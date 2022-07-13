У Міноборони визначили, хто з жінок має стати на військовий облік

Міністерство оборони У Міноборони визначили, жінки яких спеціальностей мають стати на військовий облік.

Про це йдеться в наказі №35 відомства, повідомляє Цензор.НЕТ.

В переліку Міноборони - 7 основних професій та 14 спеціальностей:

Хімія, хімічні технології та інженерія, біологія;

Телекомунікації та радіотехніка;

Інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп'ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології;

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;

Науки про Землю, географію, фізику та астрономію;

Харчові технології, розробка виробництва та переробки продукції тваринництва;

Забезпечення військ, озброєння та військової техніки, технології легкої промисловості;

Фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров'я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія та експертиза;

Стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технологія медичної діагностики та лікування;

Біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;

Ветеринарна медицина та ветеринарна гігієна;

Облік та оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, гроші, банківська справа та страхування;

Видавництво та поліграфія;

Психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення.

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Підставою для постановки на військовий облік жінки є здобуття цих спеціальностей та професій.

У переліку також є список спеціальностей та професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Зокрема, 35 професій та 76 спеціальностей.