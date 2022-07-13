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У Росії допускають можливість продовження транзиту газу через Україну, якщо в Європі збережеться попит і українська ГТС працюватиме

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У Росії допускають можливість продовження транзиту газу через Україну після 2024 року, якщо в Європі збережеться попит і ГТС України продовжить працювати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Можлива майбутня відмова Європи від російського газу означатиме і кінець транзиту через Україну з позбавленням Києва доходів від нього", - йдеться в повідомленні відомства.

Читайте: Для України важливо зараз зберігати транзит російського газу, щоб армія РФ не нищила газотранспортну інфраструктуру, - Макогон

Як повідомлялося, у червні обсяги транзиту російського газу через територію України сягнули історичного мінімуму з 1991 року.

Автор: 

росія (65002) транзит газу (1013)


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Знищили в Україні на сотні лярдів і переживають що Україна позбудеться пари лярдів за транзит. Кацапи-такі кацапи🤦
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13.07.2022 10:49 Відповісти
Зрозуміло. Кацапи збираються знищити на ГТС.
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13.07.2022 10:51 Відповісти
Згоден з Вами, більше ніж прозорий натяк на те, що українська ГТС може і не працювати.
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13.07.2022 14:02 Відповісти
Як закукарекали півники, вже розуміють що газ нах не нужен буде Європі.
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13.07.2022 10:54 Відповісти
китаи перехопе
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13.07.2022 11:02 Відповісти
пусть Калибрами по газовой трубе уе...т или низзя ?
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13.07.2022 11:09 Відповісти
Кацапи розфігачать ГТС - це тільки питання часу, підберуть зручний момент, коли можна в цьому буде звинуватити ЗСУ.
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13.07.2022 11:21 Відповісти
продовжить працювати?
це тіпа вже хочуть підірвати трубу аби досягти мети шантажу
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13.07.2022 12:13 Відповісти
 
 