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Новини
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ДБР частково заперечує інформацію журналістки Ромалійської про знищення матеріалів резонансних справ та відкрило кримінальне провадження

дбр

ДБР відкрило кримінальне провадження через поширення інформації щодо знищення працівниками Бюро матеріалів резонансних кримінальних справ, зокрема про підписання "Харківських угод", розгін Майдану та "вугільну справу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Під час російської військової агресії проти України деякі діячі займаються розхитуванням ситуації в країні та розповсюджують недостовірну інформацію щодо роботи правоохоронної системи держави. Зокрема, намагаються дестабілізувати роботу Державного бюро розслідувань. Для цього в інформаційне поле вкидається недостовірна інформація про нібито знищення Бюро матеріалів суспільно-резонансних кримінальних проваджень", - йдеться в повідомленні.

Так, в ДБР відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 343 КК України (Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця).

В Бюро наголосили, що всі кримінальні провадження, у тому числі й резонансні та важливі: щодо підписання "Харківських угод", розгону Майдану, "вугільна справа" та інші, розслідуються у повній відповідності до раніше затверджених планів і будуть передані до суду у визначені терміни.

Читайте: ДБР спростовує інформацію про знищення матеріалів резонансних справ

"На початку гарячої фази війни росії проти України Державне бюро розслідувань, як і інші правоохоронні органи, знищило лише ті окремі матеріальні носії секретної інформації щодо яких були відповідні законодавчі вимоги, регламентовані "Порядком організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях", - пояснили в держбюро розслідувань.

Також, продовжили в ДБР, погодження прокурорів для знищення таких документів вимагається лише в умовах мирного часу, тоді як знищення секретної інформації в умовах воєнного стану цього не передбачає. А правомірні дії ДБР жодним чином не впливають на якість і повноту розслідування будь-яких кримінальних проваджень.

Читайте також: ДБР проводить службове розслідування про знищення матеріалів резонансних справ, - журналіст Ткач. ДОКУМЕНТ

"Звинувачення Бюро у, нібито, безпідставному знищенні важливих матеріалів, які ускладнюють подальше розслідування резонансних справ - не відповідає дійсності. Мета таких повідомлень - дискредитувати Бюро в умовах воєнного часу та розбалансувати усю правоохоронну систему, а також вивести з-під відповідальності окремих чиновників та високопосадовців, що вчинили незаконні дії чи бездіяльність.

Закликаємо журналістів не вестися на інформаційні маніпуляції "діячів" та не поширювати неперевірену та маніпулятивну інформацію", - підсумували в ДБР.

Нагадаємо, раніше журналістка Ірина Ромалійська заявила, що ДБР знищило таємні матеріали у резонансних справах, зокрема щодо "Харківських угод", доведення армії до зубожіння, розгону Майдану.

Пізніше Ромалійська отримала офіційну відповідь від Офісу ГПУ, у якій підтверджується той факт, що ДБР знищило таємні та секретні матеріали по кількох важливих кримінальних справах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Данілов про ймовірне знищення ДБР матеріалів резонансних справ: "Треба розбиратись, на підставі чого усе це було". ВIДЕО

Автор: 

ДБР (3481) речові докази (9)


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Топ коментарі
+39
ДБР-це філія ФСБ РФ...кубло агентури та зрадників..
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13.07.2022 11:16
+39
Так ми знищили але нічого не знищили а журналістку щоб не тявкала посадимо! ФСБешна ЗЕбанда у всій своїй красі!!!
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13.07.2022 11:18
+24
Посадили на шею налогоплательщикам Украины абсолютно вредную,коррумпированную,гнилую контору.
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13.07.2022 11:20
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ДБР-це філія ФСБ РФ...кубло агентури та зрадників..
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13.07.2022 11:16 Відповісти
В руководство ДБР набирали Татаров-Портнов - агенты ФСБ и палачи Майдана, а также составители списков АТО-шников, патриотов, майдановцев для российских спецслужб для их уничтожения на оккупированных территориях
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13.07.2022 12:54 Відповісти
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13.07.2022 11:17 Відповісти
Так ми знищили але нічого не знищили а журналістку щоб не тявкала посадимо! ФСБешна ЗЕбанда у всій своїй красі!!!
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13.07.2022 11:18 Відповісти
крысы кацапские,как вы уже затрахали
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13.07.2022 11:22 Відповісти
Да?
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13.07.2022 11:28 Відповісти
Так і Данілов щось про секретне знищення і прокурор. Ось їх і до відповіді
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13.07.2022 11:25 Відповісти
Саме дивне у цій історії те, що втрутитись в діяльність може посадова особа, перевищивши повноваження, а журналіст діє у відповідності до закону "Про інформацію" і норми цього закону захищають журналіста від таких горе-"спеціалістів".
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13.07.2022 11:39 Відповісти
Журналістку треба посадити, але поки тема Порошенка не розкрита, бо без нього тут точно не обійшлося)
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13.07.2022 11:41 Відповісти
Частково заперечує, це як? Трошки вагітні?!
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13.07.2022 13:51 Відповісти
Потрібно відкрити провадження проти посадовців ДБР у дезинформації Офісу Генпрокурора і суспільства з обов'язковим обслідуванням у психіатрів на педмет адекватності.
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13.07.2022 11:19 Відповісти
Ці ті уроди, що клістрони вилучали і знищували канал їх постав з РФ???
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13.07.2022 11:20 Відповісти
Так.
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13.07.2022 11:30 Відповісти
Посадили на шею налогоплательщикам Украины абсолютно вредную,коррумпированную,гнилую контору.
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13.07.2022 11:20 Відповісти
Петіна ідея.
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13.07.2022 18:45 Відповісти
Ну в тому, що ДБР - орган, безсумнівний факт! А те, що вони називають себе правоохоронним органом - то явно собі лестять!
Марш грати на піаніно!
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13.07.2022 11:21 Відповісти
Правоохоронний орган росії
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13.07.2022 11:33 Відповісти
Так виглядає тату на їх органах!
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13.07.2022 11:48 Відповісти
Цікаво скільки справ завершилось вироком? Репресивана організація ціль якої давити опозицію
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13.07.2022 11:21 Відповісти
ДБР:
"Vьі раZшатьіваете лодку и мешает работать! Слава Пу... хм, спасиба Za Vнимание."
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13.07.2022 11:25 Відповісти
Ахах, это дбр нафиг разогнать надо, один вред стране приносят и ещё бабло гребут казлы
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13.07.2022 11:25 Відповісти
Хвороба безкарності зеленої влади ускладнена ідіотизмом - це заважає їм згадати досвід Януковича.
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13.07.2022 11:27 Відповісти
Цей гадюшник - результат реформ зеленої влади. Оце такі реформи нас чекають у всьому. Недарма вони зупинили призначення антикорупційного прокурора й керівника НАБУ. Велике крадівництво продовжується.
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13.07.2022 11:28 Відповісти
Хто бреше:ДБР чи ГПУ?
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13.07.2022 11:28 Відповісти
Узурпація влади Зе і бандою та їх ФСБ-ними друзями. Вони взагалі знахабніли
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13.07.2022 11:30 Відповісти
ДБР це установа яка перетворилась в мусарню
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13.07.2022 11:31 Відповісти
Це приклад того, коли на чолі служби ставиться людина за вказівкою ОП і вся служба ніхера не робить, окрім заказних справ за вказівкою Ермака і Татарова. Та і з них жодна не доведена. Абсолютно не компетентна і "потішна" служба, яка тільки жере неміряно грошей з бюджету.
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13.07.2022 11:47 Відповісти
Реванш кремлівських гнид триває!!)))
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13.07.2022 11:32 Відповісти
Зеленський і вся влада вже так забрехалися, що самі тепер не можуть розібратися, де правда, а де брехня.
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13.07.2022 11:36 Відповісти
Да ******* вы уже. Может нах разогнать эту контору?
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13.07.2022 11:36 Відповісти
Вони самі пишуть, що знищили, а стверджують що не знищили. То може варто цім проффессіАНАЛАМ на самих себе подати до суду?
Доречі мені завжди було цікаво, як має себе відчувати гнида, коли воня знає, що вона гнида?
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13.07.2022 11:40 Відповісти
Щось на кшталт: "То не я, то жизнь такая."
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13.07.2022 11:44 Відповісти
ZeБрехня
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13.07.2022 11:41 Відповісти
більше дискредитувати ДБР, ніж вже є, просто неможливо.
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13.07.2022 11:43 Відповісти
Чого не зробиш за гроші платників податків України...
Имитация бурной деятельности в Турборежимє...святе діло...
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13.07.2022 11:44 Відповісти
дбр ведет себя как политический деятель дурного пошиба - не надо розхитувать..., да не надо, есть заява, пусть прокуратура отработает и скажет, да фигня или нет - дело пахнет керосином..., в дбр этом уже столько росагентов, что им там просто уже тесно...
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13.07.2022 11:53 Відповісти
Позорище!!! ДБР, как и зелёную плесень надо выносить, как полностью дискредитирующую себя организацию
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13.07.2022 11:56 Відповісти
Дбр відкрило справу за статтею, за якою дуже легко можна вийти на самих себе, тобто на ОП чи татарова. Бо якщо було знищення матеріалів, то зрозуміло, що за чиюсь вказівкою і зрозуміло, звідки була вказівка.
Самим знищувати матеріали слідчим дбр резону ніякого, значить, треба шукати кому це вигідно і яка була проплата.
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13.07.2022 11:59 Відповісти
На всіх щабелях влади зрадники. А головні сидять в ОП. Важко буде виграти війну.
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13.07.2022 12:05 Відповісти
Не первый и не последний раз. У власть лезут самые противные и продажные уроды. Потому и имеем такие результаты. Конечно, есть и исключения.
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13.07.2022 12:14 Відповісти
Как и ожидалось. Будут запугивать.
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13.07.2022 12:07 Відповісти
Песня вся та же... не виновата я, он сам пришел.
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13.07.2022 12:09 Відповісти
Мета таких повідомлень - дискредитувати Бюро в умовах воєнного часу та розбалансувати усю правоохоронну систему, а також вивести з-під відповідальності окремих чиновників та високопосадовців, що вчинили незаконні дії чи бездіяльність.

Закликаємо журналістів не вестися на інформаційні маніпуляції "діячів" та не поширювати неперевірену та маніпулятивну інформацію

Как будто вас нужно дискредитировать. Вот Портнов убежал и никто даже не чешется. Правоохранители.
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13.07.2022 12:10 Відповісти
вони пересрали і по крупному. Абизания терла з Мединским.Вовчий суд був заряжений на повернення Віті Ростовського, Ермак розпорядився знищити справи щодо тодішніх замів Віті, справу не проти Пороха знищували а проти Медведчука. Ну на що це буде схоже Всі повернуться, а на них кримінал, непорядок, Вітя міг порвати дупи ******** і Єрмака на "британський прапор" Зараз на Ромалійській будуть відточувати брехливе перо.
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13.07.2022 12:17 Відповісти
ДБР в нынешнем виде это агенты кремля и место им всем в придорожной яме, предварительно ******* бензином!!!!!!!!!!!!!
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13.07.2022 12:20 Відповісти
Запроторити за грати журналіста за те, що не дала приховати злочин ... Зелєбоби, ви про таку державу мріяли? "Недорогенькі" ви тепер в захваті?
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13.07.2022 12:23 Відповісти
ДБР це контора яка ВЗАГАЛІ не потрібна у системі правоохоронних органів. Цю контору створили, щоб "переселити" туди слідчих прокуратури і військових прокурорів після ліквідації цих структур. Необгрунтовано висока заробітна плата у порівняні з тим самим слідчим поліції у якого навантаження в рази більше. Результати роботи - повний нуль у співвідношенні затрати на утримання/повернення у бюджет. Ось і вся логіка цієї історії.
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13.07.2022 12:30 Відповісти
І цікаво, як так ДБР розслідує справу проти посадових осіб (і не просто посадових, а керівників ДБР) ДБР. Де об'єктивність?Бджоли проти меду?
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13.07.2022 12:33 Відповісти
Як завжди у цих зелених. Спливають факти, моментальна реакція про неправдивість з наїздом на особистість. Потім купа істеричних версій з поступовим визнанням факту.
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13.07.2022 12:45 Відповісти
А мне вот интересно - с фига ли вы дело открыли за "вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительных органов" ? Журналист вам не указания по делу давала и не давила с целью принятия каких-то процессуальных решений - она распространила общественно важную информацию, что материалы резонансных уголовных дел МОГЛИ быть уничтожены.
Если это не так - пусть пресс-служба ГБР просто сделает пресс-релиз, что информация не соответствует действительности.

Вы не охренели ли на журналистов дело открывать просто так, ГБР ???
Я бы за такое снял бы причастных с работы + наоборот, открыл бы дело за препятствование законной деятельности журналистов.
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13.07.2022 13:13 Відповісти
Для чого нам стільки органів які доблюють роботу одне одного прокуратура, СБУ, кримінальна поліція, САП це ДБР. Не певен що перерахував усіх хто має право кошмарити. Як вони ділять між собою об'єкти кошмаріння? А в результаті убивцям дають домашній арешт.
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13.07.2022 13:33 Відповісти
Ключове слово ЧАСТКОВО. Тобто на когось матеріал зберегли(здогадайтесь на кого), а на інших знищили(також здогадайтесь хто ці інші).
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13.07.2022 13:40 Відповісти
Це як зрадлива дружина виправдовується: Так, брала... Але не ковтала!!!
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13.07.2022 14:08 Відповісти
У Зеленского как всегда, наказывается не тот кто совершил преступление, а тот, кто рассказал обществу о нем.
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13.07.2022 14:27 Відповісти
Брехливість органів влади, це не нове. Як ДБР може підтвертити свої слова? Чи ми повинні вірити чиновникам на слово? Невже вони і надалі рахують українців ідіотами??
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13.07.2022 15:22 Відповісти
"Частково заперечило"... Тобто, що стосується розгону Майдану чи харківских угод - знищило, а наклепи на Порошенка - залишило й продовжує провадження. Якось так...
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13.07.2022 17:48 Відповісти
 
 