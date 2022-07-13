Якщо РФ добровільно покине нашу землю до кордону 1991 року - ми припинимо воювати, - Данілов

Звільнення всіх окупованих територій України буде здійснено почергово.

Про це у Twitter повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Немає будь-якого приводу звинувачувати Україну в тому, що нібито зброя, надана партнерами, потрапляє на "чорний ринок". Звільнення усіх тимчасово окупованих територій буде здійснено почергово в міру готовності ЗСУ, дедлайнів на війні бути не може - це не змагання на виробництві", - наголосив він.

"Якщо агресор добровільно покине нашу землю до кордону 1991 року, ми припинимо воювати, інакше - ніякого шляху, крім військового, у нас не існує. Крім нас ніхто не буде займатися звільненням нашої землі, але нам потрібна допомога наших партнерів", - додав секретар РНБО.

За словами Данілова, останнім часом успіхи ЗСУ стали помітними, тому росіяни дуже нервують з цього приводу й не знають, що робити.

"Зараз вони шукають людський ресурс у містах позбавлення волі. У військах рф спостерігаються панічні настрої. Окупанти переживають через Кримський міст, ретельно його охороняють, проводять постійні навчання, розгорнули там посилене ППО. Через так званий сухопутний коридор окупанти пробують вивозити крадене зерно, метал з підприємств, рф - країна-мародер, яка користується ситуацією", - додав він.

Також Данілов нагадав, що "партизанський рух набирає обертів і є смертельно небезпечним для зрадників".

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