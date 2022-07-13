Після запровадження обмежень на транзит товарів на кордонах Литви між Білоруссю й Калінінградською областю РФ ростуть черги з вантажівок

Останніми днями на кордонах Литви з Білоруссю та Калінінградською областю Росії збільшилися черги, одночасно очікують сотні вантажівок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

На ранок 13 липня на пункті пропуску "Кібартай" на в’їзд до Калінінградської області очікували близько 230 вантажівок. Водночас, за словами керівника пункту пропуску, черги не постійні і зростають періодично, коли потік транспорту стає більш інтенсивним.

Найдовші черги, як повідомляють, на пунктах пропуску з Білоруссю "Гайгард" та "Медідінкай" - на кожному приблизео 340 фур. На пункті "Лаворишкес" очікують у черзі 200 вантажівок, на пункті Шальчинінкай - близько 160.

Прикордонники кажуть, що перші тижні після набуття чинності новими санкціями черги зникли, але зараз перевізники адаптувалися і обсяги перевезення вантажів зростають. Так, через пункт "Райгард" в кожен бік їде приблизно 150 фур за добу. При цьому деякі водії спеціально їдуть через Литву, а не Польщу, тому що там черги на кордоні більші.

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