад, но нам противно от вас таких уродов. Грош цена тебе и твоему жидяре корешу, а есть ли в вашей раде настоящие патриоты Украины, с десяток хоть найдётся? А то ********** окружил себя одними евреями, которым Украина и нахрен не нужна, их интересует лишь личное благо, не так ли миловашка???
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06.09.2022 23:44 Відповісти
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