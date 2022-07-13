65% українців, які виїхали з країни через війну, наразі не планують повертатися додому, - опитування
Близько двох третин українців, які з початком повномасштабної війни виїхали за кордон, поки не планують повертатися в Україну.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
Опитування проводилося серед 4900 українців, які зараз проживають у Польщі, Чехії, Угорщині, Молдові, Румунії та Словаччині, у середині травня-середині червня.
Більшість опитаних українців кажуть, що хочуть повернутися в Україну, коли з’явиться така можливість, але 65% поки планують залишатися у тій країні, де опинилися, і 9% - переїхати до іншої. Головним фактором, який спонукатиме їх повертатися, називають зниження інтенсивності бойових дій.
16% опитаних повідомили, що хочуть поїхати в Україну у найближчі два місяці, але майже всі - тимчасово, щоб побачитися з рідними й друзями або вирішити справи. 40% з тих, хто планує повертатися, збирались зробити це протягом наступного місяця, а решта - не впевнені, коли саме поїдуть.
Плани людей суттєво різняться залежно від регіону проживання - так, готових повертатися набагато більше серед мешканців Києва і західних областей, ніж сходу та півночі.
Серед тих, хто поки планує залишатися у тій країні, що й зараз, більша за середню частка людей, які опікуються дітьми чи літніми родичами, разом з якими приїхали; тих, хто виїхав у перші дні повномасштабної війни і ті, хто проживає у наданому житлі або знімає житло сам. Серед тих, хто має наміри змінити країну перебування - помітно більше українців, які виїхали за кордон нещодавно і тих, які наразі проживають у центрах розміщення біженців. Найчастіше такі люди хочуть переїхати до Німеччини (33%), Чехії (7%) або Канади (5%).
70% респондентів виїхали з країни разом з кимось, найчастіше - найближчими родичами, і в 90% випадків члени родини - жінки й діти. 82% респондентів залишили в Україні щонайменш одного близького члена родини.
77% мають вищу або професійно-технічну освіту та досвід роботи.
За даними УВКБ, зараз за межами України у Європі залишаються близько 5,6 млн українців з тих 8,8 млн, які перетинали кордон на виїзд після 24 лютого, а близько 3,3 млн вже повернулися.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
p.s. та й куди дійсно повертатись дійсно коли від міст камня на камені не лишилось.
Ну і права і обов язки теж дуже цікаво розподіляються - для когось виключно права і ніяких обов язків, а решті - виключно обов язки і ніяких прав.
Будь-яка нормальна людина буде намагатися звалити з такої зеленої держави, і няікий залізний паркан тут не допоможе - тільке ще більш розізлить людей.
Єслі работать нєгде тебе мой друг
Єслі ат вайни ти устал
Можеш п@дла вспомнить за кого голосовал
Не повертаються через ЗЄ-владу в Україні.
Помітили, що з украінської геть щезли такі слова, як нині, тепер, зараз і подібні? Лишилася одним-одна "наразя".
А от ще:
Певно, існують дві подруги-нерозлийвода - Палазя та Наразя. Палазі завжди відомо усе, а от Наразі - ні.
Мо' то чиєсь сильне-пресильне чаклунство, га?
ваша ж*па там, где пайка больше??
перші дійсно тікали від війни
другі поїхали за фінвиплатами.
перші не повертаються, бо немає куда
другі, пригрілися та не спішать.
як би не другі, біженців було б в рази меньче.
https://focus.ua/ukraine/521653-v-minsocpolitiki-novaya-zamministra-devushka-zarabatyvaet-v-2-5-raza-bolshe-zelenskogo-foto
Тому зараз - це лише можливість звалити з країни північнокорейських зелених мрій.
Так шо не треба тут розказувати казок.
Тут зараз виживати можуть тільки військові і ті хто на бюджеті сидить - решта збирайте гриби отсосіновікі.
З таким підходом через три чотирі місяці тут і путіна не треба вже буде.
Оренда квартири (звісно не апартаменти) порядку 2500-3000 на місяць (+комуналка 600-800).
При цьому ціни на продукти не вище, а на де які основні групи товарів навіть нижче.
Тобто 2 працюючі особи здатні забезпечити сім ї рівень існування не гірший аніж вдома.
На цей час в нашій державі реалізується політика перетворення громадян на рабів (бо війна). Це означає, що переважна більшість буде працювати 240 годин на місяць за мінімалку або трохи вище мінімалки якщо пощастить (хай в середньому 15 000 грн. на місяць).
Отже шляхом нескладних математичних розрахунків на рівні 5го класу отримуємо що в нашій рідній країні ти за свою працю отримаєшь у 2,3 рази меньше аніж у Польщі.
І керівництво країни замість того аби спонукати бізнес створювати робочі місця робить все щоб їх знищити (бо війна) і перетворити населення на майже безкоштовну рабсилу (бо війна).
Дибілу зрозуміло, що людина яка працює і забезпечує себе і свою сім ю на більш-менш нормальному рівні - це краще аніж людина, яка сидить без роботи.
Але ніхт - держава робить все щоб безробітних (тобто безкоштовної рабсили) ставало дедалі більше.
Просте питання - якого хєра малий та середній бізнес не звільнено від оподаткування (будь-якого) хоча б на період воєнного стану? Таким чином бізнес мав би більше шансів втриматися і пережити цей час але ні - здеруть до останнього сьогодні і пох що завтра купа людей опиниться на вулиці.
Результат: люди опиняються на вулиці, а податків держава все одно не отримає.
Дибіли
За 5 месяцев войны никакие послабления для бизнеса не сделали. Мобилизированным бизнесм может не платить зарплату. Военкоматы вместе с ментами кошмарят мужиков, надо же 100-тысячные потери восполнять. А кто потом работать будет? Куча инвалидов будет, кто работать будет? Если совок вывез на идеологии, а тут все печально. Тем более, что сейчас не 50-е годы 20 века, сейчас все иначе и хуже для гринпоца.