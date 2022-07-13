Внаслідок обстрілів Миколаївщини за добу поранення дістали 34 особи, загинула жінка, - облрада

Російські окупанти продовжують обстрілювати територію Миколаївської області.

Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Під удари потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Дві ракети по Баштанці - нажаль, є загибла", - йдеться в повідомленні.

Також, продовжила Замазєєва, обстріли зафіксовано у Широківській, Інгульській, Березнегуватській, Шевченківській та Галіцинівській громадах. Є попадання у медзаклад та житлові будинки. В результаті обстрілів продовжується фіксація займання полів з зерновими.

"Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 34 людини. Дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - зазначила глава облради.

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