Рашисти вдарили ракетами по Запоріжжю, влучили в одне з підприємств, - ОВА
Російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю.
Про це повідомляє Запорізька ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"В обласному центрі зафіксовано два прильоти ворожих ракет. Поцілили в одне з підприємств міста.
Офіційна інформація згодом буде уточнена", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+37 Nikolai Chizhevsky
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Совпадение? Нет. Россия так "усиливает" свои позиции. Террористы.
а представители ООН - явно кацапские консервы