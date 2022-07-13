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Завтра посли ЄС почнуть обговорювати сьомий пакет санкцій проти Росії, - Йозвяк
Посли країн ЄС 14 липня почнуть обговорювати сьомий пакет санкцій проти Росії.
Про це у Twitter пише кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.
"Консультації між послами ЄС щодо нових санкцій ЄС проти Росії розпочнуться завтра. За оптимістичним сценарієм, обмеження мають бути затверджені наступного тижня", - йдеться в повідомленні.
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