УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10050 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 601 12

Кулеба в Гаазі закличе створити Спеціальний трибунал для керівництва РФ: Земля горітиме під ногами росіян

кулеба

13 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба візьме онлайн-участь у конференції в Гаазі, яка буде присвячена притягненню Росії до відповідальності за злочини, вчинені на території України, та закличе створити Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України для притягнення керівництва РФ до відповідальності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Однією з ключових тем конференції стане створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Це буде центральною темою мого онлайн-виступу. Я закличу учасників перейти від дискусій до конкретних кроків, запропоную опрацювати підписання відповідного міжнародного договору", - цитує Кулебу пресслужба.

Міністр нагадав, що на необхідності створення Спеціального трибуналу наголошує президент України Володимир Зеленський, і таку ідею підтримали ПАРЄ, Європейський парламент, Парламентська Асамблея НАТО та Парламентська Асамблея ОБСЄ.

Кулеба пояснив, що воєнні злочини, злочини проти людяності та злочин геноциду, вчинені на території України громадянами РФ, підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Офіс Прокурора МКС вже проводить розслідування. Водночас суд не має компетенції розслідувати і переслідувати фізичних осіб за вчинення злочину агресії проти України у зв’язку з правовими обмеженнями, закріпленими у Римському статуті.

"Агресивна війна Росії проти України є найбільшою війною в Європі з 1945 року і створення трибуналу стане належною правовою відповіддю на неї. Це можливість притягнути вище політичне і військове керівництво РФ до відповідальності за вчинення злочину агресії проти України", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всі, хто віддавав ганебні накази про знищення наших людей, постануть перед трибуналом, - Зеленський

Міністр запевнив, що в основі створення трибуналу лежатимуть норми і підходи, які застосовуються Міжнародним кримінальним судом і виписані в Римському статуті. Таким чином, трибунал буде доповнювати роботу суду, а не створювати альтернативні практики і процеси.

"Ми обов’язково притягнемо Росію до відповідальності за всі скоєні злочини. Земля у буквальному сенсі горітиме під ногами росіян не лише на фронті, але і в судах, під ногами тих росіян, які винні у злочинах проти українців", - запевняє Кулеба.

Також повідомляється, що конференція "Ukraine Accountability Conference" щодо притягнення Росії до відповідальності за злочини, вчинені на території України, відбудеться в Гаазі 13-14 липня за участі Міністерства закордонних справ та уряду Нідерландів, Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду, Європейської Комісії та багатьох іноземних держав.

Автор: 

Гаага (315) Гаазький трибунал (166) росія (65007) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
Ви ж і про тих не забудьте хто здав території України!
показати весь коментар
13.07.2022 14:53
+2
показати весь коментар
13.07.2022 14:35
+2
І в Єрмака ?
показати весь коментар
13.07.2022 14:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
13.07.2022 14:35 Відповісти
В Рамштайні спочатку порішайте з таким трибуналом. І в Євросоюзі з НАТО, в Брюсселі. Потім і в Гаазі. Але порядок неважливий; важливо, щоб був результат. ІМНО: результат більш реальніший саме в такому порядку вирішення проблеми.
показати весь коментар
13.07.2022 14:40 Відповісти
Ви ж і про тих не забудьте хто здав території України!
показати весь коментар
13.07.2022 14:53 Відповісти
І в Єрмака ?
показати весь коментар
13.07.2022 14:54 Відповісти
росіяни, вас чекає суд від людей і суд Божий. Кайтеся, просіть пробачення за скоєні лиха, бо розплата неминуча.
В Гаазі чи в інших містах, тим чи іншим чином
показати весь коментар
13.07.2022 14:58 Відповісти
Для того , щоб відбулась Гаага, потрібно щоб ЗСУ прийшли у кремль на московію і витягли звідти купу свинособак. Допоки там є ЯЗ це видається не зовсім реальним.
показати весь коментар
13.07.2022 15:10 Відповісти
Все реальне, треба тільки вірити.
показати весь коментар
13.07.2022 15:33 Відповісти
показати весь коментар
13.07.2022 15:31 Відповісти
це був звичайний суд ООН, без особливих повноважень. Але на такий суд має бути рішення радбезу ООН (якось так, ніби такий порядок, по-пам'яті). Зрозуміло, що через Радбез провести касапів - нереально. Тому потрібен спеціальний трибунал, рішенням окремих країни; а ще краще - проведенням такого рішення через Генасамблею ООН.
показати весь коментар
13.07.2022 15:42 Відповісти
...і жодного слова про заяви конгресвумен і майбутні піздюлі від юнайтед стейтс...
показати весь коментар
13.07.2022 17:37 Відповісти
я також щодня закликаю, але закликати і створити це різні речі
показати весь коментар
13.07.2022 21:24 Відповісти
Закличе? Знов інфа у майбутньому часі. Задовбала Зенелохкоманда стилем "А ти, Галя, завтра будеш *****!"...
Спочатку зроби, а потім не *****!
показати весь коментар
13.07.2022 22:57 Відповісти
 
 