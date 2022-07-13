У Міноборони визначили, хто з жінок має стати на військовий облік
Міністерство оборони У Міноборони визначили, жінки яких спеціальностей мають стати на військовий облік.
Про це йдеться в наказі №35 відомства, повідомляє Цензор.НЕТ.
В переліку Міноборони - 7 основних професій та 14 спеціальностей:
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Хімія, хімічні технології та інженерія, біологія;
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Телекомунікації та радіотехніка;
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Інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп'ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології;
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Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;
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Науки про Землю, географію, фізику та астрономію;
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Харчові технології, розробка виробництва та переробки продукції тваринництва;
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Забезпечення військ, озброєння та військової техніки, технології легкої промисловості;
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Фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров'я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія та експертиза;
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Стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технологія медичної діагностики та лікування;
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Біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;
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Ветеринарна медицина та ветеринарна гігієна;
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Облік та оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, гроші, банківська справа та страхування;
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Видавництво та поліграфія;
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Психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення.
Підставою для постановки на військовий облік жінки є здобуття цих спеціальностей та професій.
У переліку також є список спеціальностей та професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Зокрема, 35 професій та 76 спеціальностей.
Будь ласка, зачекайте...
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Я тоже хочу как в Израиле.
В Ізраілі людей не вистачає, тому жінки призиваються до армії.
В Україні мільони чоловіків які прямо зараз дудулять пива, хто
дома, хто в парках і про ту армію і війну чули тільки по ТБ.
Хай жінки замість них йдуть воювати, чи може зайвий раз подумати
перед написанням посту ?
оце так обрали "хоть паржом"...
піздравляю, ржитє
і не забувайте, що ці виродки можуть тримати владу (а відповідно і далі доїти запад і тирити бабло по кишеням) тільки в умовах війни, тому воювати вони планують довго
На Рівненщині виділили землю для АТОшників. (Далеко не всім, але ж)
Добре?
Не зовсім. Виділили участки площиної, замалої для будівництва, та запропонували будувать один дім на двох.
Як вам таке ієзуїтьске знущання з людей? Не побудувать неможливо, не продати неможливо.
Але ж типу, держава свій обов'язок виконала.
До речі, місцеві ВЕЛЬМОЖІ получили безкоштовну землю навіть не сотками, ГЕКТАРАМИ.
я дуже перепрошую в модераторів цього славетного сайту, але це довершений піздець - для тих, хто коли-небудь жив ув Україні більш, ніж 1 добу, й бачив жінок ДО 60 РОКІВ
простий приклад для зелених дегенератів: бабега з села вирощує на городі овочі й робить закрутки на зиму ----- це курваматьтвоязасраназєляйобаний "біологія та харчові технології" !!!
МОУ, ви там всі трахнули сами себе в мізки (чи що там у вас замість мізків?)
-Облік та оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, гроші, банківська справа та страхування;
-Видавництво та поліграфія; "
А ці навіщо? Просто щоб зачепити всіх?