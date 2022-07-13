УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10050 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 699 15

Склав присягу на вірність "ЛНР". Повідомлено про підозру "начальнику кримінального розшуку" у Старобільську, - Офіс генпрокурора

гпу,генпрокуратура,офис,прокурора,генпрокурора,генерального,огп,огпу

Прокуратура повідомила про підозру колаборанту, який обійняв псевдопосаду в "Старобельском городском отделе внутренних дел МВД ЛНР".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі генпрокурора.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру громадянину України у колабораційній діяльності.

"За даними слідства, підозрюваний у березні 2022 року, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, добровільно погодився на пропозицію співробітників військової адміністрації РФ та зайняв псевдопосаду начальника кримінального розшуку у незаконному правоохоронному органі "Старобельский городской отдел внутренних дел Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики". Після цього підозрюваний склав присягу на вірність так званій "ЛНР", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Херсонщині повідомлено про підозру двом місцевим депутатам-колаборантам, - Офіс генпрокурора

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України.

колабораціонізм (1158) Старобільськ (21) Офіс Генпрокурора (3245) Луганська область (4876)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
Ну, а прізвище/ім'я "героя" де? Чи як завжди "Если кто-то кое где у нас порой..."?
показати весь коментар
13.07.2022 14:15
+7
мусора воні такі мусора
показати весь коментар
13.07.2022 14:11
+5
Найбільше мене бісить те, що якщо його спіймать то дадуть умовний термін, або максимум 2-3 роки
показати весь коментар
13.07.2022 14:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
мусора воні такі мусора
показати весь коментар
13.07.2022 14:11 Відповісти
Подозрение до лампочки‼️С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ РАССТРЕЛЯЛИ -БЫ с десяток и другим не ПОВАДНО БЫЛО-БЫ ‼️
показати весь коментар
13.07.2022 15:01 Відповісти
Ну, а прізвище/ім'я "героя" де? Чи як завжди "Если кто-то кое где у нас порой..."?
показати весь коментар
13.07.2022 14:15 Відповісти
І ще фотоморда ліца...
показати весь коментар
13.07.2022 14:19 Відповісти
а навіщо ....після звільнення він на цій посади й залишится....зелені недоумки це могуть
показати весь коментар
13.07.2022 14:37 Відповісти
Це наклеп , в нас реформована поліція! Хабар не беруть, батьківщину не продають.
показати весь коментар
13.07.2022 14:26 Відповісти
Я більше ніж впевнений---при окупації Києва,вся ген.прокуратура з її очільницею пішли би служити до окупантів!
А окупанти їх би з радістю прийняли.....адже ж свої ((((
показати весь коментар
13.07.2022 14:27 Відповісти
Найбільше мене бісить те, що якщо його спіймать то дадуть умовний термін, або максимум 2-3 роки
показати весь коментар
13.07.2022 14:34 Відповісти
хоча падлюка повина буде страчена вже зараз
показати весь коментар
13.07.2022 14:39 Відповісти
Аваківська реформа МВС,люстрація, ню-ню, а це її вислідки- зрадники в МВС. Дот того часу, поки не буде сидіти в тюрмі ВСЯ кадрова служба МВС ладу в поліції не буде! Саме з кадрової служби в МВС починається коррупція!
показати весь коментар
13.07.2022 14:50 Відповісти
Нічого дивного реХформа авакянамонастирського, антоніни ригащенко і керівництва МВС. Вони і під час віййни займаються здирництвом а на окупованих територіях більшість зрадники.
показати весь коментар
13.07.2022 15:24 Відповісти
аваков всех голубанов, кив принял.
показати весь коментар
13.07.2022 15:26 Відповісти
У ніх під боком дермак з татаровим предателі України бухають з зеле пре а вони якісь міфічні підозри виносять людям яких нема в Україні щось тут не чисто мабуть вони за це преміі з бюджету получають от і фігачать віртуальні підозри мертвим душам
показати весь коментар
13.07.2022 16:09 Відповісти
Я би швидше втішився з того, що його без повідомлення просто винесли. А так схоже на те, що Прокуратура просто грається у войнушку на пепері у своїх світлих кабінетах.
С деццтва за прокуратуру, если чё..
показати весь коментар
13.07.2022 23:06 Відповісти
 
 