У Росії допускають можливість продовження транзиту газу через Україну, якщо в Європі збережеться попит і українська ГТС працюватиме
У Росії допускають можливість продовження транзиту газу через Україну після 2024 року, якщо в Європі збережеться попит і ГТС України продовжить працювати.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Можлива майбутня відмова Європи від російського газу означатиме і кінець транзиту через Україну з позбавленням Києва доходів від нього", - йдеться в повідомленні відомства.
Як повідомлялося, у червні обсяги транзиту російського газу через територію України сягнули історичного мінімуму з 1991 року.
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це тіпа вже хочуть підірвати трубу аби досягти мети шантажу