Завтра посли ЄС почнуть обговорювати сьомий пакет санкцій проти Росії, - Йозвяк

Посли країн ЄС 14 липня почнуть обговорювати сьомий пакет санкцій проти Росії.

Про це у Twitter пише кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

"Консультації між послами ЄС щодо нових санкцій ЄС проти Росії розпочнуться завтра. За оптимістичним сценарієм, обмеження мають бути затверджені наступного тижня", - йдеться в повідомленні.

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