Склав присягу на вірність "ЛНР". Повідомлено про підозру "начальнику кримінального розшуку" у Старобільську, - Офіс генпрокурора

Прокуратура повідомила про підозру колаборанту, який обійняв псевдопосаду в "Старобельском городском отделе внутренних дел МВД ЛНР".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі генпрокурора.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру громадянину України у колабораційній діяльності.

"За даними слідства, підозрюваний у березні 2022 року, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, добровільно погодився на пропозицію співробітників військової адміністрації РФ та зайняв псевдопосаду начальника кримінального розшуку у незаконному правоохоронному органі "Старобельский городской отдел внутренних дел Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики". Після цього підозрюваний склав присягу на вірність так званій "ЛНР", - йдеться у повідомленні.

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Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України.