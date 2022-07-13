Для Європи зима буде найсуворішою за 60 років, - віце-прем'єр Румунії Хунор
Європейському союзу доведеться заплатити велику ціну за санкції проти Росії. ЄС доведеться пережити найсуворішу зиму за останні 60 років.
Про це заявив віце-прем'єр Румунії Келемен Хунор, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
За його словами, майбутня зима буде важкою, зокрема через різке зростання цін на газ.
"Ми прийняли закон, який встановлює ціни до квітня 2023 року, щоб пережити зиму, яка, за нашими оцінками, буде суворою зимою... Але, оскільки газ дорожчає всюди в Європі, це буде важка зима, може бути, найсуворіша зима за останні 40, 50, 60 років для всієї Європи, на жаль", - сказав Хунор.
Він зазначив, що санкції проти Росії були необхідні, оскільки інших важелів впливу немає. Однак Європі доведеться за них заплатити велику ціну.
Будь ласка, зачекайте...
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а зараз сотні тисяч без житла через війну... бідненькі європейці, тяжко буде
+ 24 взимку в квартирах в Европi нiде нема... +17, рiдко вище.
мова про те, що буде ще нижче, нiж +17...i набагато дорожче.
ось так в нормальнi часи було в середньому
цi руки нiчого не крали.
Кизяками отапливались...
було вугiлля здебiльшого...
Начиная с 1872 года фирмы из США, Канады, Бельгии, Франции, Германии вели нещадную эксплуатацию месторождений Борислава.
Неизвестная история развития и упадка газодобычи в Украине
https://businessviews.com.ua/ru/studies/id/gazodobycha-v-ukraine-1523/
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2012/04/120411_ru_s_yaremiychuk_gas_int
https://www.bbc.com/ukrainian/blog-history-russian-45706179
Интересно каким способом Украина и Румыния поделят газоскаажины...
Крыс путлера по факту кинули...
так как это и есть основная цель окурка.....
а турбины, это обычный шантажи и дешевая отмазка, якобы "нечем качать"....,
хотя, на самом деле, все совсем иначе.....
https://www.youtube.com/watch?v=rYdrKUMjeLU
А никого не предупреждали: с расеей дружить -- к беде?
Здавалось би, уряд має максимально спростити правила встановлення індивідуального опалення в багатоповерхівках.
Однак, ніхера правила не пом'якшені, де-факто узгодити в "інстанціях" встановлення індивідуалки не реально. Одна з вимог, щоб у жодної квартири в будинку не було заборгованості! І це тоді, коли половина того ж Харкова вимушена була вийхати з міста.
Як я вже неодноразово писав, країна не перейшла на воєнні рейки. І йдеться не про працюючі кафешки у центрі Києва, як багато хто думає (кафешки, це малий бізнес, який має виживати), йдеться про підготовку до тієї ж зими. В жовтні Уряд це зрозуміє, але вже буде пізно. Доведеться людям ставити буржуйки в багатоповерхівках, як це було в Тбілісі на початку 90-х.
Задовбало оце виття. Шановні, ви не можете просто взяти і купити газ не в рашки? В чому, бляха, проблема, не розумію? Ну так, буде ринкова ціна, а не кацапська, але це ціна свободи від орківських портянок і танків!
https://youtu.be/VzArkSjh__c?t=19
- А мне откуда знать? Если я скажу теплая, то он может не заготовить дров, а вдруг зима будет холодная? Замерзнет ведь чукча... Скажу лучше, что холодная.
И сказал. Потом ему стало стыдно, и он пошел к метеорологам. Спрашивает:
- Какая будет зима?
- Холодная.
- А почему?
- А вон чукча за дровами пошел.
Короче, зима будет теплая - я не видел ни одного чукчу, который бы заготавливал дрова на эту зиму.