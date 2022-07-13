У Словаччині кажуть, що досі не отримали від ЄС гроші на українських біженців

Місцева влада у Словаччині каже, що ще не отримала жодних коштів із фондів ЄС, створених для підтримки країн-членів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

У березні Європейська комісія прийняла програму CARE (Cohesion’s Action for Refugees in Europe), яка мала на меті дати можливість державам-членам швидко мобілізувати доступні ресурси, щоб допомогти сотням тисяч людей, які тікають від російського вторгнення в Україну.

У Словаччині в Міністерстві регіонального розвитку, яке координує фонди ЄС, уряд знайшов для цієї мети доступні ресурси на суму понад пів мільярда євро.

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Але проблема в тому, що місцева влада, яка впроваджує заходи для допомоги українським біженцям, досі не отримала грошей із фондів ЄС. Тому вони продовжують фінансувати свою діяльність за рахунок державних зборів, власного бюджету та ресурсів різних некомерційних організацій.

"На жаль, поки що ми нічого не отримали від держави, жодного внеску. У нас є кошти на літо, але ми не знаємо, що буде після цього. Ситуація може погіршитися", - сказав Томаш Голубек, речник міста Нітра.

Інші муніципалітети мають подібний досвід. "Ейфорію солідарності змінила реальність, коли все було покладено на наші плечі, чого ми й очікували", — розповідає Міхал Каліняк, головний директор Управління Асоціації міст і муніципалітетів Словаччини.

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У Мінрегіоні заявили, що ще комунікують з Єврокомісією щодо коригування операційних програм.

"Буде створено нову спеціальну вісь пріоритетів для підтримки заходів у зв’язку з міграційною хвилею. Крім виділеної суми в пів мільярда євро, ми бачимо потенціал для вивільнення додаткових ресурсів в операційних програмах", – відповіли в міністерстві.

За даними Міністерства внутрішніх справ, на кінець червня майже 80 тисяч українців звернулися з проханням про тимчасовий притулок у Словаччині. Однак добова кількість запитів суттєво знизилася з піку в середині березня.