УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8587 відвідувачів онлайн
Новини Війна
23 098 35

Білоруський прикордонник під обстрілами перетнув український кордон, щоб воювати з РФ, - Демченко

кордон,білорусь

Білоруський прикордонник порушив кордон, аби доєднатися до Сил оборони України у війні проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко у коментарі УП.

Демченко зазначає, що нещодавно прикордонний наряд одного з підрозділів Волинського прикордонного загону затримав чоловіка без документів. Він незаконно перетнув кордон України, пробираючись із Білорусі.

 "Затриманий повідомив, що є білоруським прикордонником та проходить службу у Брестській прикордонній групі. Він зауважив, що на порушення зважився, щоб доєднатися до Сил оборони України у війні проти російського агресора.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підрозділи збройних сил Білорусі провели ротацію особового складу та техніки на кордоні з Україною, - Генштаб ЗСУ

Чоловік також розповів, що відносно необхідності протистояти Росії мав однодумців. З одним із них білоруський прикордонник й вирушив в Україну, але в прикордонні дорогою до кордону їх виявили та зі стрільбою переслідували, тож перетнути державну межу зміг лише він один", - йдеться у повідомленні.

 Демченко додав, що наразі проводиться перевірка озвученої затриманим громадянином РБ інформації, після чого буде прийматися рішення щодо його подальшої долі.

Білорусь (7926) Держприкордонслужба ДПСУ (5944) Демченко Андрій (342)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+9
Але зекодло повернуло його в бульбонію
показати весь коментар
13.07.2022 11:41
+7
з "зекодлом" погоджуюсь, з "повернули" - ні. Навіщо кидати на вітер пусті слова?
показати весь коментар
13.07.2022 11:54
+5
"доки В. Зеленський не наведе лад у керівництві країною.." і коли воно наведе цей лад? відповідь-ніколи, бо воно само таке.
показати весь коментар
13.07.2022 12:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Але зекодло повернуло його в бульбонію
показати весь коментар
13.07.2022 11:41 Відповісти
В тебе прища докази є)))))?
показати весь коментар
13.07.2022 11:53 Відповісти
з "зекодлом" погоджуюсь, з "повернули" - ні. Навіщо кидати на вітер пусті слова?
показати весь коментар
13.07.2022 11:54 Відповісти
то варіант - аби щось пернути..
показати весь коментар
13.07.2022 12:02 Відповісти
От то бiда с тим зекодлом.... А от сини Порошенка в Лондоні досі ховаються від війни, теж якесь кодло мабуть, як і їх батько...
показати весь коментар
13.07.2022 18:29 Відповісти
Не сини, а дочки.
показати весь коментар
14.07.2022 01:03 Відповісти
твая лично его конвоировала ?
показати весь коментар
13.07.2022 11:56 Відповісти
Факты в студию? А вот то что Петька рашистам сдавал людей воевавших против Рашки факты есть
показати весь коментар
13.07.2022 12:15 Відповісти
Коли ставлю конкретні питання стосовно тих людей, що "воювали за Україну, а їх здали русні" - "Давайте докази дійсної участі цієї людини в бойових діях в складі "добробату" чи ЗСУ!" ви, "крикуни", всі так "скромненько "запихаєте язик у сраку" і відмовчуєтеся! Може, досить "Петьці" "на хвіст плювать"? Адже за цими фактами "зелені" навіть не "дзявкали" і справу не порушували! А це ж такий ПРИВІД! Я прекрасно розбираюся в кримінальному праві, так що мені "лапші на вуха не навішаєш"!
Так, може, "заткнешся"? Чи даси "докази"? Про Тумгоєва і не заїкайся - це кримінальник, за яким "шлейф" тягнеться з Кавказу на Близький Схід (там теж українці свою батьківщину захищали?) А коли там "запахло смаленим" - чкурнув до України З нього такий "борець за свободу", як з мене - балерина!
показати весь коментар
13.07.2022 12:40 Відповісти
ZEкодла поступит с ним так же, как поступили с белороской волонтёршей и английским добровольцем. Оштрафует и отправит в казематы Таракана. Зелёную плесень В ОТСТАВКУ!!!
показати весь коментар
13.07.2022 11:45 Відповісти
Правильно с начала двигать за Бугор, а потом оттуда в Украину…. А так и п&истребить могли
показати весь коментар
13.07.2022 11:52 Відповісти
У Буби з Лукою безвіз і гармонія, тому доля хлопця неоднозначна.
показати весь коментар
13.07.2022 11:52 Відповісти
є полк бєларусів і він наче воює
показати весь коментар
13.07.2022 11:53 Відповісти
і безвіз досі є, і це наче щось означає.
показати весь коментар
13.07.2022 11:56 Відповісти
Це наче означає, що країною керує каZZапсінський агент - Козирь?
показати весь коментар
13.07.2022 12:35 Відповісти
без документів ???
показати весь коментар
13.07.2022 11:52 Відповісти
Другий пішов!
показати весь коментар
13.07.2022 11:56 Відповісти
пуйлянчики в ЗЕленом камуфляже. круто !
показати весь коментар
13.07.2022 11:59 Відповісти
Знаю лично Демченко. Ненадежный тип, но такие, видимо, и нужны в погранслужбе, чтобы вредить друзьям Украины.
показати весь коментар
13.07.2022 12:33 Відповісти
"пока В. Зеленский не наведёт порядок в руководстве страной." і коли воно наведе цей порядок? відповідь-ніколи, бо воно само таке.
показати весь коментар
13.07.2022 12:36 Відповісти
Цензор, пиши назви статей коректно! Біл. прикорд. .. перетнув український кордон, щоб воювати НЕ разом з РФ, а ПРОТИ рфії!
показати весь коментар
13.07.2022 12:00 Відповісти
цензор іноді таке пуляє у заголовках..але тут я з Вами не згодна. Заголовок коректний. Інакше було б - на стороні/боці рф.
показати весь коментар
13.07.2022 12:07 Відповісти
Хітро. Перевірка кордону на реагування йому вдалася. Де там полонених тримають? Нехай писидить зі своїми союзничками трохи.
показати весь коментар
13.07.2022 12:02 Відповісти
Знайдіть рішення українського суду по цьому випадку, і потім судіть, де і куди подівся цей прикордоник з бульбостану.
показати весь коментар
13.07.2022 12:03 Відповісти
В БелСМИ читал, что беларуский пограничник пересёк границу Украины, был оштрафован и выдворен обратно. Причина перехода не указывалась. Белпогранкомитет все отрицает как всегда. Но недавно был другой случай перехода границы двумя людьми: один прорвался, одного поймали со стрельбой.
показати весь коментар
13.07.2022 12:10 Відповісти
интересно, шо там озаренок нагавкає по цьому поводу
показати весь коментар
13.07.2022 12:15 Відповісти
Щто єто адна с пазіцій нападєнія Українской армії
показати весь коментар
13.07.2022 12:37 Відповісти
Шпійона хоч перевірили на вшивість?
показати весь коментар
13.07.2022 12:20 Відповісти
Якщо А. Демченко досі на посаді, що вже говорити про А. Єрмака. Закінчиться тим, що США відмовлять нам у військовій допомозі доти, доки В. Зеленський не наведе лад у керівництві країною.
показати весь коментар
13.07.2022 12:33 Відповісти
"доки В. Зеленський не наведе лад у керівництві країною.." і коли воно наведе цей лад? відповідь-ніколи, бо воно само таке.
показати весь коментар
13.07.2022 12:40 Відповісти
З такими потрібно обережно, методи КДБ нам знайомі. Можливо у нього реально добрі наміри, але на фронті з нього може бути набагато більше шкоди ніж користі. Потрібно ретельно таких перевіряти.
показати весь коментар
13.07.2022 12:37 Відповісти
Зная наши всратые законы вангую решение будет следующим: вернутьтся в Беларусь, затем законно перейти границу и присоединиться к ВСУ.🤣
показати весь коментар
13.07.2022 12:46 Відповісти
 
 