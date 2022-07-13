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Рашисти вдарили ракетами по Запоріжжю, влучили в одне з підприємств, - ОВА

обстріл

Російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Про це повідомляє Запорізька ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"В обласному центрі зафіксовано два прильоти ворожих ракет. Поцілили в одне з підприємств міста.

Офіційна інформація згодом буде уточнена", - йдеться в повідомленні.

Читайте: У Запорізькій області від ворожих снарядів горять поля з урожаєм. Рашисти продовжують руйнувати інфраструктуру Гуляйполя, - ОВА. ФОТО

Автор: 

Запоріжжя (2262) обстріл (28316)


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Топ коментарі
+37
За несколько минут до объявления тревоги по всей Украине в Стамбуле начались переговоры между делегациями Турции, России, Украины и ООН по вывозу зерна
Совпадение? Нет. Россия так "усиливает" свои позиции. Террористы.
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13.07.2022 14:57
+29
когда переселенцев в Запорожье переправляете, вы хоть проверяете кто они и кого везете с оккупированных территорий?
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13.07.2022 14:54
+28
Надо было сразу прекратить переговоры !! Кого там послали переговоры переговаривать - беженца из Абхазии ?

а представители ООН - явно кацапские консервы
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13.07.2022 15:11
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Матiнко рептилородиця, заради пресвятоi iгуани, дай сцилу на вiдос!
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13.07.2022 15:03 Відповісти
тобто пво взагалі відсутне як в Миколаїві і Харкові пару ракет жодна збита в Запоріжжі
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13.07.2022 14:53 Відповісти
Зато привезли две современные установки ПВО для резиденции президента и его бункера. Я считаю, что мог бы обойтись одной. В бункере прекрасные условия для жизни.
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13.07.2022 18:24 Відповісти
А вы, наверно специалист по противоракетной обороне А расскажите какие в Украине есть системы противоракетной обороны? И не нужно путать ПВО с ПРО.
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13.07.2022 19:48 Відповісти
когда переселенцев в Запорожье переправляете, вы хоть проверяете кто они и кого везете с оккупированных территорий?
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13.07.2022 14:54 Відповісти
та а толку если местные каналы показуют хабы и всякие видео с переселенцами...пуляй не хочу..
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13.07.2022 14:58 Відповісти
При чём тут переселенцы , координаты предприятий и всех остальных статичных объектов валяются в открытом доступе.
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13.07.2022 14:59 Відповісти
на то и корректировщики, что бы уточнить. На старых картах нет ничего нового.
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13.07.2022 15:33 Відповісти
Какие "старые карты", на спутниках даже моя стройка обновляется. А завод имеет такой масштаб что и корректировщик не нужен, это не стрельба в окопы.
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13.07.2022 17:07 Відповісти
Та треба ж показати розум в зраду знайти, навіть якщо в темі не розбираєшся
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05.08.2022 15:58 Відповісти
абсолютно гражданский объект - причем тут переселенцы? переселенцы на правый даже не доезжают
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13.07.2022 21:35 Відповісти
За несколько минут до объявления тревоги по всей Украине в Стамбуле начались переговоры между делегациями Турции, России, Украины и ООН по вывозу зерна
Совпадение? Нет. Россия так "усиливает" свои позиции. Террористы.
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13.07.2022 14:57 Відповісти
Надо было сразу прекратить переговоры !! Кого там послали переговоры переговаривать - беженца из Абхазии ?

а представители ООН - явно кацапские консервы
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13.07.2022 15:11 Відповісти
послали абхазияну.
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13.07.2022 20:00 Відповісти
Це якійсь жах - бибизян вирішує за українців ‼️
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13.07.2022 20:07 Відповісти
Как всегда - как только важная встреча, так и ракетный понос по всей Украине. Террористы.
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13.07.2022 15:12 Відповісти
В якості асиметричної дії - Україна вдарила ракетами по ...... Ліпецьку?
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13.07.2022 15:07 Відповісти
Із чарівної палички? Чи з лампи Алладіна?
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13.07.2022 15:24 Відповісти
Как в тире, *****. А мы вот те солдатики, которые падают. Не попал - ничего, ща перезаряжу и еще пальну. Нуачо, ведь никто не ответит.
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13.07.2022 15:07 Відповісти
не скигли. Воїни під градами і смерчами сидять і не скиглять.
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13.07.2022 16:36 Відповісти
ПВО на юго-востоке вообще отсутствует?
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13.07.2022 15:10 Відповісти
Схоже Іскандери. Важко щось зробити.
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13.07.2022 15:25 Відповісти
КР Калібр то був, по відео, яке виклали і кажуть пуск був з Чорного моря. Так що не Іскандери. Летіли низько мабуть, вздовж Дніпра, тому їх і не помітило ППО, а коли помітило, то зробити з ними вже дуже важко щось мабуть. Немає часу, щоб зреагувати вчсано і збити в безпечному місці. Бо якщо протиракета з купою елементів і масою бойової частини 150 кг, або дві, або 4, коли летіло 2 крилаті ракети, посеред білого дня, розірветься над житловим кварталом на висоті 100 метрів, коли купа людей надворі знаходиться, то наслідки можуть бути гірші ніж від ракети калібр, як на мене. Але звісно залежить від того, куди та ракета прилетить. Так що все це не просто з роботою ППО. А з ПРО взагалі все дуже складно.
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13.07.2022 17:08 Відповісти
А вы вообще ПВО от ПРО не отличаете?
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13.07.2022 19:49 Відповісти
Дайте ночью химерами ответку, чтобы кацапьё не ходили гоголем на переговорах.
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13.07.2022 15:14 Відповісти
У людей возникает когнитивный диссонанс, когда они слышат, что наша армия не сдала и не сдаст город, а видят ежедневно разрушаемый ракетами орков мегаполис и гибель его жителей. По сути орки зашли в него сверху из-за отсутствия "купола". Примером такого мегаполиса является Харьков.
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13.07.2022 19:45 Відповісти
А вы почему до сих пор не сделали купол? Или к кому это ваше обращение?
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13.07.2022 19:53 Відповісти
Глупый вопрос - всё равно что спросить, почему вы до сих пор не президент. Или это вы просто, лишь бы вставить свои пять копеек?
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13.07.2022 21:43 Відповісти
Тут купол не надто допоможе. Потрібно робити прості ракети, як палестинці та обстрілювати територію росії.
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13.07.2022 22:18 Відповісти
Давно просовую таке.Як приклад, німці зробили 30 000 ФАУ-1, 500-1 000 кг вибухівки, дальність дії до 300 км і більше, крила з фанери, вартість ФАУ складала 1% від вартості такого ж бомбардувальника( на 1 000 кг вантажу) АЛЕ ПІЛОТОВАНОГО. А клепати можна в гаражах. Точності не було тоді совсім, але ефект оцінюють як дуже значний
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14.07.2022 06:07 Відповісти
 
 