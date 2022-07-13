Рашисти вдарили ракетами по Запоріжжю, влучили в одне з підприємств, - ОВА

Російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Про це повідомляє Запорізька ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"В обласному центрі зафіксовано два прильоти ворожих ракет. Поцілили в одне з підприємств міста.



Офіційна інформація згодом буде уточнена", - йдеться в повідомленні.

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