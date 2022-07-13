Старух про ситуацію на окупованих територіях Запорізької області: Загарбники знімають пропагандистські ролики та порушують права мирних мешканців

Загальна військова ситуація в регіоні не змінюється, а лінія зіткнення в Запорізькій області пролягає через населені пункти Кам’янське, Степногірськ, Оріхів та напрямок Гуляйполе-Пологи.

Про це повідомив глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЗОВА.

За минулу добу, за його словами, тут відбулось понад 60 артилерійських обстрілів, у результаті чого постраждала низка цивільних будівель. Що стосується наступу на Запоріжжя, ворог протягом трьох місяців намагається просуватися у цьому напрямі, однак через недостатнє накопичення сил постійно зазнає невдач.

"Що стосується роботи АЕС, наразі два її блоки продовжують функціонувати. У той же час, представники РФ продовжують чинити тиск на працівників станції. Зокрема, вчора російські пропагандисти примушували співробітників станції брати участь у зйомках сюжету для російського телебачення, аби ввести людей в оману щодо ситуації на підприємстві. Крім цього, у місті Енергодар продовжується викрадення людей та порушення прав місцевого населення", - йдеться у повідомленні.

Говорячи про евакуацію мирних мешканців з потенційно небезпечних територій, Олександр Старух зазначив, що легальних "зелених коридорів" наразі немає. Адже вони мають офіційно узгоджуватись з обома країнами, а також супроводжуватись Червоним Хрестом.

"До того моменту і зараз люди просто виїжджають на свій страх і ризик, минаючи лінію зіткнення. Організовано взяти і сісти, щоб поїхали автобуси, як це було з маріупольчанами в березні-квітні, наразі неможливо. Останні організовані колони випустили на початку травня з мешканцями Маріуполя та Азовсталі. Тобі цей зелений коридор був під прапором ООН та Червоного Хреста", - інформує Старух.

За його словами, наразі люди мають можливість виїхати з тимчасово окупованих територій самотужки. Зокрема, за минулий місяць вдалось евакуюватися майже 40 тисячам осіб із Запорізької та сусідніх областей, 35 тисяч з них - люди з тимчасово окупованих територій. Зараз в регіоні зареєстровано вже 96 тисяч ВПО. З обласного центру також виїхала значна кількість людей, однак багато вже повернулась додому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти завдали артилерійського удару по будинку дитячої творчості у Гуляйполі, - ОВА. ФОТО

Старух закликав людей перечекати до повної стабілізації ситуації у віддалених від лінії фронту місцях, а тих, хто евакуюється зараз - виїжджати у більш спокійні регіони.

"Ситуація на тимчасово окупованих територіях залишається складною. Там органи нашої влади продовжують здійснювати свої повноваження в обмеженому обсязі. Заклади медицини та сфера ЖКГ продовжують функціонувати, школи та дитячі садки наразі не працюють. На території присутні представники військових угрупувань л/днр, росгвардія і т.д. Вони здійснюють терор та протиправні дії: грабують, нищать та викрадають людей. Особливо страждають фермери Запорізької області, яких окупанти примушують до колаборації, нищать та крадуть їхній врожай", - резюмує Старух.