УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10120 відвідувачів онлайн
Новини Війна
13 761 66

Якщо РФ добровільно покине нашу землю до кордону 1991 року - ми припинимо воювати, - Данілов

данілов

Звільнення всіх окупованих територій України буде здійснено почергово.

Про це у Twitter повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Немає будь-якого приводу звинувачувати Україну в тому, що нібито зброя, надана партнерами, потрапляє на "чорний ринок". Звільнення усіх тимчасово окупованих територій буде здійснено почергово в міру готовності ЗСУ, дедлайнів на війні бути не може - це не змагання на виробництві", - наголосив він.

"Якщо агресор добровільно покине нашу землю до кордону 1991 року, ми припинимо воювати, інакше - ніякого шляху, крім військового, у нас не існує. Крім нас ніхто не буде займатися звільненням нашої землі, але нам потрібна допомога наших партнерів", - додав секретар РНБО.

За словами Данілова, останнім часом успіхи ЗСУ стали помітними, тому росіяни дуже нервують з цього приводу й не знають, що робити.

"Зараз вони шукають людський ресурс у містах позбавлення волі. У військах рф спостерігаються панічні настрої. Окупанти переживають через Кримський міст, ретельно його охороняють, проводять постійні навчання, розгорнули там посилене ППО. Через так званий сухопутний коридор окупанти пробують вивозити крадене зерно, метал з підприємств, рф - країна-мародер, яка користується ситуацією", - додав він.

Також Данілов нагадав, що "партизанський рух набирає обертів і є смертельно небезпечним для зрадників".

Читайте також: Зеленський поставив завдання звільнити всю Україну, а не тільки Херсонську область, - Данілов

Автор: 

Данілов Олексій (1259)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+46
Лучше до 1918-го.
показати весь коментар
13.07.2022 18:02
+38
показати весь коментар
13.07.2022 18:17
+37
Зелений цирк і не думав воювати. Хотіли здати всю Україну, але вдалось тільки південь, а далі щось пішло не так.
показати весь коментар
13.07.2022 18:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
13.07.2022 18:01 Відповісти
Лучше до 1918-го.
показати весь коментар
13.07.2022 18:02 Відповісти
А так ще краще:

показати весь коментар
13.07.2022 19:01 Відповісти
Да, жил здесь когда-то угро-финский народец мокша, в честь которого и названа вонючая парашная помойка. Народец тот парашниками уничтожен, а оставшиеся в живых угро-финны, перемешавшись с монголо-татарами стали почему-то "русскими".
И это при том, что речка Рось, в честь которой назвали одно из славянских племён, пересекает трассу Киев-Одесса.
показати весь коментар
13.07.2022 19:25 Відповісти
С учётом прироста площадей по состоянию на 1991г. 😉
показати весь коментар
13.07.2022 19:25 Відповісти
+ Ставропільщина. Це теж Україна, заселена українцями 200 років, я звідти, я знаю.
показати весь коментар
13.07.2022 19:38 Відповісти
а как же наша Кубань? Репарации за нанесенный ущерб инфраструктуре страны и смерть наших граждан?
показати весь коментар
13.07.2022 18:02 Відповісти
І репарації, і суд міжнародний над цими ушлепками, і знищення самих основ мордора - ми цього маємо досягти, разом зі всім цивілізованим світом!...
показати весь коментар
13.07.2022 18:06 Відповісти
Кубань (і не тільки вона) це вже другий етап визволення поневолених народів. Це після того як територіями недоімперії пройде переможний парад незалежних республік. І це ще треба буде поміркувати а чи потрібні вони тут з своїм ватним населенням з вивернутими російською пропагандою мізками. Щодо репарацій - вони в бдь якому разі гадаю будуть вирішені та призначені міжнародними судами. Ну а тих хто загинув нажаль не повернути.
показати весь коментар
13.07.2022 18:10 Відповісти
БЛ...! А ти хто такий, щоб вирішувати такі питання!
Країна має жити в безпеці! А тимчасово відвід військ ворога - це ще не безпека!
показати весь коментар
13.07.2022 18:03 Відповісти
ти дебіл, чи прикидаєшся?
мова про відновлення теріторіальної цілістності. чи маєш бажання наступати на територію рашки?
показати весь коментар
13.07.2022 18:22 Відповісти
Зазвичай подібні "фрукти" мають бачення що та кому робити. Бачення що робити саме йому відсутнє. І головне що це "тіло" ставить питання "хто ти такий" тій людині від кого залежить взагалі безпека країни. Тобто Данілов, який є секретарем РНБО це хто такий. Це не витримує ніякої критики. Трольчатня невиліковна. Але тролі такі тролі...
показати весь коментар
13.07.2022 19:35 Відповісти
ой ***,як ти лизнуло данілову,а данілов хто суперпрофесіонал? ******* підор який так само як і вся зешобла винен в цьому *******,і так люди мають право питати в ******** ***ть ветеринара якого *** воно голова РНБО? тому ***** тут прпикидатись долбойобом і вважати що там "наверху" надмозги сидять ні там звичайцна бидлогопота.а розумних там нема тому що видавлюють,той же Лерос приклад,що в зе***дках розумні не затримуються,тому обтікай сраколиз
показати весь коментар
13.07.2022 19:56 Відповісти
Вся эта зелёная срань должна уйти в отставку и ответить по закону по статье 111. Они себя полностью дискредитировали
показати весь коментар
13.07.2022 20:32 Відповісти
ермаку про это уже говорил? пусть папе передаст твои пожелания, ну а тот уже выше самому *****.
показати весь коментар
13.07.2022 18:03 Відповісти
Зелений цирк і не думав воювати. Хотіли здати всю Україну, але вдалось тільки південь, а далі щось пішло не так.
показати весь коментар
13.07.2022 18:03 Відповісти
Азов підставив Зелупу і завгоспа, тепер за порушені оманські угоди обоє відгрібають.
показати весь коментар
13.07.2022 18:11 Відповісти
Хіба ці блазні відгрібають?? От захисники Маріка після "евакуації" блазнем Боневтіком відгрібають - тортури, ізоляція на тюрмі, двох вже найближчим часом обіцяють стратити...
показати весь коментар
13.07.2022 18:30 Відповісти
Думаю у омані з патрушевим вони домовились тільки про сухопутний коридор й водичку з Криму, але куйло цих лопухів, як завжди кинуло й зажадало усієї України.
показати весь коментар
13.07.2022 18:13 Відповісти
ну ти повний тоді ящер, якщо такий впевнений, що то чесна цифра))) справжня десь на 20-25 відсотків менша
показати весь коментар
13.07.2022 18:33 Відповісти
Сам ты ящер.Я больше,чем уверен в этой цыфре,поскольку много знаю людей и они как идиоты голосовали за Зе,Порошенко видите ли барыга и ему выгодна война и фабрик ему мало,которые он украл Аваков ваще пиндец рейдерит,короче ужас,Так что смело иди накуй
показати весь коментар
13.07.2022 19:21 Відповісти
Dalbajob , ani ataidut za kardon , a patom budet abstrelivat s drugoi starani , a vi budite nivajevati ?
показати весь коментар
13.07.2022 18:06 Відповісти
показати весь коментар
13.07.2022 18:07 Відповісти
показати весь коментар
13.07.2022 19:22 Відповісти
Все злизують...
показати весь коментар
13.07.2022 19:56 Відповісти
Через так званий сухопутний коридор окупанти пробують вивозити крадене зерно, метал з підприємст Джерело:

Вони не пробують, а регулярно вивозять. Данілов якось не згадав,що в рашку примусово вивезли близько 1.5 мільйона наших громадян, але то таке, хто ж їх рахує.
показати весь коментар
13.07.2022 18:16 Відповісти
Про сухопутний коридор ЗЕ домовлявся ще в Омані і виконав обіцяне. Пацан сказав - пацан зробив.
показати весь коментар
13.07.2022 18:19 Відповісти
Розраховуєш що і на Кримі буде жест доброї волі?
показати весь коментар
13.07.2022 18:16 Відповісти
Никогда. Даже если выбьем их со всего юга и лугандона, за Крым они вцепятся намертво, и даже с угрозами ЯО. Крым придется выдирать с мясом всеми возможными силами.
показати весь коментар
13.07.2022 18:32 Відповісти
никакого ядерного оружия не будет - не трынди кацапка
показати весь коментар
13.07.2022 18:43 Відповісти
"в має будєм жаріть шашликі" - я так розумію ти саме з цієї команди
показати весь коментар
13.07.2022 19:29 Відповісти
показати весь коментар
13.07.2022 18:17 Відповісти
А гдє бабка?
показати весь коментар
13.07.2022 18:36 Відповісти
"Всьо украдєно до нас." теж збігається.
показати весь коментар
13.07.2022 18:54 Відповісти
"МЕНІ з ним (президентом) дуже комфортно. Він дуже жорсткий! Я боюся його якось підвести!" - ЗЕнужний в інтервю Соколовій восени (здається) 2021 року! Як ви всі вважаєте - ЩОСЬ КАРДИНАЛЬНО ЗМІНИЛОСЯ З ТОГО ЧАСУ???
показати весь коментар
13.07.2022 19:24 Відповісти
орки это обиженное тупое быдло выдрисированое ****** и запуганое кадыро-овцами... они уйдут на вынос вперед ногами
показати весь коментар
13.07.2022 18:17 Відповісти
"Джокер" начал высовываться...

Сегодня с утра командование войск противника начало первый этап своей операции по выходу на ближайщие подступы к Славянско - Краматорской агломерации. Так как я и предсказал, последовали упорные атаки на Серебрянку, попытки проваться из района Спорного на Ивано-Дарьевку и стали очевидными приготовления войск противника к форсированию Северского Донца с целью захвата Дроновки. Главный смысл всех этих усилий - зажать и взять в полукольцо весь район обороны ВСУ в районе Северска - с северо-запада, с северо-востока, востока и юго-востока... и заставить подразделения ВСУ отступать к Славянску, возможно частично к Краматорску...

Теперь подробнее...

Ещё пару дней назад было очевидно, что формирование двух ударных тактических групп противника в составе Лисичаснко - Попасннянской группировки (в центре и на правом фланге её оперативного построения) явно происходит отнюдь не в следствии "удобства"... а с определённой тактической целью.

Ещё 11-го июля, я предположил, что таковой на начальном этапе сражения за Славянск станет Северск и окрестности. По моему мнению, это было ясно и предопределено из-за того, что в районе Райгородка войска противника по сути вышли на внешний обвод Славянского района обороны ВСУ. По-этому, я именно так и предположил. Как оказалось, я был прав...

Для достижения этой цели, командование войск противника сформировало три ударных сводных тактических группы:

- левофланговую Изюмской группировки (да, та которая была "Лиманской"), в составе до 10-11 БТГр из состава 90-й тд, а так же 15-й, 21-й, 34-й и 75-й мсбр + до 6-8-и ТГр реактивной и ствольной арты из состава 232-й реабр и 400-го сап и подошедшей буквально в последние дни 120-й абр.

- правофланговую из Лисичанско - Попаснянской группировки в размере приблизительно 10-12 БТГр из состава 39-й и 55-й мсбр, 24-й обр СпН, 68-го тп, 294-го мсп и трёх "бригад" из состава так называемой "народной милиции" - 7-й из 1-го АК и 2-й и 4-й из 2-го АК, а так же некоего "14-го отдельного батальона территориальных войск". В их интересах "работают" как минимум 4 ТГр артиллерии из состава 305-й абр.

- и "центровой" (не всей) так же из Лисичанско - Попаснянской группировки в объёме 5-6 БТГр из состава 1-й мсбр 1-го АК и 6-го "кИзячего" мсп 2-го АК.

К этому следует добавить, как минимум 2 "батальона" из сводной бригады "вагнеров", которая действует по-батальонно и в сторону Серебрянки, и на участке в районе Спорного.

Таким образом, становится понятно, что основной "таранящей" силой на Северском направлении станет правофланговая сводная тактическая группа Лисичанской группировки, которая имеет своей ближайщей задачей - выход в район Серебрянки, а последующей - прорыв к Дроновке вдоль правого берега Северского Донца...

Содействовать этому частью своих сил и средств будет левофланговая тактическая группа Изюмской группировки своим гипотетическим "прыжком за реку" в районе самой Дроновки. Причём, что характерно, практически одновременно с возобновлением упорных атак противника на Серебрянку, вблизи реки в лесах у Дроновки весьма так "отчётливо нарисовались" по крайней мере 5 единиц понтонно-мостовой техники противника...

Думаю, сценарий тут прост и понятен...

Как только обе эти группировки прорвутся в район севернее самого Северска (есессно с захватом Дроновки и Серебрянки), т.е нависнув над городом с северо-запада, севера и и северо-востока, они тут же попытаются выйти к нему и с юго-востока и востока, действуя по общей дирекции Спорное - Ивано-Дарьевка, а так же продолжая упорные атаки от Золотарёвки на Верхнекаменское (с общей задачей выйти на рубеж Верхнекаменское - Ивано-Дарьевка).

Учитывая тот факт, что противник ещё не начал особо активных действий основными силами Лисичанско- Попаснянской группировки, сосредоточенными южнее, на Бахмутском направлении, в районе Владимировка - Липовое - Александрополье - Пилипчатое, а так же действует в районе Дроновки лишь частью сил левофланговой тактической группы Изюмской группировки, то вполне возможно спрогнозировать, что основное действо в отношении Северска развернётся, судя по всему, лишь тогда, когда противнику удасться выйти на ближайшие подступы к самому городу, по крайней мере с севера и востока. Думаю именно этого момента пока и ждёт командование войск противника на этом направлении...

Ещё одним подтверждением этому есть вполне отчётливое стремление командования войск противника сформировать в полосах наступления обеих групп тактические резервы ( в районе Комышувахи - до 3-х БТГр, район Лисичанска - до 2-х БТГр, район Кременная - Шандрыголово - до 3-х БТгр)

Резюмируем...

Как видим, сражение за Славянск и Краматорск начинается с активных наступательных действий противника тактического масштаба на дальних подступах к Славянскому и Краматорскому районам обороны ВСУ. Их смыслом и целью, очевидно есть стремление занять удобные в тактическом отношении рубежи и районы для организации и проведения основной операции в отношении этой агломерации. Причём, что характерно, командование войск противника явно стремится достигать этих целей достаточно ограниченной частью своих сил и средств, приберегая их основную часть для последующих боёв...
Машовец
показати весь коментар
13.07.2022 18:17 Відповісти
Без помощи западных партнёров мы воевать не будем. Ибо весь ВПК у нас просран. А раз Даниловы и Подоляки уже завыли про отрицание попадания оружия на черный рынок значит всё таки американцы не просто так озабочены этим. Не удивлюсь если зелёные такие проводят махинации с оружием на черном рынке и сами сделали так, чтобы остановить помощь с США и потом подписать оманские договоренности с фашистской **********, так как без западного оружия мы не сможем воевать
показати весь коментар
13.07.2022 18:22 Відповісти
Крім передачі нам безпосередньо зброї, нам союзники передають ще і кошти на придбання того, що нам потрібно. Так от про ці кошти мова йде, що на комісійних відсотках їх розкрадають українські посередники (фірми-прокладки) при заключенні договорів поставки. Причому мова про мільярдні суми договорів, а комісія української мафії до 20%, як це підозрюють на Заході. Хочуть цьому запобігти. А доказів крадіжки якоїсь зброї безпосередньо (наприклад, стінгерів чи енлоу або якихось ще гранатометів) донині не виявлено.
показати весь коментар
13.07.2022 18:48 Відповісти
На Бурятии случайно нашли секретное кладбище дохляков Бурятов...
Ранее була инфа що их подохло близько 5 000...с начала декомунизации рабZei путлєра...
показати весь коментар
13.07.2022 18:26 Відповісти
Команда пустодзвонів. Засрались перед вторгненням, то хоч би зараз мовчали! Совісті визнати помилки (якщо це були просто помилки) і піти відставку не вистачає?
показати весь коментар
13.07.2022 18:26 Відповісти
да там серед них данілов ще самий нормальний (і кулеба). решта всі взагалі на лаву підсудних сядуть і за грати.
показати весь коментар
13.07.2022 18:57 Відповісти
а не данілов розказував казочки про бої на банковій?? а про сорочку чи куртку?? ЦЕ НОРМАЛЬНО???
показати весь коментар
13.07.2022 19:28 Відповісти
пара сиклявих підорів,і так вони не нормальні,вони так само все знали,бо обидва члени РНБО,а данілка ще й його ГОЛОВА
показати весь коментар
13.07.2022 19:59 Відповісти
В дополнение о бурятах...каже Алексей Гончаренко що во многих деревнях Бурятии мужиков нет совсем.
Вояки блин...
показати весь коментар
13.07.2022 18:34 Відповісти
Не думайте про Кубань
Вистачить на 1991 рік
І рашка трісне по швам
показати весь коментар
13.07.2022 18:39 Відповісти
нах нам та кубань ватна,нам що своєї вати мало.. вернути до кордонів 1991го року,русню на лічильник і буде добре
показати весь коментар
13.07.2022 20:01 Відповісти
шо ми ще з ватними лднр та кримом робитимо дійсно. пригадую скільки свого часу звідти яду було. одне шо може їх буде вгамовувати шо будуть жити в нормальній державі.
показати весь коментар
13.07.2022 20:37 Відповісти
самих ядовитих доведеться депортувати до росії. нехай насолоджуються життям.
показати весь коментар
13.07.2022 20:38 Відповісти
мирного договора России с Украиной не будет НИКОГДА! как его до сих пор нет между Россией и Японией...... по крайней мере, я в это не верю, как минимум в обозримом будущем....
чтобы признать свое поражение, нужно иметь мужество....., русские для этого слишком слабы.....
показати весь коментар
13.07.2022 18:47 Відповісти
я чото думаю, що крим ми зараз не відвоюємо. взагалі не розумію, звідки переможні реляції.
показати весь коментар
13.07.2022 18:59 Відповісти
посмотрим...., война - штука непредсказуемая.......
показати весь коментар
13.07.2022 19:12 Відповісти
"Немає будь-якого приводу звинувачувати Україну в тому, що нібито зброя, надана партнерами, потрапляє на "чорний ринок"' , щоб не було цих приводів , що нібито зброя потрапляє на "чорний ринок" потрібно зробити те, що пропонує конгресвумен Спартц, а не те про що втирає рашистський агент дерьмак і " прорашистська соросівська зелена пліснява"
показати весь коментар
13.07.2022 19:03 Відповісти
І з Сєвастополя теж на**й з пляжу!
показати весь коментар
13.07.2022 19:18 Відповісти
....образумьте этого говорителя,гнать до мест дислокации на болотах мацковии...
показати весь коментар
13.07.2022 19:40 Відповісти
Лучше ты бы коров искусственно осеменял да роды потом принимал. Мечтатель, *****. От же ж дебилы зелёные.
показати весь коментар
13.07.2022 19:47 Відповісти
Тобто Данілов готовий спокійно дивитися разом з Зеленським, як москалі знищують українців артилерією, мінами і ракетами через кордон, як зараз Сумщину і Чернигівщину?
показати весь коментар
13.07.2022 19:53 Відповісти
Ще не дійшло до нього... Підо(росію) треба тримати міцно стиснувши за яйця, тоді може і не нападе
показати весь коментар
13.07.2022 19:54 Відповісти
Якщо ні то росія буде наказана втратою територій. І це я не про Крим, а це я про створення ДМЗ на сотні кілометрів в глибину за межами офіційних кордонів України. Появиться Білгородська народна республіка, Кубанська чи Козарська та інші де до тепер угніталось українство.
показати весь коментар
13.07.2022 20:05 Відповісти
Дебил!! Прежде, чем шото заявлять про освобождение территорий, освободи Банковую от присутствия рашковских кротов и себя не забудь прихватить. В ОТСТАВКУ!!!!
показати весь коментар
13.07.2022 20:40 Відповісти
а как же если Молдова попросит обещанное? а на пожарище кремля сало пожарить?
показати весь коментар
13.07.2022 21:36 Відповісти
Проблема не в территориях, а в намерениях (ымперских амбициях мокшей), поэтому спкойствие для Украины и всего мира будет только после развала москальской ымперии, нельзя заканчивать аойну, не уничтожив ымперию!
показати весь коментар
13.07.2022 22:03 Відповісти
 
 