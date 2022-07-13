ДБР частково заперечує інформацію журналістки Ромалійської про знищення матеріалів резонансних справ та відкрило кримінальне провадження

ДБР відкрило кримінальне провадження через поширення інформації щодо знищення працівниками Бюро матеріалів резонансних кримінальних справ, зокрема про підписання "Харківських угод", розгін Майдану та "вугільну справу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Під час російської військової агресії проти України деякі діячі займаються розхитуванням ситуації в країні та розповсюджують недостовірну інформацію щодо роботи правоохоронної системи держави. Зокрема, намагаються дестабілізувати роботу Державного бюро розслідувань. Для цього в інформаційне поле вкидається недостовірна інформація про нібито знищення Бюро матеріалів суспільно-резонансних кримінальних проваджень", - йдеться в повідомленні.

Так, в ДБР відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 343 КК України (Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця).

В Бюро наголосили, що всі кримінальні провадження, у тому числі й резонансні та важливі: щодо підписання "Харківських угод", розгону Майдану, "вугільна справа" та інші, розслідуються у повній відповідності до раніше затверджених планів і будуть передані до суду у визначені терміни.

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"На початку гарячої фази війни росії проти України Державне бюро розслідувань, як і інші правоохоронні органи, знищило лише ті окремі матеріальні носії секретної інформації щодо яких були відповідні законодавчі вимоги, регламентовані "Порядком організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях", - пояснили в держбюро розслідувань.

Також, продовжили в ДБР, погодження прокурорів для знищення таких документів вимагається лише в умовах мирного часу, тоді як знищення секретної інформації в умовах воєнного стану цього не передбачає. А правомірні дії ДБР жодним чином не впливають на якість і повноту розслідування будь-яких кримінальних проваджень.

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"Звинувачення Бюро у, нібито, безпідставному знищенні важливих матеріалів, які ускладнюють подальше розслідування резонансних справ - не відповідає дійсності. Мета таких повідомлень - дискредитувати Бюро в умовах воєнного часу та розбалансувати усю правоохоронну систему, а також вивести з-під відповідальності окремих чиновників та високопосадовців, що вчинили незаконні дії чи бездіяльність.

Закликаємо журналістів не вестися на інформаційні маніпуляції "діячів" та не поширювати неперевірену та маніпулятивну інформацію", - підсумували в ДБР.

Нагадаємо, раніше журналістка Ірина Ромалійська заявила, що ДБР знищило таємні матеріали у резонансних справах, зокрема щодо "Харківських угод", доведення армії до зубожіння, розгону Майдану.

Пізніше Ромалійська отримала офіційну відповідь від Офісу ГПУ, у якій підтверджується той факт, що ДБР знищило таємні та секретні матеріали по кількох важливих кримінальних справах.

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