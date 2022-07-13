2960 ракет запустила Росія по містах України. Головна мета цих ракет - цивільні об’єкти, - Зеленський

Тактика Росії у війні проти України - це терор.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників конференції "Азійське лідерство" в Сеулі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, перший пункт цього терору - артилерія бере в заручники наші міста.

"Російська армія організовує свій наступ так, щоб її гармати й реактивна артилерія могли бити по звичайних житлових районах звичайних міст. Наприклад, саме це було метою окупантів навесні, коли російські солдати рухалися від північного кордону нашої держави до нашої столиці, щоб мати можливість або знищити Київ з артилерії, або шантажувати нас таким знищенням", - зазначає глава держави.

Він нагадав, що українська армія вибила росіян із північних територій, але окупанти залишаються на сході та півдні нашої країни й будують свій наступ так само - щоб у прицілах їхніх гармат і в досяжності для систем залпового вогню були звичайні будинки.

"Другий пункт - ракетний терор. 2960 ракет станом на цей ранок - саме стільки встигла запустити Росія по наших містах. І головна мета ракет - цивільні об’єкти", - наголошує Зеленський.

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"Уявіть звичайний шопінг-мол або школу десь в Інчхоні або у Кванджу. Як би ви сприйняли удар по таких об’єктах великою протикорабельною ракетою? Яку розробляли для знищення авіаносців? А сотні подібних ударів? Звичайно, це тактика. Тактика Росії, яка спрямована на те, щоб вигнати людей із наших міст і щоб кожен з українців відчував страх перед державою-терористом", - додав він.