На Харківщині воїни ССО "АЗОВ" знищили 3 ворожі автівки, 7 БМП, 2 танки та ліквідували 37 окупантів. ВIДЕО
Українські захисники знищили ворожу техніку та ліквідували окупантів у селищі Варварівка на Харківщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у телеграм-каналі ССО "Азов" Харків.
На відео фрагмент знищення однієї з одиниць ворожої техніки окупантів високоточним влучанням артилерії.
"Мінус три легкові автомобілі особового складу, 7 одиниць БМП-2, 2 танки Т-72Б3 та 37 ворожих загарбників — результат успішної операції Сил СпД ССО АЗОВ Харків у селищі Варва́рівка, Вовчанського району, Харківської області", - йдеться у повідомленні бійців ССО "АЗОВ".
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