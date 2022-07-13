Глава МЗС ФРН Бербок про перемовини із Путіним: Про що можна говорити з людиною, яка не бажає домовлятися навіть про гумкоридори?

Наразі не видно можливостей для переговорів з керівником Кремля Володимиром Путіним через війну в Україні.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв'ю виданню Stern, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Про що можна говорити з людиною, яка не бажає навіть домовитися про гуманітарні коридори для евакуації цивільного населення з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста?"- заявила вона.

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