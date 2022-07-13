Сухий порт для експорту агропродукції будується у Волинській області, - голова ОВА Погуляйко

Волинська область готується до прийому сільгосппродукції з інших регіонів, її зберігання та транспортування до країн Європи, для її обробки в регіоні наразі будується сухий порт.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації (ОВА) Юрій Погуляйко під час телемарафону.

"Цього року буде дуже багато проблем із вивезенням зерна та іншої сільськогосподарської продукції. Тому ми будуємо дуже великий сухий порт. Він міститиме багато тонн зерна та іншу агропромислову продукцію. Йдеться не лише про одне таке будівництво. Дуже багато наших аграрії будуються і готуються до того, щоб приймати цьогорічний урожай. Річний урожай ми зараз намагаємося допомогти вивозити", – уточнив голова ОВА.

За його даними, наразі Волинь готується приймати врожай із Запорізької та Миколаївської областей, область має достатньо потужностей для зберігання агропродукції.

"Ми готуємося до великого навантаження після збирання врожаю, який потрібно буде переміщувати до Європи. Саме через Волинь їхатиме значна частина цього врожаю. Тому треба працювати над тим, щоб ми могли зберігати, транспортувати врожай, допомагати всім, чим можемо", – наголосив голова ОВА.

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