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Сухий порт для експорту агропродукції будується у Волинській області, - голова ОВА Погуляйко

зерно,урожай,пшениця,жнива,врожай,збір,ячмінь

Волинська область готується до прийому сільгосппродукції з інших регіонів, її зберігання та транспортування до країн Європи, для її обробки в регіоні наразі будується сухий порт.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації (ОВА) Юрій Погуляйко під час телемарафону.

"Цього року буде дуже багато проблем із вивезенням зерна та іншої сільськогосподарської продукції. Тому ми будуємо дуже великий сухий порт. Він міститиме багато тонн зерна та іншу агропромислову продукцію. Йдеться не лише про одне таке будівництво. Дуже багато наших аграрії будуються і готуються до того, щоб приймати цьогорічний урожай. Річний урожай ми зараз намагаємося допомогти вивозити", – уточнив голова ОВА.

За його даними, наразі Волинь готується приймати врожай із Запорізької та Миколаївської областей, область має достатньо потужностей для зберігання агропродукції.

"Ми готуємося до великого навантаження після збирання врожаю, який потрібно буде переміщувати до Європи. Саме через Волинь їхатиме значна частина цього врожаю. Тому треба працювати над тим, щоб ми могли зберігати, транспортувати врожай, допомагати всім, чим можемо", – наголосив голова ОВА.

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Автор: 

зерно (3118) експорт (4467) Волинська область (861)


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Топ коментарі
+14
Добрі ,, люди " знайдуться і вкажуть на те місце оркам , де будується сухий порт 😠
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13.07.2022 12:57
+13
Цей Погуляйко, як кажуть місцеві депутати, після вторгнення кацапів сидів у себе в підвалі і бухав тижні зо два, а різні депутати та чиновники по черзі їздили до нього, щоб привести до тями і вмовити вилізти на світ божий.
Я знав, що цей однокашник лисого з Кварталу тупе чмо і дуболом, але що настільки...
Не розумію, нафуя це повідомляти з екрану телевізора?!
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13.07.2022 13:02
+11
Ще дайте координати свинорилим!!
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13.07.2022 13:05
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Добрі ,, люди " знайдуться і вкажуть на те місце оркам , де будується сухий порт 😠
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13.07.2022 12:57 Відповісти
ми будуємо дуже великий сухий порт

щоб калібри не промазали....
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13.07.2022 13:48 Відповісти
Вже після одного телемарафону розбомбили тих, яких показували у телемарафону поруч з прикметами місцевості, імеющій уши услишіт, чи не варто просто забути про тупий піар.
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13.07.2022 12:59 Відповісти
Цей Погуляйко, як кажуть місцеві депутати, після вторгнення кацапів сидів у себе в підвалі і бухав тижні зо два, а різні депутати та чиновники по черзі їздили до нього, щоб привести до тями і вмовити вилізти на світ божий.
Я знав, що цей однокашник лисого з Кварталу тупе чмо і дуболом, але що настільки...
Не розумію, нафуя це повідомляти з екрану телевізора?!
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13.07.2022 13:02 Відповісти
А пропіаритись? Отож.
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13.07.2022 13:05 Відповісти
Чекайте, він ще точку покаже на трасі, де буде гыпс знімати..
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13.07.2022 13:07 Відповісти
Тому що цей погуляйко кацапська гнида, поставлена Зечмом.
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13.07.2022 13:35 Відповісти
Ще дайте координати свинорилим!!
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13.07.2022 13:05 Відповісти
Ну що за люди,нащо цей піар!Війна іде!
Ще б координати точні вказали!
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13.07.2022 13:18 Відповісти
И вот эти альтернативно одаренные нами управляют.
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13.07.2022 13:18 Відповісти
Треба було
А. Штук десять меншого розміру

Б. Мовчати
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13.07.2022 13:26 Відповісти
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13.07.2022 14:01 Відповісти
дебыли
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13.07.2022 15:43 Відповісти
Ще одна дебільна новина. Накуя і на цьому наголошувати?
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13.07.2022 13:33 Відповісти
новина Потрібна, щоб люди знали, як ZEбіли здають окупантам Україну.
Сам вчинок, що у новині - це "Накуя"
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13.07.2022 13:52 Відповісти
Если у власти "советские разведчики", то вместо радистки Кэт "Єдині новини"
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13.07.2022 14:01 Відповісти
ми будуємо дуже великий сухий порт
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13.07.2022 15:44 Відповісти
 
 