Кулеба в Гаазі закличе створити Спеціальний трибунал для керівництва РФ: Земля горітиме під ногами росіян

13 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба візьме онлайн-участь у конференції в Гаазі, яка буде присвячена притягненню Росії до відповідальності за злочини, вчинені на території України, та закличе створити Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України для притягнення керівництва РФ до відповідальності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Однією з ключових тем конференції стане створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Це буде центральною темою мого онлайн-виступу. Я закличу учасників перейти від дискусій до конкретних кроків, запропоную опрацювати підписання відповідного міжнародного договору", - цитує Кулебу пресслужба.

Міністр нагадав, що на необхідності створення Спеціального трибуналу наголошує президент України Володимир Зеленський, і таку ідею підтримали ПАРЄ, Європейський парламент, Парламентська Асамблея НАТО та Парламентська Асамблея ОБСЄ.

Кулеба пояснив, що воєнні злочини, злочини проти людяності та злочин геноциду, вчинені на території України громадянами РФ, підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Офіс Прокурора МКС вже проводить розслідування. Водночас суд не має компетенції розслідувати і переслідувати фізичних осіб за вчинення злочину агресії проти України у зв’язку з правовими обмеженнями, закріпленими у Римському статуті.

"Агресивна війна Росії проти України є найбільшою війною в Європі з 1945 року і створення трибуналу стане належною правовою відповіддю на неї. Це можливість притягнути вище політичне і військове керівництво РФ до відповідальності за вчинення злочину агресії проти України", - зазначив він.

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Міністр запевнив, що в основі створення трибуналу лежатимуть норми і підходи, які застосовуються Міжнародним кримінальним судом і виписані в Римському статуті. Таким чином, трибунал буде доповнювати роботу суду, а не створювати альтернативні практики і процеси.

"Ми обов’язково притягнемо Росію до відповідальності за всі скоєні злочини. Земля у буквальному сенсі горітиме під ногами росіян не лише на фронті, але і в судах, під ногами тих росіян, які винні у злочинах проти українців", - запевняє Кулеба.

Також повідомляється, що конференція "Ukraine Accountability Conference" щодо притягнення Росії до відповідальності за злочини, вчинені на території України, відбудеться в Гаазі 13-14 липня за участі Міністерства закордонних справ та уряду Нідерландів, Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду, Європейської Комісії та багатьох іноземних держав.