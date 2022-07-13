РосЗМІ викривають свою ж пропаганду, повідомляючи, що на знищеному HIMARS "складі селітри" досі чути детонацію та вибухи, - Бутусов

Російські пропагандисти вкотре зганьбилися поширенням фейків.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"РИА Новости" блискуче викриває російську пропаганду, яку саме й поширило! Російська пропаганда стверджує, що ЗСУ ударом Хаймерс знищили склад селітри та гуманітарної допомоги у Новій Каховці. Водночас через вісім годин після вибуху кореспондент "РИА Новости" знімає відео і пише, що на місці удару все ще чути "детонацію" і "вибухи". Невже селітра має хімічні властивості детонувати вісім годин поспіль? Чи це така "гуманітарна допомога"?" - зазначив журналіст.

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