Через заблокований рашистами блокпост у Василівці змогли проїхати лише 30 авто з жителями Мелітополя, - мер Федоров

Лише 30 машин (зі 150 можливих) минулої доби змогли проїхати через заблокований російськими окупантами блокпост у Василівці.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Незрозумілою залишається ситуація з пропуском людей з тимчасово окупованої території. Зазвичай до міста Запоріжжя із тимчасово окупованої території виїжджає близько 300-400 машин на добу. Безпосередньо із міста Мелітополь виїжджало 100-150 машин на добу. Але вчора рашисти сказали, що взагалі не випускатимуть машини. Після того, як наші люди почали тиснути на них на блокпості у Василівці, вони їх випустили. Але з міста Мелітополь, наприклад, учора змогли виїхати лише 30 автомобілів", - розповів очільник міста.

За словами мера, російські окупанти не випускають цивільних, щоб мати можливість прикритися ними під час бойових дій, які відбуватимуться на тимчасово окупованих територіях.

"І зараз вони максимально збирають їх на пункті пропуску у місті Василівка, щоб прикритися для перекидання своїх чергових військових угруповань на території лінії фронту", - пояснив Федоров.

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