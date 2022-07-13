Санкційний режим не має підлаштовуватися під забаганки чи примхи РФ, - Кулеба про рішення Канади щодо повернення турбін Siemens для "Північного потоку"
Україна виступає проти підходу, коли санкційний режим має підлаштовуватися під забаганки чи примхи РФ.
Про це сьогодні під час онлайн-брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Зраду", безумовно, не вбачаю. Але ми чесно сказали нашим канадським і німецьким партнерам, що те, що вони зробили, - це помилка, яка ставить у переможну позицію Росію. Це рішення не вирішить проблем, це рішення лише примножить проблеми. Вони суверенні країни, мають право ухвалювати ті рішення, які вважають за потрібне. Але ми з цим рішенням не погоджуємося і в принципі ми проти підходу, коли санкційний режим має підлаштовуватися під забаганки чи примхи РФ", - зазначив Кулеба.
Він зазначив, що головна небезпека цього рішення - руйнування санкційного режиму.
"Сьогодні вони створили проблему з постачанням газу до Німеччини, вимагають змінити під них санкційне законодавство Канади, завтра вони створять іншу проблему, знову будуть вимагати щось змінити. Так просто санкційний режим буде зруйнований. Саме в цьому головна небезпека цього рішення", - пояснив Кулеба.
Як повідомлялося, уряд Канади ухвалив рішення видати дозвіл на повернення до Німеччини відремонтованих компанією Siemens Canada турбін газопроводу "Північний потік-1".
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А на Западе период отпусков , все заняты отдыхом и раша воспользовалась ослаблением внимания к войне и стала вскрывать свои консервы
Надо приготовить выставки фотографий ЗВЕРСТВ РАШИ и сделать одновременно в каждом парламенте постоянные (!) выставки про войну
Далі всім зеленим дебілам від найбільшого, тобто верховного до найменшого. слід зрозуміти, що Захід нам "нічєго нє должен". Нарід України сам обрав особливий шлях і таку ж владу. Нам помагають не зі страху перед рашкою, НАТО мало на увазі Ху*ла, а задля збереження демократії і безпеки в світі. Але партнери не можуть і не повинні бути більшими українцями, ніж громадяни України. Допомагати Україні зі сторони Заходу - це не означає шкодити власній країні і її громадянам, а добровільно підтримувати в допустимих межах нас і не більше. Зеленський і решта пустодзвонів повинні дякувати-непередякувати за будь-яку допомогу, не критикувати, бо вони нічим нам не зобов'язані. І на нам оцінювати ті чи інші кроки партнерів по відношенню до рашки, вони самі вже якось розберуться і без нас., а краще згадати, як зелені до війни вимагали від Заходу санкцій, навіть превентивних, а самі торгували максимально з країною-агресором фінансуючи підготовку до війни.