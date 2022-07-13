У Росії допускають можливість продовження транзиту газу через Україну, якщо в Європі збережеться попит і українська ГТС працюватиме

У Росії допускають можливість продовження транзиту газу через Україну після 2024 року, якщо в Європі збережеться попит і ГТС України продовжить працювати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Можлива майбутня відмова Європи від російського газу означатиме і кінець транзиту через Україну з позбавленням Києва доходів від нього", - йдеться в повідомленні відомства.

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Як повідомлялося, у червні обсяги транзиту російського газу через територію України сягнули історичного мінімуму з 1991 року.