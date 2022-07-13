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Новини Війна
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РФ застосовує проти України всі види своєї ракетної зброї. Ніде у світі такого ще не було, - речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Ігнат

ракета

Росія застосувала усі види своєї ракетної зброї, завдаючи удари по Україні.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ніде у світі такого ще не було, і ми робимо все можливе, щоб відбити ці атаки", - розповів він.

Водночас речник нагадав, що противник вже 2,5 місяці не залітає в повітряний простір України та змінив свою тактику.

"Діє з території Білорусі, території Росії, Чорного та Каспійського морів, запускаючи крилаті ракети і перед усім вражає цивільні об’єкти і гине мирне населення",- розповів Ігнат.

Що стосується ракетного озброєння, яке противник застосовує, то за словами представника Міноборони, РФ перейшла передусім на ракети радянського виробництва.

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"Багато вже йде розмов про те, що вичерпуються запаси противника, високотехнологічних ракет таких, наприклад, як "Калібр", Противник заощаджує таку високовартісну техніку, для того, щоб погрожувати далі всьому світу. Тому ми бачимо такі ракети як Х-22, Х-39, Х-31, які все частіше застосовуються на різних напрямках", - сказав він.

Автор: 

армія рф (17271) крилаті ракети (1071) обстріл (28316) ракети (4014) Повітряні сили (2613)


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Топ коментарі
+23
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13.07.2022 16:06
+20
В рашистів всі види ракет, тисячі - в України *****. В рашистів яз - в України *****. Як так вийшло, що відповісти просто нічим. Були ж люди, військові, інженери, політики з рейтингом 2% які кричали, орали, благали - фінансуйте ракети, робіть бомби. Їх не чули, чмирили, насміхались прикриваючись якимись меморандумами, договорами про не розповсюдження іншими фількиними грамотами.
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13.07.2022 16:02
+19
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13.07.2022 16:04
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В рашистів всі види ракет, тисячі - в України *****. В рашистів яз - в України *****. Як так вийшло, що відповісти просто нічим. Були ж люди, військові, інженери, політики з рейтингом 2% які кричали, орали, благали - фінансуйте ракети, робіть бомби. Їх не чули, чмирили, насміхались прикриваючись якимись меморандумами, договорами про не розповсюдження іншими фількиними грамотами.
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13.07.2022 16:02 Відповісти
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13.07.2022 16:06 Відповісти
А тепер ті хто сміявся заплатять власним життям та майбутнім. Так і повинно бути.
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13.07.2022 16:09 Відповісти
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13.07.2022 16:04 Відповісти
С месяц назад была инфа, что к нам уж едет Пэтриот. Вроде даже Ермак подтверждал. Фейк?
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13.07.2022 16:06 Відповісти
так. петріот дорогий і складний і навіть 40 мільярдів Ленд-Ліза не вистачить шоб закрить небо України. треба простіші варіанти, дешевші які швидше освоюються, типу NASAMS та IRIS-T SLM
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13.07.2022 16:09 Відповісти
в любому випадку, балістичні ракети типу Іскандеру одразу підіймаються на висоту 50 км де жодно ппо\про не достане і летять до цілі, а тоді майже вертикально падають на швидкості 3 махи. хитра штука, складно збить. на реакцію майже нема часу.
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13.07.2022 16:12 Відповісти
Ну, и сколько у них Искандеров осталось, всего да них..уя, десяток штук, часть которых может не взлететь, а другую часть собьют..
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13.07.2022 16:21 Відповісти
кажу ж складно збить навіть петріотом. це не панацея
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13.07.2022 16:27 Відповісти
От, до поки єрмак буде в оп- "патріотів" не буде...
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13.07.2022 16:09 Відповісти
Що фейк , петріот чи Єрмак??
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13.07.2022 16:48 Відповісти
денацифікація в усій красі
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13.07.2022 16:06 Відповісти
Никакой рабZei на белом Свете не было до 1990г.,,то Ельцин по пьяне соорудил сраное государство...
Поскольку Империи никогда не считались государством начина с Римской и заканчивая Британской... совсем в недавнем прошлом...Но бараны мавзолея твердят что рабZeя древнее даже Рима...
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13.07.2022 16:13 Відповісти
Россия - родина слонов.
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13.07.2022 17:03 Відповісти
Родина **********
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15.07.2022 19:02 Відповісти
не всі. вони ще гівном не кидалися
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13.07.2022 16:23 Відповісти
Ну Зепоц і ОПа похваліться хоч у відосиках як Україна готувалась ці 2,5 року до війни. Якось він обіцяв після "доріжки", що "До Дня Незалежності ми повинні зробити новий літак і показати всім, які ми сильні - літаки летять, будемо всіх бомбіть". В результаті крім розкрадених грошей і доріг зремонтованих до кордонів рашки нічого проривного в обороні не відбулося. Правда сказати, що рашисти при наступі позитивно оцінили ці дороги, хтось добре "планував" їм ці зручності.
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13.07.2022 16:27 Відповісти
РФ застосовує проти України всі види своєї ракетної зброї. Ніде у світі такого ще не було
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13.07.2022 16:30 Відповісти
витончаються так шо навіть зенітні с-300 пристосовують для обстрілів наземних цілей. ніби бойова частина і не велика - 140 кг, зато купа уламків і висока швидкість шо ускладнює перехоплення.
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13.07.2022 16:30 Відповісти
Тому що цей світ не вважає Україну частиною свого світу.
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13.07.2022 16:42 Відповісти
рф застосовує проти України всі види своєї ракетної зброї. Ніде у світі такого ще не було, надо всё вернуть с просентами 1000 %
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13.07.2022 17:06 Відповісти
Так варто зазначити, що ніде в світі тіакго Верховно головнокомандуючого ще теж не було
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14.07.2022 08:44 Відповісти
 
 