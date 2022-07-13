Старух про ситуацію на окупованих територіях Запорізької області: Загарбники знімають пропагандистські ролики та порушують права мирних мешканців
Загальна військова ситуація в регіоні не змінюється, а лінія зіткнення в Запорізькій області пролягає через населені пункти Кам’янське, Степногірськ, Оріхів та напрямок Гуляйполе-Пологи.
Про це повідомив глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЗОВА.
За минулу добу, за його словами, тут відбулось понад 60 артилерійських обстрілів, у результаті чого постраждала низка цивільних будівель. Що стосується наступу на Запоріжжя, ворог протягом трьох місяців намагається просуватися у цьому напрямі, однак через недостатнє накопичення сил постійно зазнає невдач.
"Що стосується роботи АЕС, наразі два її блоки продовжують функціонувати. У той же час, представники РФ продовжують чинити тиск на працівників станції. Зокрема, вчора російські пропагандисти примушували співробітників станції брати участь у зйомках сюжету для російського телебачення, аби ввести людей в оману щодо ситуації на підприємстві. Крім цього, у місті Енергодар продовжується викрадення людей та порушення прав місцевого населення", - йдеться у повідомленні.
Говорячи про евакуацію мирних мешканців з потенційно небезпечних територій, Олександр Старух зазначив, що легальних "зелених коридорів" наразі немає. Адже вони мають офіційно узгоджуватись з обома країнами, а також супроводжуватись Червоним Хрестом.
"До того моменту і зараз люди просто виїжджають на свій страх і ризик, минаючи лінію зіткнення. Організовано взяти і сісти, щоб поїхали автобуси, як це було з маріупольчанами в березні-квітні, наразі неможливо. Останні організовані колони випустили на початку травня з мешканцями Маріуполя та Азовсталі. Тобі цей зелений коридор був під прапором ООН та Червоного Хреста", - інформує Старух.
За його словами, наразі люди мають можливість виїхати з тимчасово окупованих територій самотужки. Зокрема, за минулий місяць вдалось евакуюватися майже 40 тисячам осіб із Запорізької та сусідніх областей, 35 тисяч з них - люди з тимчасово окупованих територій. Зараз в регіоні зареєстровано вже 96 тисяч ВПО. З обласного центру також виїхала значна кількість людей, однак багато вже повернулась додому.
Старух закликав людей перечекати до повної стабілізації ситуації у віддалених від лінії фронту місцях, а тих, хто евакуюється зараз - виїжджати у більш спокійні регіони.
"Ситуація на тимчасово окупованих територіях залишається складною. Там органи нашої влади продовжують здійснювати свої повноваження в обмеженому обсязі. Заклади медицини та сфера ЖКГ продовжують функціонувати, школи та дитячі садки наразі не працюють. На території присутні представники військових угрупувань л/днр, росгвардія і т.д. Вони здійснюють терор та протиправні дії: грабують, нищать та викрадають людей. Особливо страждають фермери Запорізької області, яких окупанти примушують до колаборації, нищать та крадуть їхній врожай", - резюмує Старух.
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"А вот и пришло время очешуительных историй. Глава Запорожской области Старух начал готовить себе оправдание почему оккупантам удалось так быстро захватить 60% области.
Старух предложил, как основную версию оправдания, что быстрое передвижение войск противника было обусловлено их большим количеством. Говорит, что соотношение сил было 1 к 20.
А потом Старух озвучивает такое: "Враг сконцентрировал огромные силы на направлениях главных ударов. Считаю, что в нашей области ВСУ и так много сделали. В первые дни приняли оптимальные тактические решения. Благодаря этому два дня мы выиграли в Мелитополе, наши ребята организованно отступили к линии Васильевки. Используя рельеф местности, сконцентрировались там и уперлись, не дав врагу продвинуться дальше на север".
А теперь по пунктам. Может не надо врать Старуху и стоит рассказать, когда и как было сформировано ТРО? Может стоит рассказать сколько денег было выделено до начала активных боевых действий на обеспечение ТРО, а сколько потратили именно до начала активных боевых действий? И когда именно сформировали реально ТРО? Может Старух расскажет на каком основании СБУ изымала охотничье оружие в области накануне военных действий? А может расскажет о... Он обо всем расскажет. Потому что после победы будет расследование и того, как сдали область и того, почему саботировали подготовку к войне, и то, как пилили гуманитарку. И на крышу от власти Старух может не рассчитывать. Потому что спрашивать его будут уже другие люди. И не только его.
Это сейчас в области многие молчат или покрывают друг друга, чтобы избежать ответственности. Но так будет не всегда".