Для Європи зима буде найсуворішою за 60 років, - віце-прем'єр Румунії Хунор

Європейському союзу доведеться заплатити велику ціну за санкції проти Росії. ЄС доведеться пережити найсуворішу зиму за останні 60 років.

Про це заявив віце-прем'єр Румунії Келемен Хунор, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, майбутня зима буде важкою, зокрема через різке зростання цін на газ.

"Ми прийняли закон, який встановлює ціни до квітня 2023 року, щоб пережити зиму, яка, за нашими оцінками, буде суворою зимою... Але, оскільки газ дорожчає всюди в Європі, це буде важка зима, може бути, найсуворіша зима за останні 40, 50, 60 років для всієї Європи, на жаль", - сказав Хунор.

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Він зазначив, що санкції проти Росії були необхідні, оскільки інших важелів впливу немає. Однак Європі доведеться за них заплатити велику ціну.