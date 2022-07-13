Районні військкомати почали активно закликати росіян йти на війну в Україну. ВIДЕО
Районні військкомати почали активно закликати росіян йти воювати в Україну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опубліковане відеозвернення одного з військових комісарів Тверської області, у якому той закликає до армії усіх бажаючих підписати щонайменше тримісячний контракт та розповідає яка матеріальна винагорода очікує добровольців.
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Rhodesian
показати весь коментар14.07.2022 11:02 Відповісти Мені подобається 0
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