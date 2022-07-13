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Новини Війна
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Глава МЗС ФРН Бербок про перемовини із Путіним: Про що можна говорити з людиною, яка не бажає домовлятися навіть про гумкоридори?

бербок

Наразі не видно можливостей для переговорів з керівником Кремля Володимиром Путіним через війну в Україні.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв'ю виданню Stern, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна

"Про що можна говорити з людиною, яка не бажає навіть домовитися про гуманітарні коридори для евакуації цивільного населення з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста?"- заявила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Час переговорів з Росією мають визначати ЗСУ, а не політики, - Гармаш відповів Арахамії

Автор: 

перемовини (2859) путін володимир (23772) Анналена Бербок (455)


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Топ коментарі
+11
Ошибка в самом посыле. Куйло не человек.
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13.07.2022 10:41
+6
«Для того чтобы заставить русского человека сделать что-нибудь порядочное, надо сперва разбить ему рожу в кровь».Д. Елагин © «Мнения русских о самих себе» Издание,С. Петербург,1905г
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13.07.2022 10:43
+6
Не з людыною, а с террористом! Назовите уже вещи своими именами *******!
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13.07.2022 11:13
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Ошибка в самом посыле. Куйло не человек.
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13.07.2022 10:41 Відповісти
злочинець. терорист
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13.07.2022 10:45 Відповісти
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13.07.2022 11:33 Відповісти
А вы ботоксу санкций новых не жалейте
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13.07.2022 10:42 Відповісти
Аналєна якраз з тих, які наполягають і просувають пропозиції про санкції.
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13.07.2022 10:47 Відповісти
ага! и называет оккупированные территории-спорными
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13.07.2022 11:42 Відповісти
а неточне трактування журиками її слів виключаєш? А неточність при перекладі? І, взагалі - різні смисли одних і тих же термінів в різних мовах? Як то: "конфлікт" в англійській з нашим аналогічним "війна"; при тому, що їхнє "war" в нашому сенсі мусить перекладатися як "глобальна війна", або "повноцінна війна".
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13.07.2022 12:00 Відповісти
только обрадуюсь если не прав
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13.07.2022 12:24 Відповісти
А в нас неповноцінна війна?
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13.07.2022 12:46 Відповісти
Олёна перед войной остановила сп2, послав грустную лошадь в стойло.
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13.07.2022 11:06 Відповісти
«Для того чтобы заставить русского человека сделать что-нибудь порядочное, надо сперва разбить ему рожу в кровь».Д. Елагин © «Мнения русских о самих себе» Издание,С. Петербург,1905г
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13.07.2022 10:43 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZVU5yiqWjZHfv0dhm8bOfj5Br_Uitbw-ykscMtUdqHmSJs7yFCKci1qOevnbDQ1A70mYAAD_9jzLd1GGS7tAuQgcYON3nx4h7w5ybchyh43t8f9IBUL4wlijJfJXqIC-aOS9jhIAEDrPGatsZaUAKFKZF4g473S2bM9q9FxpVo4qw&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003 15 hrs · Пригадуєте біблійні кари єгипетські? Господь карав фараона та все його скрєпоносне насєлєніє за те, що вони хотіли утримувати в рабстві єврейський народ і постійно проводили криваві "денацифікації", "демілітаризації" й "примушування до миру" супроти богообраного народу, бо, мовляв, той збирався нанести підступний удар. Та ще й зразу з чотирьох сторін. І не хотіли від бідних старозавітніх євреїв просто відї&@тися та дати їм право вільного вибору: де і з ким жити, які книжки читати, кому пам'ятники ставити та в які блоки вступати. Може я тут трошки фривільно переповів Біблію, Вибачайте.

То зараз на московії раптом об'явилася зразу 8-ма кара єгипетська - саранча. Або вони так згрішили, що через перші 7 перескочили, або ті були якось хитро зашифровані, чи може ще наздоженуть... Але такі події, та ще й у наших широтах, прийнято називати знаменнями. Я про ось це повідомлення Россельхозцентра:

"Засеянные пшеницей и кукурузой поля в Краснодарском крае атаковали полчища азиатской перелетной саранчи. По данным краевого Россельхозцентра, на территории региона обнаружили 89 очагов распространения насекомых на площади 2,5 тысячи гектаров. В популяции личинки разных возрастов и окрылившиеся особи. Численность в очагах высокая».







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5 Comments

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13.07.2022 10:46 Відповісти
КРАСІВОЄ! Саранчобандерівці
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13.07.2022 12:49 Відповісти
Як про що? Про газові турбіни в обхід санкцій.
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13.07.2022 10:49 Відповісти
А в дупло ***** заглядувала?
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13.07.2022 11:01 Відповісти
Не з людыною, а с террористом! Назовите уже вещи своими именами *******!
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13.07.2022 11:13 Відповісти
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13.07.2022 11:35 Відповісти
баба классная, но увы доля ее партии очень мала и канцлером ей никогда не стать, а жаль...
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13.07.2022 11:26 Відповісти
не варто жаліти німецьких прорашистських агентів як в ЄС.,так і в НАТО

https://www.dw.com/uk/za-holovoiu-yevropeiskoho-tsentrobanku-namahalysia-shpyhuvaty-z-nomera-merkel/a-62454391
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13.07.2022 11:42 Відповісти
Не дружественная для рабZeи Селитра мочит в сортире все подряд...
Скоро на Мацковии появицца....
Бедная рабZeя попала в зону Турбулентності...
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13.07.2022 11:29 Відповісти
Мудра жінка!
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13.07.2022 12:00 Відповісти
якщо терорист людей вбиває,
то з ним йдуть говорити щоб попросити цього не робити?

ні, як випадає можливість його знищують
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13.07.2022 12:04 Відповісти
А как же тогда бубачка сможет получить инструкции????! Телефоны могут прослушиваться!!!
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13.07.2022 12:15 Відповісти
 
 