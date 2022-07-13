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Новини Війна
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На Харківщині воїни ССО "АЗОВ" знищили 3 ворожі автівки, 7 БМП, 2 танки та ліквідували 37 окупантів. ВIДЕО

Українські захисники знищили ворожу техніку та ліквідували окупантів у селищі Варварівка на Харківщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у телеграм-каналі ССО "Азов" Харків.

На відео фрагмент знищення однієї з одиниць ворожої техніки окупантів високоточним влучанням артилерії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські пілоти нищать російських окупантів. ВIДЕО

"Мінус три легкові автомобілі особового складу, 7 одиниць БМП-2, 2 танки Т-72Б3 та 37 ворожих загарбників — результат успішної операції Сил СпД ССО АЗОВ Харків у селищі Варва́рівка, Вовчанського району, Харківської області", - йдеться у повідомленні бійців ССО "АЗОВ".

армія рф (17271) знищення (7175) техніка (1824) Азов (774) ССО (518)


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Топ коментарі
+20
ССО Азов-респектище.Давайте ще...
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13.07.2022 15:54
+10
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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13.07.2022 15:59
+9
Вороги самоліквідуються тільки від одного слова "Азов"!
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13.07.2022 16:00
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ССО Азов-респектище.Давайте ще...
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13.07.2022 15:54 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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13.07.2022 15:59 Відповісти
Вороги самоліквідуються тільки від одного слова "Азов"!
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13.07.2022 16:00 Відповісти
Перетворились у хлам, у дим. Красота!!!
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13.07.2022 16:13 Відповісти
Копита в одну, скрєпи в друга, а яйця в третю сторону
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13.07.2022 16:16 Відповісти
Перед смертью хоть на моцыке покатались
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15.07.2022 19:04 Відповісти
так на відосі ж видно що вибух додали графікою.. нашо це робити? гляньте як зникають уламки що летять зліва від вибуху, та й вогонь при вибуху лєвак...

От шоб шо це робити?
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13.07.2022 16:27 Відповісти
... и не оняшенька веточка на деревах вокруг взрыва не заколебалась, ни один листик не оторвался, но атмосферненько так сделано, потриотично, да и музыка не тупой рок, а трагическая темка звучит. Спасибки. Несколько раз пересмотрела. ЗдОрово!
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13.07.2022 17:25 Відповісти
Як рашистських ботярів видно) Все там реальне, можеш сам перевірити, але на ботофермі беспечніше сидіти, ніж з калашов та кастрюлі бігати під Хімасами, лапоть
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13.07.2022 18:46 Відповісти
"Ботярив"? Помыляишься. Я например личность, майданутая на всю голову, правда зеленоватая по убеждению, но зато украинская патриотка.
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14.07.2022 00:23 Відповісти
Ботоферма. Уважно дивись. Це тобі так хочеться що був монтаж. Одним словом мокша хоч шептунчика пустить , аби тільки підгадити. Така вже кацапська натура.
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14.07.2022 19:34 Відповісти
Дуже можливо, що це снаряди smart німці підвезли. Точність 99.9%
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13.07.2022 16:35 Відповісти
Хлопці , Ви молодці та справжні воіни 👍🏼💪✊
Гарного Вам полювання та бережіть себе 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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13.07.2022 17:00 Відповісти
Прихуели орки! В шортах шарятся, на моцыках ганяют... Молодцы хлопцы, проредили пошесть!
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13.07.2022 17:10 Відповісти
Шикарно , браво ,так держать .
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13.07.2022 23:06 Відповісти
 
 