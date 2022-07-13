Глава МЗС ФРН Бербок про перемовини із Путіним: Про що можна говорити з людиною, яка не бажає домовлятися навіть про гумкоридори?
Наразі не видно можливостей для переговорів з керівником Кремля Володимиром Путіним через війну в Україні.
Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв'ю виданню Stern, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Про що можна говорити з людиною, яка не бажає навіть домовитися про гуманітарні коридори для евакуації цивільного населення з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста?"- заявила вона.
Топ коментарі
+11 Бенина Мама
показати весь коментар13.07.2022 10:41
+6 николай николаенко #464850
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+6 Eugene Dneprovsky
показати весь коментар13.07.2022 11:13
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003 15 hrs · Пригадуєте біблійні кари єгипетські? Господь карав фараона та все його скрєпоносне насєлєніє за те, що вони хотіли утримувати в рабстві єврейський народ і постійно проводили криваві "денацифікації", "демілітаризації" й "примушування до миру" супроти богообраного народу, бо, мовляв, той збирався нанести підступний удар. Та ще й зразу з чотирьох сторін. І не хотіли від бідних старозавітніх євреїв просто відї&@тися та дати їм право вільного вибору: де і з ким жити, які книжки читати, кому пам'ятники ставити та в які блоки вступати. Може я тут трошки фривільно переповів Біблію, Вибачайте.
То зараз на московії раптом об'явилася зразу 8-ма кара єгипетська - саранча. Або вони так згрішили, що через перші 7 перескочили, або ті були якось хитро зашифровані, чи може ще наздоженуть... Але такі події, та ще й у наших широтах, прийнято називати знаменнями. Я про ось це повідомлення Россельхозцентра:
"Засеянные пшеницей и кукурузой поля в Краснодарском крае атаковали полчища азиатской перелетной саранчи. По данным краевого Россельхозцентра, на территории региона обнаружили 89 очагов распространения насекомых на площади 2,5 тысячи гектаров. В популяции личинки разных возрастов и окрылившиеся особи. Численность в очагах высокая».
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Скоро на Мацковии появицца....
Бедная рабZeя попала в зону Турбулентності...
то з ним йдуть говорити щоб попросити цього не робити?
ні, як випадає можливість його знищують