Якщо РФ добровільно покине нашу землю до кордону 1991 року - ми припинимо воювати, - Данілов
Звільнення всіх окупованих територій України буде здійснено почергово.
Про це у Twitter повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"Немає будь-якого приводу звинувачувати Україну в тому, що нібито зброя, надана партнерами, потрапляє на "чорний ринок". Звільнення усіх тимчасово окупованих територій буде здійснено почергово в міру готовності ЗСУ, дедлайнів на війні бути не може - це не змагання на виробництві", - наголосив він.
"Якщо агресор добровільно покине нашу землю до кордону 1991 року, ми припинимо воювати, інакше - ніякого шляху, крім військового, у нас не існує. Крім нас ніхто не буде займатися звільненням нашої землі, але нам потрібна допомога наших партнерів", - додав секретар РНБО.
За словами Данілова, останнім часом успіхи ЗСУ стали помітними, тому росіяни дуже нервують з цього приводу й не знають, що робити.
"Зараз вони шукають людський ресурс у містах позбавлення волі. У військах рф спостерігаються панічні настрої. Окупанти переживають через Кримський міст, ретельно його охороняють, проводять постійні навчання, розгорнули там посилене ППО. Через так званий сухопутний коридор окупанти пробують вивозити крадене зерно, метал з підприємств, рф - країна-мародер, яка користується ситуацією", - додав він.
Також Данілов нагадав, що "партизанський рух набирає обертів і є смертельно небезпечним для зрадників".
Будь ласка, зачекайте...
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И это при том, что речка Рось, в честь которой назвали одно из славянских племён, пересекает трассу Киев-Одесса.
Країна має жити в безпеці! А тимчасово відвід військ ворога - це ще не безпека!
мова про відновлення теріторіальної цілістності. чи маєш бажання наступати на територію рашки?
Вони не пробують, а регулярно вивозять. Данілов якось не згадав,що в рашку примусово вивезли близько 1.5 мільйона наших громадян, але то таке, хто ж їх рахує.
Сегодня с утра командование войск противника начало первый этап своей операции по выходу на ближайщие подступы к Славянско - Краматорской агломерации. Так как я и предсказал, последовали упорные атаки на Серебрянку, попытки проваться из района Спорного на Ивано-Дарьевку и стали очевидными приготовления войск противника к форсированию Северского Донца с целью захвата Дроновки. Главный смысл всех этих усилий - зажать и взять в полукольцо весь район обороны ВСУ в районе Северска - с северо-запада, с северо-востока, востока и юго-востока... и заставить подразделения ВСУ отступать к Славянску, возможно частично к Краматорску...
Теперь подробнее...
Ещё пару дней назад было очевидно, что формирование двух ударных тактических групп противника в составе Лисичаснко - Попасннянской группировки (в центре и на правом фланге её оперативного построения) явно происходит отнюдь не в следствии "удобства"... а с определённой тактической целью.
Ещё 11-го июля, я предположил, что таковой на начальном этапе сражения за Славянск станет Северск и окрестности. По моему мнению, это было ясно и предопределено из-за того, что в районе Райгородка войска противника по сути вышли на внешний обвод Славянского района обороны ВСУ. По-этому, я именно так и предположил. Как оказалось, я был прав...
Для достижения этой цели, командование войск противника сформировало три ударных сводных тактических группы:
- левофланговую Изюмской группировки (да, та которая была "Лиманской"), в составе до 10-11 БТГр из состава 90-й тд, а так же 15-й, 21-й, 34-й и 75-й мсбр + до 6-8-и ТГр реактивной и ствольной арты из состава 232-й реабр и 400-го сап и подошедшей буквально в последние дни 120-й абр.
- правофланговую из Лисичанско - Попаснянской группировки в размере приблизительно 10-12 БТГр из состава 39-й и 55-й мсбр, 24-й обр СпН, 68-го тп, 294-го мсп и трёх "бригад" из состава так называемой "народной милиции" - 7-й из 1-го АК и 2-й и 4-й из 2-го АК, а так же некоего "14-го отдельного батальона территориальных войск". В их интересах "работают" как минимум 4 ТГр артиллерии из состава 305-й абр.
- и "центровой" (не всей) так же из Лисичанско - Попаснянской группировки в объёме 5-6 БТГр из состава 1-й мсбр 1-го АК и 6-го "кИзячего" мсп 2-го АК.
К этому следует добавить, как минимум 2 "батальона" из сводной бригады "вагнеров", которая действует по-батальонно и в сторону Серебрянки, и на участке в районе Спорного.
Таким образом, становится понятно, что основной "таранящей" силой на Северском направлении станет правофланговая сводная тактическая группа Лисичанской группировки, которая имеет своей ближайщей задачей - выход в район Серебрянки, а последующей - прорыв к Дроновке вдоль правого берега Северского Донца...
Содействовать этому частью своих сил и средств будет левофланговая тактическая группа Изюмской группировки своим гипотетическим "прыжком за реку" в районе самой Дроновки. Причём, что характерно, практически одновременно с возобновлением упорных атак противника на Серебрянку, вблизи реки в лесах у Дроновки весьма так "отчётливо нарисовались" по крайней мере 5 единиц понтонно-мостовой техники противника...
Думаю, сценарий тут прост и понятен...
Как только обе эти группировки прорвутся в район севернее самого Северска (есессно с захватом Дроновки и Серебрянки), т.е нависнув над городом с северо-запада, севера и и северо-востока, они тут же попытаются выйти к нему и с юго-востока и востока, действуя по общей дирекции Спорное - Ивано-Дарьевка, а так же продолжая упорные атаки от Золотарёвки на Верхнекаменское (с общей задачей выйти на рубеж Верхнекаменское - Ивано-Дарьевка).
Учитывая тот факт, что противник ещё не начал особо активных действий основными силами Лисичанско- Попаснянской группировки, сосредоточенными южнее, на Бахмутском направлении, в районе Владимировка - Липовое - Александрополье - Пилипчатое, а так же действует в районе Дроновки лишь частью сил левофланговой тактической группы Изюмской группировки, то вполне возможно спрогнозировать, что основное действо в отношении Северска развернётся, судя по всему, лишь тогда, когда противнику удасться выйти на ближайшие подступы к самому городу, по крайней мере с севера и востока. Думаю именно этого момента пока и ждёт командование войск противника на этом направлении...
Ещё одним подтверждением этому есть вполне отчётливое стремление командования войск противника сформировать в полосах наступления обеих групп тактические резервы ( в районе Комышувахи - до 3-х БТГр, район Лисичанска - до 2-х БТГр, район Кременная - Шандрыголово - до 3-х БТгр)
Резюмируем...
Как видим, сражение за Славянск и Краматорск начинается с активных наступательных действий противника тактического масштаба на дальних подступах к Славянскому и Краматорскому районам обороны ВСУ. Их смыслом и целью, очевидно есть стремление занять удобные в тактическом отношении рубежи и районы для организации и проведения основной операции в отношении этой агломерации. Причём, что характерно, командование войск противника явно стремится достигать этих целей достаточно ограниченной частью своих сил и средств, приберегая их основную часть для последующих боёв...
Машовец
Ранее була инфа що их подохло близько 5 000...с начала декомунизации рабZei путлєра...
Вояки блин...
Вистачить на 1991 рік
І рашка трісне по швам
чтобы признать свое поражение, нужно иметь мужество....., русские для этого слишком слабы.....