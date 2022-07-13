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Новини Санкції проти Росії Війна
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Санкційний режим не має підлаштовуватися під забаганки чи примхи РФ, - Кулеба про рішення Канади щодо повернення турбін Siemens для "Північного потоку"

рф,санкції

Україна виступає проти підходу, коли санкційний режим має підлаштовуватися під забаганки чи примхи РФ.

Про це сьогодні під час онлайн-брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Зраду", безумовно, не вбачаю. Але ми чесно сказали нашим канадським і німецьким партнерам, що те, що вони зробили, - це помилка, яка ставить у переможну позицію Росію. Це рішення не вирішить проблем, це рішення лише примножить проблеми. Вони суверенні країни, мають право ухвалювати ті рішення, які вважають за потрібне. Але ми з цим рішенням не погоджуємося і в принципі ми проти підходу, коли санкційний режим має підлаштовуватися під забаганки чи примхи РФ", - зазначив Кулеба.

Він зазначив, що головна небезпека цього рішення - руйнування санкційного режиму.

"Сьогодні вони створили проблему з постачанням газу до Німеччини, вимагають змінити під них санкційне законодавство Канади, завтра вони створять іншу проблему, знову будуть вимагати щось змінити. Так просто санкційний режим буде зруйнований. Саме в цьому головна небезпека цього рішення", - пояснив Кулеба.

Читайте також: Канада дозволила ремонтувати на своєму заводі інші турбіни "Північного потоку"

Як повідомлялося, уряд Канади ухвалив рішення видати дозвіл на повернення до Німеччини відремонтованих компанією Siemens Canada турбін газопроводу "Північний потік-1".

Автор: 

Канада (2189) росія (65007) санкції (11793) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+2
Заткнитесь уже. Вся ваша политика по этим турбинам это поведение дебилов. ЕС за, Канада за, США за. За кого вы? Чего вы хотите добится?
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13.07.2022 14:52
+2
‼️‼️‼️Кулеба , пора напомнить всем о войне в центре Европы. Раше захотелось и она влезла в чужую большую страну.

А на Западе период отпусков , все заняты отдыхом и раша воспользовалась ослаблением внимания к войне и стала вскрывать свои консервы
Надо приготовить выставки фотографий ЗВЕРСТВ РАШИ и сделать одновременно в каждом парламенте постоянные (!) выставки про войну
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13.07.2022 14:58
+2
У нас в кожному будинку пристарілих є куточок України. Європа не забула,не пом'якшала,війна не має відпусток. Сама Україна її політикою,її не війною створює проблеми. Коли одні захищають,другі працюють на ворога. Не можна бути чуть чуть в війні
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13.07.2022 15:02
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Підлаштовуватися не має але нажаль підлаштовується...
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13.07.2022 14:47 Відповісти
Цей ремонт розрахований на 2 роки. Чи буде рашка через рік? Два?
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13.07.2022 14:59 Відповісти
Заткнитесь уже. Вся ваша политика по этим турбинам это поведение дебилов. ЕС за, Канада за, США за. За кого вы? Чего вы хотите добится?
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13.07.2022 14:52 Відповісти
Кто ж про такое правду вам скажет.
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13.07.2022 14:56 Відповісти
Кацап свинособачий *****,чего не под своим обосцаным триколором тут воняешь. На )(уй на Тверь или другие *****,гнида .
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13.07.2022 15:14 Відповісти
Объясню на пальцах. В западном мире есть такое понятие как надежный партнер с которым можно иметь дело. Договороспособный, короче. Командный игрок и так далее. Вот подобные истерики они сигнализируют, что наша власть не командный игрок. Даже какой-то диктатор Эрдоган ведет себя адекватнее.
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13.07.2022 15:19 Відповісти
Кулеба - вонюча сосиска, заткніться вже.
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13.07.2022 14:53 Відповісти
‼️‼️‼️Кулеба , пора напомнить всем о войне в центре Европы. Раше захотелось и она влезла в чужую большую страну.

А на Западе период отпусков , все заняты отдыхом и раша воспользовалась ослаблением внимания к войне и стала вскрывать свои консервы
Надо приготовить выставки фотографий ЗВЕРСТВ РАШИ и сделать одновременно в каждом парламенте постоянные (!) выставки про войну
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13.07.2022 14:58 Відповісти
У нас в кожному будинку пристарілих є куточок України. Європа не забула,не пом'якшала,війна не має відпусток. Сама Україна її політикою,її не війною створює проблеми. Коли одні захищають,другі працюють на ворога. Не можна бути чуть чуть в війні
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13.07.2022 15:02 Відповісти
Країни-партнери України не мають підлаштовуватись під Єрмака!
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13.07.2022 15:04 Відповісти
После диалога властей Канады и стран ЕС было принято верное решение о поставке турбины...поскольку зима на носу...,ещё неизвестно смогут ли болваны путлера ее правильно установить...в Крыму однажды не смогли рукожопые...
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13.07.2022 15:16 Відповісти
МЗС про вислови премєр-міністра РП вже забув - про подібність УПА та путлєра - чому немає реакції?, чи читають вибірково
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13.07.2022 15:28 Відповісти
Кулеба спочатку хай скаже *********** самому припинити бізнес з рашкою, бо якось "невдобно" перед партнерами.
Далі всім зеленим дебілам від найбільшого, тобто верховного до найменшого. слід зрозуміти, що Захід нам "нічєго нє должен". Нарід України сам обрав особливий шлях і таку ж владу. Нам помагають не зі страху перед рашкою, НАТО мало на увазі Ху*ла, а задля збереження демократії і безпеки в світі. Але партнери не можуть і не повинні бути більшими українцями, ніж громадяни України. Допомагати Україні зі сторони Заходу - це не означає шкодити власній країні і її громадянам, а добровільно підтримувати в допустимих межах нас і не більше. Зеленський і решта пустодзвонів повинні дякувати-непередякувати за будь-яку допомогу, не критикувати, бо вони нічим нам не зобов'язані. І на нам оцінювати ті чи інші кроки партнерів по відношенню до рашки, вони самі вже якось розберуться і без нас., а краще згадати, як зелені до війни вимагали від Заходу санкцій, навіть превентивних, а самі торгували максимально з країною-агресором фінансуючи підготовку до війни.
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13.07.2022 16:09 Відповісти
 
 