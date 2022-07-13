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Для Європи зима буде найсуворішою за 60 років, - віце-прем'єр Румунії Хунор

газпром

Європейському союзу доведеться заплатити велику ціну за санкції проти Росії. ЄС доведеться пережити найсуворішу зиму за останні 60 років.

Про це заявив віце-прем'єр Румунії Келемен Хунор, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, майбутня зима буде важкою, зокрема через різке зростання цін на газ.

"Ми прийняли закон, який встановлює ціни до квітня 2023 року, щоб пережити зиму, яка, за нашими оцінками, буде суворою зимою... Але, оскільки газ дорожчає всюди в Європі, це буде важка зима, може бути, найсуворіша зима за останні 40, 50, 60 років для всієї Європи, на жаль", - сказав Хунор.

Дивіться: Можна не сумніватися, що в найгостріший момент Росія припинить постачання газу до Європи, - Зеленський. ВIДЕО

Він зазначив, що санкції проти Росії були необхідні, оскільки інших важелів впливу немає. Однак Європі доведеться за них заплатити велику ціну.

Автор: 

газ (10415) Європа (1799) росія (65007) Румунія (1158) Євросоюз (13359)


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Топ коментарі
+22
Бєдниє бєдниє європейці так шкода їх, як же вони тепер будуть жити в квартирах з +18 замість + 24, ОЙ лишенько (10-13 зимою приватний будинок)
а зараз сотні тисяч без житла через війну... бідненькі європейці, тяжко буде
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13.07.2022 15:49
+18
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13.07.2022 15:46
+16
Почему в Европе никто не несёт никакой ответственности за доведение до такой ситуации. И никто не расследует действия немецкой старой курвы. Но за то любят поучать Украину за разгул коррупции.
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13.07.2022 15:54
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13.07.2022 15:46 Відповісти
А це, я так розумію, доктор Франкенштейн?
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13.07.2022 17:39 Відповісти
Бєдниє бєдниє європейці так шкода їх, як же вони тепер будуть жити в квартирах з +18 замість + 24, ОЙ лишенько (10-13 зимою приватний будинок)
а зараз сотні тисяч без житла через війну... бідненькі європейці, тяжко буде
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13.07.2022 15:49 Відповісти
не пишiть про те, про що не маєте уяви.

+ 24 взимку в квартирах в Европi нiде нема... +17, рiдко вище.

мова про те, що буде ще нижче, нiж +17...i набагато дорожче.

ось так в нормальнi часи було в середньому

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13.07.2022 15:56 Відповісти
Про новых проектов и реновированные дома поверю. Остальной жилфонд советской стройки по квартирам до сих пор не регулируется и зависит от желания управдома или обслуживающей компании. Если тётке с дырявыми окнами на первом этаже будет холодно и она начнёт смердеть повсюду, в доме накрутит такую жару, что в верхних этажах можно будет открыть сауну для желающих. Когда в нашем доме из-за интриг совковой части жителей провалили реновацию дома, пришлось утеплять стены своей квартиры самому. Теперь зимой даже с полностью закрытыми радиаторами в комнате +22 даже при -20 на улице. Соболезную соседям 6-7 этажей над мной.
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13.07.2022 16:58 Відповісти
у моїзх батьків 14 градусів в будинку взимку, у нас в Україні, не першу зиму, бо занадто дорого обігрівати газом, і ніхто ще не помер, вони такі не одні. Можна помінятись, вони хай ідуть воювати а ми страшну зиму зимувати
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13.07.2022 18:09 Відповісти
то ви ще в Україні не були, бідненькі!
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13.07.2022 15:53 Відповісти
Почему в Европе никто не несёт никакой ответственности за доведение до такой ситуации. И никто не расследует действия немецкой старой курвы. Но за то любят поучать Украину за разгул коррупции.
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13.07.2022 15:54 Відповісти
отвянь.

цi руки нiчого не крали.

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13.07.2022 16:00 Відповісти
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13.07.2022 16:02 Відповісти
капець...велику ціну??? аж матюки у горлі застрягли...можемо з ними місцями махнутись нє глядя...їм русня, обстріли, загибель дітей..а ми померзнемо...охрініти..типу у них вдома -40 буде..
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13.07.2022 15:54 Відповісти
Так само щось в горлі застрягло! Боже ж..які вони ці європійці ліцімери. В Греції бум туристів. найбільше з Германії. вже кількість привищила доковідний. а це тільки початок літа. Якщо так важко. тримайте гроші на *саму сувору зиму*. Та й в самій Греції не проїхати в часи пік. стільки машин. Аякже дороге паливо?. Єметро. автобуси. тролейбуси- пересідайте!! Нє. а як же комфорт!
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13.07.2022 17:43 Відповісти
Интересно что было в Европе до 1982 года...когда советские бараны построили газогон Уренгой-Помары-Ужгород...
Кизяками отапливались...
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13.07.2022 15:55 Відповісти

було вугiлля здебiльшого...
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13.07.2022 15:57 Відповісти
вони і зараз вугілля мають, але зелені не хочуть вугілля, бо вугілля не екологічно, ось і придумали щоб все на екологічному русскому газі. На скільки він "екологічний", вони вже зрозуміли чи ще ні?
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13.07.2022 20:55 Відповісти
уренгои -- помари -- ужгород тянули німці -- ГДР
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13.07.2022 16:09 Відповісти
Використовували каміни на вугіллі.
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13.07.2022 16:20 Відповісти
Украина была экспортёром газа в Европу ещё в 1930-ые годы. Польша экспортировала карпатский газ в Германию. В последней трети 19-го века Западная Украина была центром европейской нефтедобычи.
Начиная с 1872 года фирмы из США, Канады, Бельгии, Франции, Германии вели нещадную эксплуатацию месторождений Борислава.



Неизвестная история развития и упадка газодобычи в Украине
https://businessviews.com.ua/ru/studies/id/gazodobycha-v-ukraine-1523/

https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2012/04/120411_ru_s_yaremiychuk_gas_int

https://www.bbc.com/ukrainian/blog-history-russian-45706179
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13.07.2022 17:09 Відповісти
Треба було раніше думати, а не смоктати газ та нафту у рашистів, мріючи про посади у Газпромі після виходу на пенсії.
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13.07.2022 15:57 Відповісти
для українців також,наша гтс буде під прицілом тому про альтернативні види опалення треба зараз думати,що б з настанням холодів це небуло несподіванкою..
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13.07.2022 15:59 Відповісти
Что ты предлагаешь делать жителям полностью электрифицированных высоток?
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13.07.2022 18:46 Відповісти
Мадяр і не те скаже.. цей хунор...
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13.07.2022 15:59 Відповісти
Кстати недалеко от острова Змеиный румынские геологоразведчики нашли большие запасы газа...
Интересно каким способом Украина и Румыния поделят газоскаажины...
Крыс путлера по факту кинули...
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13.07.2022 15:59 Відповісти
Румуни на фейсбуці Генштабу вже кувікають: Зміїний це наш острів, він Україні дістався не по закону.
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13.07.2022 16:51 Відповісти
не потрiбно видумувати. по Зміїному був суд, все давно вирiшено, все по закону.
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13.07.2022 17:47 Відповісти
ну да...., и турбины не помогут......
так как это и есть основная цель окурка.....
а турбины, это обычный шантажи и дешевая отмазка, якобы "нечем качать"....,
хотя, на самом деле, все совсем иначе.....
https://www.youtube.com/watch?v=rYdrKUMjeLU
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13.07.2022 16:03 Відповісти
Да прямо бедненькие. Цену они заплатят. Жопы будут греть на пару градусов меньше. Украина за вас всех отдувается. Уроды.
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13.07.2022 16:09 Відповісти
до хорошого привикаєш швидко
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13.07.2022 16:11 Відповісти
Румыния... Ничё норм цыгани ******** танк ******* и газ)
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13.07.2022 16:15 Відповісти
Така ціна бізнесу з рашистами-педофілами-терористами, за 1 заощаджений Євро приходиться платити 10. Але думаю в Європі найближчим часом все розрулять, та ще б по Індусам в..бати націнкою на товари які ті з Європи та Штатів закупать)
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13.07.2022 16:23 Відповісти
2960 ракет запустила Росія по містах України.
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13.07.2022 16:30 Відповісти
А у кого-то зимой будет чуть прохладнее, чем раньше. И бассейны плавательные работать не будут...
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13.07.2022 16:36 Відповісти
То ерунда. Вот в Европе вместо +22 в квартирах будет +21 - вот это трагедия.
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13.07.2022 16:39 Відповісти
А никто не задумывался -- кто это сделал?
А никого не предупреждали: с расеей дружить -- к беде?
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13.07.2022 16:35 Відповісти
Питання не пусте і не привід для жартів. В нас зруйновані ТЕЦ в Чернігові, Сумах, Харкові, Кременчуку, Краматорську, Слов'янську і десятках інших міст меншого масштабу.
Здавалось би, уряд має максимально спростити правила встановлення індивідуального опалення в багатоповерхівках.
Однак, ніхера правила не пом'якшені, де-факто узгодити в "інстанціях" встановлення індивідуалки не реально. Одна з вимог, щоб у жодної квартири в будинку не було заборгованості! І це тоді, коли половина того ж Харкова вимушена була вийхати з міста.
Як я вже неодноразово писав, країна не перейшла на воєнні рейки. І йдеться не про працюючі кафешки у центрі Києва, як багато хто думає (кафешки, це малий бізнес, який має виживати), йдеться про підготовку до тієї ж зими. В жовтні Уряд це зрозуміє, але вже буде пізно. Доведеться людям ставити буржуйки в багатоповерхівках, як це було в Тбілісі на початку 90-х.
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13.07.2022 16:42 Відповісти
Индивидуалка не поможет.газа просто не будет
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15.07.2022 19:10 Відповісти
газ в Европу стали поставлять в 70-х годах...как же она жила до этого?
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13.07.2022 16:50 Відповісти
Дровишками и углём. Центральное паровое отопление в появилось в начале 20 века и то не повсюдую
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13.07.2022 17:01 Відповісти
фі, це ж некологічно.
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13.07.2022 21:01 Відповісти
А тепер уявіть собі, що в одній із найрозвинутіших країн світу - Південній Кореї - взагалі нема центрального опалення. І нічого, прекрасно живуть люди.

Задовбало оце виття. Шановні, ви не можете просто взяти і купити газ не в рашки? В чому, бляха, проблема, не розумію? Ну так, буде ринкова ціна, а не кацапська, але це ціна свободи від орківських портянок і танків!
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13.07.2022 17:14 Відповісти
Чей газ идёт в Европу?
https://youtu.be/VzArkSjh__c?t=19
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13.07.2022 17:18 Відповісти
Однажды чукча пришел к шаману, и спрашивает, какая будет зима - теплая или холодная? Шаман подумал:
- А мне откуда знать? Если я скажу теплая, то он может не заготовить дров, а вдруг зима будет холодная? Замерзнет ведь чукча... Скажу лучше, что холодная.
И сказал. Потом ему стало стыдно, и он пошел к метеорологам. Спрашивает:
- Какая будет зима?
- Холодная.
- А почему?
- А вон чукча за дровами пошел.

Короче, зима будет теплая - я не видел ни одного чукчу, который бы заготавливал дрова на эту зиму.
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13.07.2022 17:48 Відповісти
Не скигли Хунер. Європейці витратять трохи більше грошей на опалення і теплі піжами. Українці несуть безповоротні втрати найдорожчого для любої нації, а як ми перезимуємо з дебілами в уряді, знає тільки всевишній.
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13.07.2022 18:20 Відповісти
Європа платить не за санкції, а за свій довбоїбизм та продаджість і подвійні стандарти своїх лідерів, які протягом багатьов років відгодовували розжирілу смердючу і нахабну москальську свиню.
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13.07.2022 20:21 Відповісти
Подумаешь. Негры, те вообще с голоду передохнут.
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13.07.2022 21:00 Відповісти
 
 