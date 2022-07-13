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Петиція за знесення пам'ятника Катерині ІІ в Одесі набрала 25 тис. голосів

одеса,катерина,пам'ятник

Петиція за знесення пам'ятника російській імператриці Катерині ІІ в Одесі набрала необхідну кількість голосів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Тепер президент Володимир Зеленський має розглянути її та дати відповідь.

"Досить виділяти мільйони гривень та утримування пам'ятника тій, хто сприяла геноциду українського і кримськотатарського народів, знищила Запорізьку Січ, впровадила політику насильницького зросійщування і диктату чужої культури, перетворивши вільних українців на рабів, затвердивши кріпацтво. В Незалежній Україні недопустимо прославляти наших поневолювачів. Місце пам'ятникам тиранам і вбивцям українців на звалищі", - зазначила авторка петиції Стефанія Цегельник.

Також читайте: Зеленський відповів на петицію про заборону очного навчання під час воєнного стану

Петиція за знесення памятника Катерині ІІ в Одесі набрала 25 тис. голосів 01

Автор: 

Одеса (5438) пам’ятник (928) петиція (320)


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Топ коментарі
+47
Не місце цій кацапській шльондрі в Україні...
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13.07.2022 14:35
+32
тількі не сховати, а переплавити.
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13.07.2022 14:36
+28
трактором на металобрухт паскуду...
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13.07.2022 14:34
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Расскажу немного об истории этого памятника: В далеком 2001 году, когда еще нынешние национал-патриоты ездили на заработки в Москву и целовались с кацапами в засос, тогдашний мер Одессы - Э.Гурвиц, без всякого закона о декомунизации, убрал памятник Ленина, который стоял на главной площади города- Куликовом поле, а также убрал (перенесен на другое место) памятник матросам-революционерам героям потемкинцам. И вот на месте памятника матросам восстановил исторический памятник Екатерине, который снесли большевики когда захватили Одессу. Никакой политической или идеологической нагрузки этот памятник на то время не нес, а воспринимался чисто как восстановление исторической справедливости. Бронзовые фрагменты этого памятника в то время валялись во дворе музея в сарае в мусоре (многие его фрагменты - аутентичны). И сейчас он представляет исключительно историческую и художественную ценность. Но на фоне этого шума мы забываем, что коммунистические идеологические памятники продолжают у нас стоять - тот же памятник героям потемкинцам. Я специально следил за этим памятником - за все эти годы декомунизации ни один "патриот" о нем даже словом не обмолвился. Мне кажется идет какая-то подмена понятий - для того чтобы взбудоражить народ. С такими понятиями мы можем пойти очень далеко: есть еще памятник Воронцову, Пушкину, Дюку де Ришелье, Александровская колона... Мы что уже с декомунизацией уже закончили? Декомунизация - это не только памятники, это и система образования, профсоюзы, экономика... и в конце концов декомунизация должна пройти у нас в головах. И тогда не будем мы уподобляться большевикам.
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13.07.2022 16:37 Відповісти
багато в чому ви праві шановний
але і москальський більшовизм і москальський імперіалізм є ворожою ідеологією щодо самого існування України
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уважно прочитайте статтю такого собі тімофєя сєргєйцєва в ріа-новості щодо денацифікації українців
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13.07.2022 17:24 Відповісти
'В мене таке враження, що то просто переключають увагу з більш важливих зараз речей
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13.07.2022 16:38 Відповісти
погляди на архітектуру мають бути у гармонії з нашим прагненням побудови міцної успішної щасливої держави і народу, а тут бач російсько імперський дух не доречний. це зло яке треба викорінювать незалежно від віку пам'ятника. чи то катерини, чи то богдана хмельницького, чи петра першого.
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13.07.2022 17:09 Відповісти
де в цивілізованних країнах хвойдам ставлять монументи???
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13.07.2022 17:19 Відповісти
Для дeмонтажу достатньо пeрeвірити законність появи цієі баби.
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13.07.2022 17:48 Відповісти
З цією Катькою - хвойдою вже давно треба було лад навести. Так само як з усім що хоч якось і чимось нагадує "рузьгє мір". Так само як і з іхньою так званою "культурною" спадщиною. Немає там аж ніякої культури. Ніякої цінності не може становити щось "рюзьге". Це повна маячня. Треба викорінювати всі паростки російської так званої культури. Вона несе пряму загрозу нашому існуванню.
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13.07.2022 18:04 Відповісти
хвойда - олицетворіння руZького міра. приберіть її. зробіть краще пам'ятник герою одеситу. катаріна мабуть і у одесі то жодного разу не була толком. за фаворитами та жеребцями не на часі було.
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13.07.2022 18:55 Відповісти
Памятник катьке установлен при мэре гурвице. В то время гурвиц был в партии ющенко "наша Украина".
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13.07.2022 19:33 Відповісти
Не треба петицій, треба інженерний розрахунок кількості тротилу.
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13.07.2022 22:13 Відповісти
це робить звийчайний трактор ковшем
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14.07.2022 09:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=WEn9duE8gbE
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13.07.2022 22:43 Відповісти
Та приберіть вже це лайно з Одеси!
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14.07.2022 10:22 Відповісти
I з Днiпра! Там увесь центр в парках захламлений радянськими зiрками. На+уй iх там тримають? Для пропаганди совка?
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15.07.2022 15:01 Відповісти
Одеськi позорища
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15.07.2022 15:00 Відповісти
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