Санкційний режим не має підлаштовуватися під забаганки чи примхи РФ, - Кулеба про рішення Канади щодо повернення турбін Siemens для "Північного потоку"

Україна виступає проти підходу, коли санкційний режим має підлаштовуватися під забаганки чи примхи РФ.

Про це сьогодні під час онлайн-брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Зраду", безумовно, не вбачаю. Але ми чесно сказали нашим канадським і німецьким партнерам, що те, що вони зробили, - це помилка, яка ставить у переможну позицію Росію. Це рішення не вирішить проблем, це рішення лише примножить проблеми. Вони суверенні країни, мають право ухвалювати ті рішення, які вважають за потрібне. Але ми з цим рішенням не погоджуємося і в принципі ми проти підходу, коли санкційний режим має підлаштовуватися під забаганки чи примхи РФ", - зазначив Кулеба.

Він зазначив, що головна небезпека цього рішення - руйнування санкційного режиму.

"Сьогодні вони створили проблему з постачанням газу до Німеччини, вимагають змінити під них санкційне законодавство Канади, завтра вони створять іншу проблему, знову будуть вимагати щось змінити. Так просто санкційний режим буде зруйнований. Саме в цьому головна небезпека цього рішення", - пояснив Кулеба.

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Як повідомлялося, уряд Канади ухвалив рішення видати дозвіл на повернення до Німеччини відремонтованих компанією Siemens Canada турбін газопроводу "Північний потік-1".