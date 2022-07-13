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Новини Війна
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Кількість загиблих внаслідок удару рашистів по будинку в м. Часів Яр зросла до 47, - ДСНС

яр,часів

Рятувальники виявили тіло ще однієї особи, загиблої внаслідок обстрілу будинку в м. Часів Яр на Донеччині.

Про це поінформували в ДСНС Донеччини, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 10:00 13 липня під час проведення АРР у п’ятиповерховому житловому будинку в м. Часів Яр виявлено тіло 1 загиблої особи.

Всього виявлено тіла 47 загиблих, з них 1 дитина, врятовано з-під завалів 9 людей. Роботи тривають", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

обстріл (28303) жертви (1785) Донецька область (8374) ДСНС (5093)


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Я дивлюся, що кацапи дуже ********** знищувати тих, хто у більшості російськомовні.
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13.07.2022 11:31 Відповісти
он не может..это полкукровка из мяса и костей просто с виду сапиенс оболочка..а на самом деле исскусственный полу раб с имитацией жизни только комботанты-украинцы по происхождению комботантны..ватника в расход с нагана от пояса..
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13.07.2022 13:46 Відповісти
Та коли вже ми отримаємо ракети щоб до москви долітали?
Як прильот з того боку так одразу й у москву!
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13.07.2022 11:33 Відповісти
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13.07.2022 13:44 Відповісти
 
 