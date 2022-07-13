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Новини Санкції проти Росії
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Завтра посли ЄС почнуть обговорювати сьомий пакет санкцій проти Росії, - Йозвяк

рф,єс,євросоюз,санкції

Посли країн ЄС 14 липня почнуть обговорювати сьомий пакет санкцій проти Росії.

Про це у Twitter пише кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

"Консультації між послами ЄС щодо нових санкцій ЄС проти Росії розпочнуться завтра. За оптимістичним сценарієм, обмеження мають бути затверджені наступного тижня", - йдеться в повідомленні.

Читайте: 5 країн ЄС заморозили понад 13 млрд євро російських активів, - ЗМІ

Автор: 

санкції (11790) Євросоюз (13358) Йозвяк Рікард (157)


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Топ коментарі
+3
А Ермака в него включат?
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13.07.2022 11:52
+2
потриндять..зітхнуть та й заборонять, наприклад, ввозити мийні засоби..або шоколад..
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13.07.2022 12:00
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как трубу привезут из канады, так сразу и начнут обсуждать новый пакет
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13.07.2022 11:51 Відповісти
А Ермака в него включат?
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13.07.2022 11:52 Відповісти
Дабы страны ЕС не замёрзли зимой плешь Мавзолейная закроет вентиль до следующей зимы...поскольку на рабZee постоянно взрываецца Селитра... курят крысы путлера даже в неположенных месьтях...включая крейцер Московия.. и подлодка Курск...карочи ни надёжный газовый поставщик...
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13.07.2022 12:00 Відповісти
потриндять..зітхнуть та й заборонять, наприклад, ввозити мийні засоби..або шоколад..
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13.07.2022 12:00 Відповісти
безкінечні санкції ЄС.після восьмих, будуть десяті ,тридцяті,соті і т.д
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13.07.2022 12:02 Відповісти
й чим це погано? чим більше санкцій - тим краще. паРаша економічно здується значно раніше, чім у військовому плані. зайвохромосомним істотам на паРаші, звісно, не привикати існувати у лайні, але слідом за економічним крахом прийде і військовій, без технологій, які відбирають та нищать санкції, кацапи зможуть будувати катапульти й переходити на використання коней та шашок.
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13.07.2022 12:13 Відповісти
Бавовна на "Дружбі" з нашого боку стала б непоганим бонусом до пакету - і хай мадяри не дякують.
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13.07.2022 12:12 Відповісти
Ще хай не забудуть похитати з осудом головою та насваритись пальцем.
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13.07.2022 12:19 Відповісти
Послы собрались обсуждать 107-й пакет санкций. Но за газ и нефть и удобрения деньги пересылать не отказались.
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13.07.2022 13:40 Відповісти
ми не при ділах
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13.07.2022 13:47 Відповісти
 
 