Минулої ночі ворог завдав ракетного удару по Одещині. Зруйнована будівля свиноферми, - ОК "Південь"

Минулої ночі ворог завдав ракетного удару по Одещині. Зруйнована будівля свиноферми. Людських втрат нема.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Південь".

Як зазначається, імовірно, відбувся пуск ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря.

"Виниклу пожежу оперативно ліквідовано силами ДСНС, на місці працює слідчо-оперативна група Національної поліції, порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів та звичаїв війни", - йдеться у повідомленні.

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