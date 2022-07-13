Петиція за знесення пам'ятника Катерині ІІ в Одесі набрала 25 тис. голосів

Петиція за знесення пам'ятника російській імператриці Катерині ІІ в Одесі набрала необхідну кількість голосів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Тепер президент Володимир Зеленський має розглянути її та дати відповідь.

"Досить виділяти мільйони гривень та утримування пам'ятника тій, хто сприяла геноциду українського і кримськотатарського народів, знищила Запорізьку Січ, впровадила політику насильницького зросійщування і диктату чужої культури, перетворивши вільних українців на рабів, затвердивши кріпацтво. В Незалежній Україні недопустимо прославляти наших поневолювачів. Місце пам'ятникам тиранам і вбивцям українців на звалищі", - зазначила авторка петиції Стефанія Цегельник.

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