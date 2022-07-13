Кількість загиблих внаслідок удару рашистів по будинку в м. Часів Яр зросла до 47, - ДСНС
Рятувальники виявили тіло ще однієї особи, загиблої внаслідок обстрілу будинку в м. Часів Яр на Донеччині.
Про це поінформували в ДСНС Донеччини, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 10:00 13 липня під час проведення АРР у п’ятиповерховому житловому будинку в м. Часів Яр виявлено тіло 1 загиблої особи.
Всього виявлено тіла 47 загиблих, з них 1 дитина, врятовано з-під завалів 9 людей. Роботи тривають", - йдеться в повідомленні.
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Як прильот з того боку так одразу й у москву!