УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10054 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 151 11

2960 ракет запустила Росія по містах України. Головна мета цих ракет - цивільні об’єкти, - Зеленський

ракета,зброя,росія,російська

Тактика Росії у війні проти України - це терор.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників конференції "Азійське лідерство" в Сеулі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, перший пункт цього терору - артилерія бере в заручники наші міста.

"Російська армія організовує свій наступ так, щоб її гармати й реактивна артилерія могли бити по звичайних житлових районах звичайних міст. Наприклад, саме це було метою окупантів навесні, коли російські солдати рухалися від північного кордону нашої держави до нашої столиці, щоб мати можливість або знищити Київ з артилерії, або шантажувати нас таким знищенням", - зазначає глава держави.

Він нагадав, що українська армія вибила росіян із північних територій, але окупанти залишаються на сході та півдні нашої країни й будують свій наступ так само - щоб у прицілах їхніх гармат і в досяжності для систем залпового вогню були звичайні будинки.

"Другий пункт - ракетний терор. 2960 ракет станом на цей ранок - саме стільки встигла запустити Росія по наших містах. І головна мета ракет - цивільні об’єкти", - наголошує Зеленський.

Також читайте: У Чорному морі перебуває 2 російські ракетоносії із 16 "Калібрами" і 2 ВДК, - ОК "Південь"

"Уявіть звичайний шопінг-мол або школу десь в Інчхоні або у Кванджу. Як би ви сприйняли удар по таких об’єктах великою протикорабельною ракетою? Яку розробляли для знищення авіаносців? А сотні подібних ударів? Звичайно, це тактика. Тактика Росії, яка спрямована на те, щоб вигнати людей із наших міст і щоб кожен з українців відчував страх перед державою-терористом", - додав він.

Автор: 

Зеленський Володимир (23729) крилаті ракети (1071) ракети (4014) росія (65007) тероризм (2865)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
Де українські ракети? , о дай вгадати - в асфальті ?
показати весь коментар
13.07.2022 15:37
+11
Українська ж ракетна програма закопана в асфальт найвеличнішим. Чого б не стрілять.
показати весь коментар
13.07.2022 15:42
+5
Ганьбище і трагедія України з таким найвеличнішим.
показати весь коментар
13.07.2022 15:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Де українські ракети? , о дай вгадати - в асфальті ?
показати весь коментар
13.07.2022 15:37 Відповісти
Українська ж ракетна програма закопана в асфальт найвеличнішим. Чого б не стрілять.
показати весь коментар
13.07.2022 15:42 Відповісти
Ганьбище і трагедія України з таким найвеличнішим.
показати весь коментар
13.07.2022 15:49 Відповісти
видишь рузкого ? не жалей патронов ! спасай цивилизацию !
показати весь коментар
13.07.2022 15:48 Відповісти
по данным закрытытого опроса ВЦИОМ (РФ)
в целом:
30% - за прекрвщение войны
57% - за продолжение войны
13% - затруднились ответить

в возрастной группе 18-24 года
56% - за прекрвщение войны
19% - за продолжение войны

в возрастной группе 25-34 года
43% - за прекрвщение войны
41% - за продолжение войны

в возрастной группе старше 60-ти
72% - за продолжение войны

источник: https://youtu.be/MjsCJHJ-05s https://youtu.be/MjsCJHJ-05s

показати весь коментар
13.07.2022 15:50 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показати весь коментар
13.07.2022 18:45 Відповісти
украінські ракети забрав світ
показати весь коментар
13.07.2022 15:51 Відповісти
Щоб тобі путін, при зустрічі, в твій чемодан насрав... бухгалтер!
показати весь коментар
13.07.2022 15:57 Відповісти
Пілять, це всі знають, тут запитують, що з :

САП, НАБУ та Дермаківщиною???
показати весь коментар
13.07.2022 17:41 Відповісти
Пфф Просто это Зеленский хочит вайны. Ана иму выгадна.
показати весь коментар
13.07.2022 17:46 Відповісти
Орки а настоящі Украіні радуються що е дороги особенно вдячні ЗСУ такшо веслуйте за кораблем
показати весь коментар
13.07.2022 18:09 Відповісти
 
 