Кількість загиблих внаслідок удару рашистів по будинку в м. Часів Яр зросла до 47, - ДСНС

Рятувальники виявили тіло ще однієї особи, загиблої внаслідок обстрілу будинку в м. Часів Яр на Донеччині.

Про це поінформували в ДСНС Донеччини, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 10:00 13 липня під час проведення АРР у п’ятиповерховому житловому будинку в м. Часів Яр виявлено тіло 1 загиблої особи.



Всього виявлено тіла 47 загиблих, з них 1 дитина, врятовано з-під завалів 9 людей. Роботи тривають", - йдеться в повідомленні.

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