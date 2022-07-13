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Новини Війна
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65% українців, які виїхали з країни через війну, наразі не планують повертатися додому, - опитування

біженці,евакуація

Близько двох третин українців, які з початком повномасштабної війни виїхали за кордон, поки не планують повертатися в Україну.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Опитування проводилося серед 4900 українців, які зараз проживають у Польщі, Чехії, Угорщині, Молдові, Румунії та Словаччині, у середині травня-середині червня.

Більшість опитаних українців кажуть, що хочуть повернутися в Україну, коли з’явиться така можливість, але 65% поки планують залишатися у тій країні, де опинилися, і 9% - переїхати до іншої. Головним фактором, який спонукатиме їх повертатися, називають зниження інтенсивності бойових дій.

16% опитаних повідомили, що хочуть поїхати в Україну у найближчі два місяці, але майже всі - тимчасово, щоб побачитися з рідними й друзями або вирішити справи. 40% з тих, хто планує повертатися, збирались зробити це протягом наступного місяця, а решта - не впевнені, коли саме поїдуть.

Плани людей суттєво різняться залежно від регіону проживання - так, готових повертатися набагато більше серед мешканців Києва і західних областей, ніж сходу та півночі.

Серед тих, хто поки планує залишатися у тій країні, що й зараз, більша за середню частка людей, які опікуються дітьми чи літніми родичами, разом з якими приїхали; тих, хто виїхав у перші дні повномасштабної війни і ті, хто проживає у наданому житлі або знімає житло сам. Серед тих, хто має наміри змінити країну перебування - помітно більше українців, які виїхали за кордон нещодавно і тих, які наразі проживають у центрах розміщення біженців. Найчастіше такі люди хочуть переїхати до Німеччини (33%), Чехії (7%) або Канади (5%).

Читайте також: Із Євросоюзу додому повернулися вже 3 млн українців, – Єврокомісія

70% респондентів виїхали з країни разом з кимось, найчастіше - найближчими родичами, і в 90% випадків члени родини - жінки й діти. 82% респондентів залишили в Україні щонайменш одного близького члена родини.

77% мають вищу або професійно-технічну освіту та досвід роботи.

За даними УВКБ, зараз за межами України у Європі залишаються близько 5,6 млн українців з тих 8,8 млн, які перетинали кордон на виїзд після 24 лютого, а близько 3,3 млн вже повернулися.

Автор: 

біженці (1863) опитування (1930) повернення (232)


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Топ коментарі
+30
Каждий вечер бомби прілєтают вдруг

Єслі работать нєгде тебе мой друг
Єслі ат вайни ти устал
Можеш п@дла вспомнить за кого голосовал
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13.07.2022 16:51
+17
більшість тих хто втікло якраз і є той мудрий нарід шо оце чмо привело до влади. привело і с'їблось зрештою а нам розгрібать.
p.s. та й куди дійсно повертатись дійсно коли від міст камня на камені не лишилось.
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13.07.2022 16:54
+16
А какой смысл им возвращаться, особенно тем которые жили на окупированных территориях или рядом с ними. Без полной деокупации в том числе крыма и дамбаса, хоть бы 25млн. украинцев осталось. Особенно когда снимут военное положение и откроют границы, и мужики тоже выедут к своим семьям. Вряд ли кто то захочет жить рядом с окупантами как на пороховой бочке дожидаясь очередного приступа победобесия и империализма у рашистов. ПРо бизнесменов и иностранные инвестиции вообще молчу. Поэтому никаких договоренностей и мирных планов с рашистами. Единственный шанс спасти Украину это полная деокупация и военные базы НАТО в Украине.
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13.07.2022 16:57
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да и куй с ними - пусть делают шо хотят....., у нас свободная страна........
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13.07.2022 16:45 Відповісти
а тут они без работы что будут делать ?
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13.07.2022 16:52 Відповісти
Свободная страна-это не делать что хочешь, а соблюдать законы. И начинать нужно с себя, а не с других
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13.07.2022 16:55 Відповісти
будешь учить меня что мне делать и как мне жить?
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13.07.2022 17:12 Відповісти
Учить бесполезно. Это дивгноз.
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13.07.2022 17:20 Відповісти
Ну вот смотри, я с Киева. А жене и детям запретил возвращаться. Так што ты, поц, хотел узнать?
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13.07.2022 18:03 Відповісти
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14.07.2022 07:37 Відповісти
Это ожидаемо... Я бы й сам выехал, семейная ситуация не позволяет. Жизнь рядом с ордой непредсказуема. Буду жить с "мудрим нАрідом".
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13.07.2022 16:49 Відповісти
А я як тільки відкриють кордон зразу ж і виїду. Жаль що до війни не встиг, буквально пари тижнів не вистачило, зараз би уже 8000 баксів заробив і американську тур. візу отримав.
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13.07.2022 16:53 Відповісти
Цікаво де ж це стільки платять?)))
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13.07.2022 16:59 Відповісти
Ізраїль, 10 баксів на годину.
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13.07.2022 17:00 Відповісти
Так наших ж туди не пускають...)
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13.07.2022 17:09 Відповісти
До війни пускали, після перемоги знову будуть пускати.
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13.07.2022 17:12 Відповісти
Пи#дуй нелегально. Може пристрелять.
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13.07.2022 17:25 Відповісти
більшість тих хто втікло якраз і є той мудрий нарід шо оце чмо привело до влади. привело і с'їблось зрештою а нам розгрібать.
p.s. та й куди дійсно повертатись дійсно коли від міст камня на камені не лишилось.
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13.07.2022 16:54 Відповісти
Більшість тих хто виїхав за кордон жінки та діти. Нахєр відверту маячну верзти. Чи вказівка така? І дійсно їм зараз повертатись немає сенсу бо безпечного місця жодного в Україні наразі немає. І дійсно багато кому і повертатись немає куди. Треба обʼективно розуміти ще одну річ. Багато хто і після війни не повернеться. Особливо молодь. Це обʼєктивні реалії. Владі дуже треба буде напрягтися, щоб повернути українців в Україну. На голому патріотизмі це не вивезти. Люди повинні відчути, що вони потрібні державі та держава опікується їхніми долями.
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13.07.2022 17:35 Відповісти
яб сказав простіше: державі достатньо діяти відповідно до норм Конституції, а виходить так, що Конституція в нас одна з найкращих, а вирішується все по-поняттям, захотілося чуваку - так зробив, захотілося не так.
Ну і права і обов язки теж дуже цікаво розподіляються - для когось виключно права і ніяких обов язків, а решті - виключно обов язки і ніяких прав.
Будь-яка нормальна людина буде намагатися звалити з такої зеленої держави, і няікий залізний паркан тут не допоможе - тільке ще більш розізлить людей.
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13.07.2022 17:51 Відповісти
Не обращайте внимания. Это кремлебот. Работа у него такая - рассказывать, что в войне виноват Зеленский, а не путлер Тут таких много. Не ведитесь.
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13.07.2022 19:42 Відповісти
Так і є, це правда. причому, вини розлізлись не тільки на захід. а й на схід.
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13.07.2022 18:24 Відповісти
Можешь шагнуть с 9-го этажа и не мучаться🤷
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13.07.2022 17:27 Відповісти
Каждий вечер бомби прілєтают вдруг

Єслі работать нєгде тебе мой друг
Єслі ат вайни ти устал
Можеш п@дла вспомнить за кого голосовал
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13.07.2022 16:51 Відповісти
Ну ты-то явно не голосовало, потому что на раше выборов нет
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13.07.2022 19:43 Відповісти
Міграційний процес запущений, скоро у нас серед працездатного населення залишаться тільки військові, військовозобов'язані в очікуванні мобілізації і бюджетники на чолі з диктатором Боневтіком. Щось мені це вже нагадує північну корею.
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13.07.2022 16:51 Відповісти
Та ні в це не Північна Корея.Це набагато гірше.Там хоч населення зростає.А в Україні з таким підходом скоро взагалі народжувати не буде кому....
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13.07.2022 17:01 Відповісти
та не, привезуть бурятів і якутів, комі і т.п. І будуть українці з круглими рожами й вузькими очима... З європейців стануть азіатами, про що й мріє бункерний...
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13.07.2022 17:22 Відповісти
Ми самі вибрали таке життя, ніхто нам його не нав'язував.
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13.07.2022 17:47 Відповісти
"Військовозобов'язані в очікуванні мобілізації"-це і є працездатне населення. Мелеш якісь нісенітниці.
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13.07.2022 17:29 Відповісти
більшість втікає з України не від війни - від себе... переважно маючи звичку "мати", а не творіти... бо останнє краще все ж робити в Україні...
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13.07.2022 16:54 Відповісти
ZeKодломойские построят Швейцарию...зуб даю...
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13.07.2022 16:56 Відповісти
хазарію
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13.07.2022 19:55 Відповісти
А какой смысл им возвращаться, особенно тем которые жили на окупированных территориях или рядом с ними. Без полной деокупации в том числе крыма и дамбаса, хоть бы 25млн. украинцев осталось. Особенно когда снимут военное положение и откроют границы, и мужики тоже выедут к своим семьям. Вряд ли кто то захочет жить рядом с окупантами как на пороховой бочке дожидаясь очередного приступа победобесия и империализма у рашистов. ПРо бизнесменов и иностранные инвестиции вообще молчу. Поэтому никаких договоренностей и мирных планов с рашистами. Единственный шанс спасти Украину это полная деокупация и военные базы НАТО в Украине.
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13.07.2022 16:57 Відповісти
Можно их понять. Куда и зачем им возвращаться? Особенно когда от властей проскакивают фразы что Украина готова остановиться на линии до 24 февраля, тоесть согласиться на частичную окупацию. Ето очень плохо что критически уменьшается количество населения. Некому будет защищать нашу землю. И нас ждет поглощение как Беларашку.
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13.07.2022 17:03 Відповісти
Виїхали через війну.

Не повертаються через ЗЄ-владу в Україні.
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13.07.2022 17:07 Відповісти
Так 73% тих хто виїхали і обрали нам Zeвиродків у владу
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13.07.2022 18:40 Відповісти
І вкотре оте остогидле "наразі"!
Помітили, що з украінської геть щезли такі слова, як нині, тепер, зараз і подібні? Лишилася одним-одна "наразя".
А от ще:

Певно, існують дві подруги-нерозлийвода - Палазя та Наразя. Палазі завжди відомо усе, а от Наразі - ні.
Мо' то чиєсь сильне-пресильне чаклунство, га?
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13.07.2022 17:09 Відповісти
возвращаться в страну в которой воровство и схемы поставлены на государственный уровень нет смысла , дома нет , квартиры нет , работы нет , идет война на отремонтированных дорогах, окупанты жрут шашлыки, .............зачем сюда возвращатся , если есть страны где жить можно спокойно, работать не на супер работе , но на оплату счетов и еду хватит( а как жили до войны ? ) , образование нормальное , не советское ( без сборов на вечные ремонты ) , законы которые защищают простых людей а не только прокуроров, судей, ментов, и президента, банковская система - для людей, и тд.............выучить язык не проблема , год прожить в среде и все , через пять лет ты нормальный человек и семья твоя в безопасности , и вспоминать про прошлое как про страшный сон.
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13.07.2022 17:11 Відповісти
Все так, тільки дві тритини тих, хто не повернеться, якраз і вибирали весь цей час владу, яка "воровство и схемы поставила на государственный уровень".
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13.07.2022 17:55 Відповісти
все так, если вы не украинец, и родина для вас пустой звук.
ваша ж*па там, где пайка больше??
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13.07.2022 19:45 Відповісти
не длутайте біженців, реальних з шаровиками з центральної та західної України.
перші дійсно тікали від війни
другі поїхали за фінвиплатами.
перші не повертаються, бо немає куда
другі, пригрілися та не спішать.
як би не другі, біженців було б в рази меньче.
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13.07.2022 17:12 Відповісти
Я хочу заступитися за другу категорію. Вони поїхали не за фінвиплатами, а за нормальним життям. Особисто знаю таких. Важко жити в країні, де бюджет просто розкрадається, закони захищають тільки чиновників, а якщо звичайний громадянин звертається по допомогу в поліцію, прокуратуру, суд, ДБР то його просто відфутболюють, я вже не кажу про рівень життя - за мінімальну з/п в деяких містах навіть квартиру не знімеш. Якщо в Україні на тебе напав бандит і ти себе захистив, то за самозахист ще й в тюрму можна попасти. Згадайте Стерненка, чи того боксера який пса вигулював і на нього напали СБУшники, бо він зробив їм зауваження за пяну їзду, він одного вдарив і вбив. Більшість це влаштовує, а ті кого не влаштовує виїжджають в нормальні країни.
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13.07.2022 17:22 Відповісти
Яке може бути нормальне життя миючи польські туалети чи вкалуючи по 12 годин на добу 6 днів на тиждень? До речі, чим закінчилася справа, коли в польщі вбили українця мусора? кого там посадили? Правильна відповідь - нікого не посадили за умисне вбивство якогось раба з України.
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13.07.2022 18:36 Відповісти
Я вкалываю по 12 годын, работа тяжёлая, жара и платят мне чуть больше минималки. И то радуюсь, потому как будут сокращения на работе и я могу потерять то, что имею. Так что мысль про польские туалеты меня не пугает и не унижает от слова ,,вобще". По крайней мере за неё будут платить нормальные деньги на которые можно ,,нормально жить"(с), чтоб хватало не только на коммуналку
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13.07.2022 20:58 Відповісти
Завжди дивувався ставленню до миття туалетів... В розвинених країнах поважають кожну людину, яка працює й не сидить на шиї у держави. Кожна робота має кимось виконуватись, а тому важлива. Я не уявляю собі ситуації, якщо колись, в якійсь країні припинять мити туалети, бо це, начебто, ганебно. Що станеться? Немає жодної "ганебної" роботи, якщо вона не кримінальна, кожну роботу має хтось виконувати.
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13.07.2022 21:08 Відповісти
A scho u Polske okrim myttya tualetiv nemaye inshoi roboty?Zvynyaite,ale ne viryu.
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14.07.2022 14:10 Відповісти
Когда с работой плохо,экономишь,а здесь ***** тупую делают замминистром с зарплатой в 68тыс грн.И весь такой ******** понимаешь,что у страны нету будущего

https://focus.ua/ukraine/521653-v-minsocpolitiki-novaya-zamministra-devushka-zarabatyvaet-v-2-5-raza-bolshe-zelenskogo-foto
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13.07.2022 17:30 Відповісти
Так навіщо ти обрав клоуна президентом?
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13.07.2022 18:37 Відповісти
Україна - це рай для корумпованих чиновників і держслужбовців, для решти - це рабовласницька країна. Переконався за майже три роки абсолютно протизаконних антиконституційних обмежень начеб то проти ковіду (як це людину тупо не пускати у транспорт щоб дістатисися на роботу)?
Тому зараз - це лише можливість звалити з країни північнокорейських зелених мрій.
Так шо не треба тут розказувати казок.
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13.07.2022 17:42 Відповісти
Так а навіщо ти обрав корумпованого презедента, який привів з собою команду корупціонерів?
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13.07.2022 18:39 Відповісти
обрав цього президента саме ти, ніяк не я))) так шо не зайоб..й тупими мемами
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13.07.2022 18:45 Відповісти
Довпойопа із секти 73% видно по стилю написання комента
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13.07.2022 19:40 Відповісти
а в европе не было "абсолютно протизаконних антиконституційних обмежень начеб то проти ковіду"???
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13.07.2022 19:47 Відповісти
Питання риторичне! Звездииь самий звездатий,як завжди((((
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28.08.2022 14:39 Відповісти
Серед моїх знайомих повернулась лише одна жіночка з двома дітками. Весь цей час вони жили у Бельгії.
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13.07.2022 17:30 Відповісти
Кажуть в Бельгії 700 євро на кожного в місяць видають. Цікаво чи це правда...
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13.07.2022 19:28 Відповісти
Це може компенсація житла
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13.07.2022 19:39 Відповісти
700євро для дорослих,на дітей 400євро+талони на продукти
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13.07.2022 19:58 Відповісти
Так який йолоп захоче повертатися у новостворену північну корею?
Тут зараз виживати можуть тільки військові і ті хто на бюджеті сидить - решта збирайте гриби отсосіновікі.
З таким підходом через три чотирі місяці тут і путіна не треба вже буде.
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13.07.2022 17:36 Відповісти
уже вобщем то через 5 месяцев они "почувствовали разницу" и поняли, что дома они всегда были, есть и будут чужие на празднике жизни рідненьких можновладців, для которых они всего лишь расходники в процессе накопления теми капитала, себе и внукам тоже. будем подождать. глянем в какую сторону пойдёт процент невозвращенцев по мере освоения ими шпрахи и интеграции в їх нові другі батьківщини.
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13.07.2022 18:05 Відповісти
И так. Работы - нет. Фин помощи - нет. Возвращайтесь. Угу.
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13.07.2022 18:17 Відповісти
В польщі, чехії, болгарії, румунії офігєнна фін помощь. Головне не здохнути з голоду
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13.07.2022 18:31 Відповісти
В Германии норм.
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13.07.2022 23:24 Відповісти
Саме страшне, не те що ці свідки секти73% не хочуть повертатися в Україну, а в тому, що ці довпойопи живучи хєр зна де, будуть нас знову і знову мучати вибираючи Zeлених виродків у владу, бо вибори на іноземних дільницях ніхто не відмінить.
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13.07.2022 18:29 Відповісти
100%. Я спеціально піду і за Зелю проголосую, бо ще не до всіх в Україні дійшло
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13.07.2022 19:29 Відповісти
Просто цікаво подивитися на повну статистику по працевлаштуванню по всій Європі аби розказувати казочки, що ніхто не повернеться. Знайшов приміром Швейцарію, із 50тис офіційних біженців - працює тільки 3%. Не думаю, що сильно багато працюють у інших країнах. А як вони всі збираються жити, якщо перестануть платити?
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13.07.2022 18:51 Відповісти
Чисто для інформації. Всі ці Швейцарії, Нідерланди та Німеччини окрім дозволу на проживання та допомоги, ще й видали нашару дозвіл на роботу. Без того дозволу навіть якшо вони би по безвізу (дяка Пороху) і приїхали би, то працювати все одно не змогли. Тому коли війна закінчится, то разом з виплатами заберуть і дозвіл на роботу. І всі ті мільони будуть змушені спакувати манатки ті поїхати додому (або в Польшу).
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13.07.2022 19:34 Відповісти
Для інформації, наприклад: у Польщі мінімальна оплата некваліфікованої праці (нето) складає 18 злотих на годину, за 160 відпрацьованих годин це 2900 на місяць (або близько 23 тис. грн.)
Оренда квартири (звісно не апартаменти) порядку 2500-3000 на місяць (+комуналка 600-800).
При цьому ціни на продукти не вище, а на де які основні групи товарів навіть нижче.
Тобто 2 працюючі особи здатні забезпечити сім ї рівень існування не гірший аніж вдома.

На цей час в нашій державі реалізується політика перетворення громадян на рабів (бо війна). Це означає, що переважна більшість буде працювати 240 годин на місяць за мінімалку або трохи вище мінімалки якщо пощастить (хай в середньому 15 000 грн. на місяць).
Отже шляхом нескладних математичних розрахунків на рівні 5го класу отримуємо що в нашій рідній країні ти за свою працю отримаєшь у 2,3 рази меньше аніж у Польщі.

І керівництво країни замість того аби спонукати бізнес створювати робочі місця робить все щоб їх знищити (бо війна) і перетворити населення на майже безкоштовну рабсилу (бо війна).

Дибілу зрозуміло, що людина яка працює і забезпечує себе і свою сім ю на більш-менш нормальному рівні - це краще аніж людина, яка сидить без роботи.
Але ніхт - держава робить все щоб безробітних (тобто безкоштовної рабсили) ставало дедалі більше.

Просте питання - якого хєра малий та середній бізнес не звільнено від оподаткування (будь-якого) хоча б на період воєнного стану? Таким чином бізнес мав би більше шансів втриматися і пережити цей час але ні - здеруть до останнього сьогодні і пох що завтра купа людей опиниться на вулиці.
Результат: люди опиняються на вулиці, а податків держава все одно не отримає.
Дибіли
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13.07.2022 19:59 Відповісти
Не повертаються ті, кому є за що там бути. Повірите, абсолютна більшість з них - далеко не бідні ...
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13.07.2022 20:40 Відповісти
Еще как только начали потоки беженцев ехать в Европу это было ожидаемо. Надо было миграционные настроения у людей отслеживать, а ну да, кто из правительства этим занимался. Ох а сколько после войны уедут, тупоголовое правительство Шмыгаля даже не одупляет масштабы. К тем 8 миллионам плюсуйте еще мужей этих женщин. А одинокие женщины найдут себе европейца, нахрена ей нищий украинец, да еще и без жилья. Лучше работать в кризисной Европе, чем *** без соли доедать в КНДР 2.0. Или правительство Шмыгаля на 40 лярдов рабочие места создала, а точно... они же тупо гривну печатают и проедают бабло. В Польше уже 400 тысяч наших граждан трудоустроились (это еще старые данные, майские вроде), а им еще на 6 лет дают социальное жилье. Уже 400 тысяч человек нашли работу за рубежом. Германия тоже дает социальное жилье, работу. Так что Зе-команда по факту стремительно теряет население и вместе с тем страну.
За 5 месяцев войны никакие послабления для бизнеса не сделали. Мобилизированным бизнесм может не платить зарплату. Военкоматы вместе с ментами кошмарят мужиков, надо же 100-тысячные потери восполнять. А кто потом работать будет? Куча инвалидов будет, кто работать будет? Если совок вывез на идеологии, а тут все печально. Тем более, что сейчас не 50-е годы 20 века, сейчас все иначе и хуже для гринпоца.
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13.07.2022 20:41 Відповісти
"А одинокие женщины найдут себе европейца, нахрена ей нищий украинец, да еще и без жилья." а скільки розвалиться сімей.... і які настрої будуть у людей яким держава розвале сім ю? мабуть вони будуть дуже вдячні
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13.07.2022 22:25 Відповісти
к єтой власти и прочим єрмакам доверия ноль
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13.07.2022 23:03 Відповісти
 
 