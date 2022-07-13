Петиція за знесення пам'ятника Катерині ІІ в Одесі набрала 25 тис. голосів
Петиція за знесення пам'ятника російській імператриці Катерині ІІ в Одесі набрала необхідну кількість голосів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Тепер президент Володимир Зеленський має розглянути її та дати відповідь.
"Досить виділяти мільйони гривень та утримування пам'ятника тій, хто сприяла геноциду українського і кримськотатарського народів, знищила Запорізьку Січ, впровадила політику насильницького зросійщування і диктату чужої культури, перетворивши вільних українців на рабів, затвердивши кріпацтво. В Незалежній Україні недопустимо прославляти наших поневолювачів. Місце пам'ятникам тиранам і вбивцям українців на звалищі", - зазначила авторка петиції Стефанія Цегельник.
Топ коментарі
+47 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар13.07.2022 14:35
+32 Solomon #418722
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+28 Kolja Stambulskij
показати весь коментар13.07.2022 14:34
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але і москальський більшовизм і москальський імперіалізм є ворожою ідеологією щодо самого існування України
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уважно прочитайте статтю такого собі тімофєя сєргєйцєва в ріа-новості щодо денацифікації українців