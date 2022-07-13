РосЗМІ викривають свою ж пропаганду, повідомляючи, що на знищеному HIMARS "складі селітри" досі чути детонацію та вибухи, - Бутусов
Російські пропагандисти вкотре зганьбилися поширенням фейків.
Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"РИА Новости" блискуче викриває російську пропаганду, яку саме й поширило! Російська пропаганда стверджує, що ЗСУ ударом Хаймерс знищили склад селітри та гуманітарної допомоги у Новій Каховці. Водночас через вісім годин після вибуху кореспондент "РИА Новости" знімає відео і пише, що на місці удару все ще чути "детонацію" і "вибухи". Невже селітра має хімічні властивості детонувати вісім годин поспіль? Чи це така "гуманітарна допомога"?" - зазначив журналіст.
Топ коментарі
+19 Бенина Мама
показати весь коментар13.07.2022 16:50
+17 18c49ed2
показати весь коментар13.07.2022 16:52
+13 Mykola Bondarenko #515927
показати весь коментар13.07.2022 17:04
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Непутнів там не була, а було два хлопка от "Акурка" (чи синтетики не памятаю ) , крен на бок, буксировка в бухту, а потім - "он утонул" (С) В.Хуйло
Вчера мы подробно обсуждали ситуацию с дальнобойной артиллерией, которая уже работает по противнику, вернее - о РСЗО Хаймарс, которые явно отрабатывают на расстояние больше 100 километров, и вот сегодня утром стало известно о том, что ночью снова прилетело в оккупированный Луганск. Это опять, слишком длинное плечо для ракет, которые должны иметь ограничение дальности в 80 километров и тем не менее, бавовна таки снова заглянула туда и очевидцы сняли этот салют.
https://twitter.com/i/status/1546970490522046465
Как и предполагалось, красочные и масштабные взрывы теперь будут наблюдаться все реже, поскольку количество крупных арсеналов у противника ограничено и скорее всего, они уже подходят к завершению. А это значит, что дальше будут уничтожаться уже не такие большие склады, что не даст яркой картинки, либо цели, которые в принципе не могут дать крупной, вторичной детонации. И похоже на то, что ночной Луганск продемонстрировал нечто подобное. По крайней мере, из открытых источников можно понять, что в данном случае прилетело не по складам, а по расположению части ПВО противника.
И здесь есть некая ирония, которую следует расшифровать, чтобы выкопать «шутку юмора». На самом деле, все крупные артиллерийские склады обязаны прикрываться средствами ПВО. Причем, они должны иметь крайне плотную и эшелонированную оборону. Причина такого прикрытия понятна, ведь достаточно одного удачного попадания и десятки тысяч тонн боеприпасов будут взрываться самостоятельно, без дополнительной, посторонней помощи.
И это мы так полагаем, что там взрываются только снаряды, но на самом деле, такие склады могут иметь специальные хранилища для ракет, разного типа и класса, авиабомб и прочих не совсем артиллерийских боеприпасов. А это значит, что там хранятся и куда более дорогие изделия, нежели снаряды для гаубиц. Очевидно, что такие склады охраняются от возможных обстрелов с близкого расстояния и километров на 5-10 туда будет очень сложно добраться так, чтобы отстреляться из чего-то, что можно принести в руках или привезти на автомобиле. Но самая реальная и большая угроза исходит из верхней полусферы.
Именно по этой причине такие объекты прикрываются системами ПВО плотнее, чем командные пункты или что-то подобное.. По крайней мере, должны прикрываться. И потому классика жанра диктует простую и логичную «двоечку». Первый удар наносится по системе ПВО, чтобы «раскрыть» арсенал для удара с воздуха. Обычно ПВО рубят избыточной атакой разнотипными боеприпасами так, чтобы вывести из строя ее РЛС. Нечто подобное наши продемонстрировали при уничтожении крейсера «Москва». Сначала Байрактарами были повреждены РЛС, а потом прилетели противокорабельные ракеты.
Но как мы видим по примеру Луганска, наши отработали в обратной последовательности, сначала взорвали арсенал, а потом, на следующий день - добили позиции ПВО. Тем самым как бы послали привет мордорской оборонке и их оружию из серии «анала говнет». Арсенал размолотили как бы сказав: «Мы знаем о том, что его прикрывает ваша ПВО, но мы знаем, что она - го*но. А потом, когда все смогли посмотреть огненное шоу и детонации с пожарами закончились - добили и саму ПВО, чтобы это Г не болталось под ногами. Между прочим, уничтожение арсенала в Новой Каховке прошло примерно по той же схеме, поскольку там тоже была уничтожена ПВО в режиме «чтобы два раза не вставать». Ну а чтобы ни у кого не вызывало сомнений, что это уже просто избиение их ПВО, отдельно и показательно был уничтожен дивизион С-400 под Харцызском.
Очевидно, что чисто с эстетической точки зрения, прилет по Луганску был не таким зрелищным, как предыдущая красота, но характер цели был таким, что повторная детонация и не должна была оказаться масштабной. Проще говоря, там нечему было взрываться с такими яркими визуальными эффектами, поскольку несколько десятков ракет ПВО не способны показать огненный шар в несколько километров высотой. Там просто поочередно взрывались пусковые установки с ракетами и наверное, совсем небольшой запас ракет, которые были предназначены для перезарядки. Там скорее топливо давало яркую картинку, чем БЧ ракет, состоящие из заранее сформированных осколков.
Тем не менее, значение этого удара трудно переоценить. Пока не сообщается о том, какой тип ЗРК отправился подсвечивать концерт Кобзона, но очевидно, что Луганск должна была прикрывать либо система С-300, либо уже С-400 - близняшка той, что прикрывала Донецк и сгорела под Харцызском. Таким будничным уничтожением позиций ПВО, оснащенных самыми фендиперцевыми комплексами, наши военные как бы показали, что создатели этих вундервафель готовили оружие к войне даже не вчерашнего, а позавчерашнего дня. Да, они там что-то могут обнаруживать и поражать, но фокус в том, что современная война использует системы вооружений, борьба с которыми даже не закладывалась в технические возможности комплексов.
Оно конечно, рассказывать о том, что эти чудо-юдо системы поражают буквально все, что летает, но как только они сталкиваются не с условным противником, которого они условно поражают, а в боевых условиях с современной техникой, все становится на место. Израиль уже десятки раз показывал, что именно такое ПВО - бесполезно для борьбы не только с из ракетами, но и самолетами - крупными целями, на которые комплексы и были заточены. Потом это же показала Турция в Сирии. Между прочим, именно израильтяне и турки имеют на своем счету уничтоженные комплексы С-300. Орки нехотя признали потерю именно таких комплексов, но привычно рассказали о том, что сирийским экипажам не хватило профессионализма для того, чтобы отработать по целям.
И вот наши военные всему миру показывают, насколько дырявые эти системы ПВО, причем - и С-300, и С-400. Ведь здесь ими управляют кадровые военные мордора, которые прошли все стадии подготовки, тренировок и учений. Теперь списать все это на «кривые руки» чужих - не удастся. Здесь были идеальные условия для того, чтобы показать класс работы комплексов, но они показали класс своей пожароопасности. И теперь всем, кто в теме, стало понятно, что этим комплексам не хватает набора, в который входит: багор, топор и ведро с песком.
И между прочим, это уже стало доходить и в москве. Их пресса уже начала вопить о том, где же эти чудо комплексы, способные сбивать «стэлс», гиперзвуковые, низколетящие и прочие цели? Вопросы эти задаются не просто так, а потому, что именно это стоит на защите неба их столицы, и если так легко вскрылась ПОВ Донецка и Луганск, то где гарантии того, что и москва накрыта не зонтиком, а дырявой сеткой, которая только имитирует защиту. От сознания этого положения многим уже даже кушать не хочется.
И вот стало известно о том, что там началась волна отставок лиц, ответственных за оборонку. Первым пошел некто вице-премьер Юрий Борисов - куратор оборонно-промышленного комплекса и гособоронзаказа. Он занимался перевооружением армии с 2011 года и под его кураторство ушло не менее 20 триллионов рублей. И это именно он докладывал прутину о том, что уже созданы стаи Армат, самолетов пятого поколения, чудо-ракет и тех самых, непобедимых комплексов ПВО, которые сейчас уничтожаются во вторую очередь после уничтожения того, что они должны были прикрывать. Это он обещал к началу вторжения не менее 70% новых образцов оружия, которое будет поставлено в войска, а по факту, на войну отправляются танки, на которых катался еще Никита Хрущев.
Эта отставка говорит о том, что уже дней 10 идущие волны в их информпространстве о том, что мордорские вооружения потерпели фиаско, столкнувшись с западными и часто, не самыми новыми образцами вооружений, достигли самых глубин бункера и пришло время организационных решений. Ну а нам надо понимать, что пора больших бадабумов и факелов временно отступила, поскольку на оккупированных территориях их становится все меньше, и теперь красота может возникнуть лишь в Крыму или на приграничных территориях мордора и Беларуси. Но это никак не означает, что ценность точных ударов будет меньше. Ничего подобного. Просто с точки зрения эстетики, это будет выглядеть не так сочно. Ми переможемо.
https://defence-line.org/#facebook anti-colorados
докладніше https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=000028630881470184476:mtpkzrwgkkk&q=http://chemistry-chemists.com/N3_2013/ChemistryAndChemists_3_2013-P2-1.html&sa=U&ved=2ahUKEwi2-46aivb4AhXPnP0HHWvdBTMQFnoECAUQAQ&usg=AOvVaw2DYe3WCKUvMJAbbqp6KHHv тут
Двгограюча...