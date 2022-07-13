Білоруський прикордонник під обстрілами перетнув український кордон, щоб воювати з РФ, - Демченко
Білоруський прикордонник порушив кордон, аби доєднатися до Сил оборони України у війні проти Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко у коментарі УП.
Демченко зазначає, що нещодавно прикордонний наряд одного з підрозділів Волинського прикордонного загону затримав чоловіка без документів. Він незаконно перетнув кордон України, пробираючись із Білорусі.
"Затриманий повідомив, що є білоруським прикордонником та проходить службу у Брестській прикордонній групі. Він зауважив, що на порушення зважився, щоб доєднатися до Сил оборони України у війні проти російського агресора.
Чоловік також розповів, що відносно необхідності протистояти Росії мав однодумців. З одним із них білоруський прикордонник й вирушив в Україну, але в прикордонні дорогою до кордону їх виявили та зі стрільбою переслідували, тож перетнути державну межу зміг лише він один", - йдеться у повідомленні.
Демченко додав, що наразі проводиться перевірка озвученої затриманим громадянином РБ інформації, після чого буде прийматися рішення щодо його подальшої долі.
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Так, може, "заткнешся"? Чи даси "докази"? Про Тумгоєва і не заїкайся - це кримінальник, за яким "шлейф" тягнеться з Кавказу на Близький Схід (там теж українці свою батьківщину захищали?) А коли там "запахло смаленим" - чкурнув до України З нього такий "борець за свободу", як з мене - балерина!