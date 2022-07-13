Французька компанія Matiere надасть Україні 36 легкозбірних мостів для відновлення шляхів після бойових дій, - Кулеба

Французька компанія Matiere надасть Україні 36 легкозбірних мостів.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Разом із французьким урядом та федерацією французьких промисловців MEDEF ми домовилися про передання Україні 36 легкозбірних мостів завдовжки від 23 до 46 метрів від кампанії Matiere. Ці конструкції зможуть швидко замінити зруйновані українські мости, а згодом замінити їх на постійній основі", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу у середу.

За його словами, французька компанія Matiere має багаторічний досвід роботи із швидкого розгортання мостових переходів для автомобільного та залізничного транспорту, особливо у країнах, де війна зруйнувала інфраструктуру.

"Вже 25 липня інженери компанії прибудуть до України та проведуть спільну оцінну місію з інженерами "Укравтодору". Потенційно компанія розглядає можливість розгортання виробництва цих мостових переходів в Україні", - зазначив Кулеба.

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