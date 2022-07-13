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Новини Війна
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Минулої ночі ворог завдав ракетного удару по Одещині. Зруйнована будівля свиноферми, - ОК "Південь"

ракета

Минулої ночі ворог завдав ракетного удару по Одещині. Зруйнована будівля свиноферми. Людських втрат нема.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Південь".

Як зазначається, імовірно, відбувся пуск ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря.

"Виниклу пожежу оперативно ліквідовано силами ДСНС, на місці працює слідчо-оперативна група Національної поліції, порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів та звичаїв війни", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстрілюють Одещину ракетами для виявлення місця дислокації ППО, - Братчук

Автор: 

армія рф (17271) обстріл (28316) Одеська область (3188) ракети (4014)


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Топ коментарі
+6
Кацапські свині зруйнувули свиноферму-епічно...
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13.07.2022 14:38
+2
ОФИЦИАЛЬНО ХОЧУ УВЕДОМИТЬ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ВЛАСТЬ КИЕВА НГОЧЬЮ СИРЕНА ВООБЩЕ НИ У КОГО НЕ СРАБОТАЛА!! приплыли *****!!?? пару недель сирена пропадает в половине Одессы при тревогах.. написал в горсовет..... а им ***** ТИПА СИРЕНУ ГРОМКОСТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!!!**** РЕГУЛИРОВАТЬ????!! и смотрите ТВ или слушайте радиостанции и смотрите в смартфоне специальные додатки...
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13.07.2022 14:38
+2
Нищать конкурентів і потенційні гуртожитки? 😲
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13.07.2022 14:48
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хм... шашлык нам готовят?!
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13.07.2022 14:37 Відповісти
Та ні... Тут приказка москальська різноманітними барвами заграла- "Бей своих, чтоб чужие боялись"
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13.07.2022 15:59 Відповісти
Кацапські свині зруйнувули свиноферму-епічно...
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13.07.2022 14:38 Відповісти
ОФИЦИАЛЬНО ХОЧУ УВЕДОМИТЬ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ВЛАСТЬ КИЕВА НГОЧЬЮ СИРЕНА ВООБЩЕ НИ У КОГО НЕ СРАБОТАЛА!! приплыли *****!!?? пару недель сирена пропадает в половине Одессы при тревогах.. написал в горсовет..... а им ***** ТИПА СИРЕНУ ГРОМКОСТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!!!**** РЕГУЛИРОВАТЬ????!! и смотрите ТВ или слушайте радиостанции и смотрите в смартфоне специальные додатки...
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13.07.2022 14:38 Відповісти
М-да!... "Калібром" - по свинях? Мікроскопом цвяхи забивать не пробували?!
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13.07.2022 14:46 Відповісти
Нищать конкурентів і потенційні гуртожитки? 😲
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13.07.2022 14:48 Відповісти
чёрный абдула канашенков уже давно своих не щадит )
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13.07.2022 14:54 Відповісти
Центр прийняття рішень?
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13.07.2022 15:14 Відповісти
За Украінських свінок винищити окупантів в десятикратном розмірі,падлюки спокусилися на наше сальцє.
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13.07.2022 15:40 Відповісти
Бей своих, чтоб чужие боялись, так это надо понимать?
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13.07.2022 22:47 Відповісти
 
 