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Французька компанія Matiere надасть Україні 36 легкозбірних мостів для відновлення шляхів після бойових дій, - Кулеба

міст

Французька компанія Matiere надасть Україні 36 легкозбірних мостів.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Разом із французьким урядом та федерацією французьких промисловців MEDEF ми домовилися про передання Україні 36 легкозбірних мостів завдовжки від 23 до 46 метрів від кампанії Matiere. Ці конструкції зможуть швидко замінити зруйновані українські мости, а згодом замінити їх на постійній основі", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу у середу.

За його словами, французька компанія Matiere має багаторічний досвід роботи із швидкого розгортання мостових переходів для автомобільного та залізничного транспорту, особливо у країнах, де війна зруйнувала інфраструктуру.

"Вже 25 липня інженери компанії прибудуть до України та проведуть спільну оцінну місію з інженерами "Укравтодору". Потенційно компанія розглядає можливість розгортання виробництва цих мостових переходів в Україні", - зазначив Кулеба.

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Автор: 

міст (1231) Франція (3052) Кулеба Дмитро (3604)


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Добра новина. Дяка французам.
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13.07.2022 18:10 Відповісти
плять!

в Україні згортається металургія через відсутність сбуту продукції і інженери сидять без роботи ! що так важко зробити металлоконструкцію із ферм ?

Суд списав борг пов'язаної з Коломойським компанії перед "Приватбанком" на 4,3 мільярда Джерело: https://biz.censor.net/n3353896

то може ВЖЕ НА ЧАСІ ?? !!

із мєлким киздюком ми ні войну не виграємо,
ні Україну не відновимо
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13.07.2022 18:13 Відповісти
нні..їм не вигідно..цікаво, а французськи асфальтувати будуть?
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13.07.2022 18:17 Відповісти
Монтаж частного дома в Германии на семью из 4 человек длится пол дня...
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13.07.2022 18:14 Відповісти
закладка базового фундамента, понятно требует своего. но время жизни такого фертиґхауса в принципе равно времени жизни одного поколения. и в принципе, имхо, это правильно. всёравно следующее поколение снесёт его за день. а на его базовом фундаменте построят снова за полдня новый, по новым требованиям и вкусу уже своего поколения.
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13.07.2022 18:36 Відповісти
Из Мариуполя вивозять металобрухт на рабZeю тисячами тон...
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13.07.2022 18:17 Відповісти
 
 