УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9971 відвідувач онлайн
Новини Війна
1 086 14

Близько 400 га полів з посівами знищено на Дніпропетровщині внаслідок бойових дій, - облрада

урожай

Обстріли російських окупантів знищують поля з посівами. Тільки на Дніпропетровщині знищено близько 400 га полів.

Про це повідомив голова облради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 400 га полів з посівами знищено на Дніпропетровщині внаслідок бойових дій. Ворожі обстріли і спричинені ними пожежі нищать врожай, завдають значних збитків нашим аграріям.

Глобальна продовольча небезпека загрожує всьому світу. І винна в цьому тільки росія. Єдине, що добре вміє країна-терорист - це руйнувати", - наголосив він.

Читайте: На Київщині розпочато збір ранніх зернових

Автор: 

урожай (586) Дніпропетровська область (3695)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+2
Аналогічне має відбутися й на РФ !!!
Поля мають горіти, ліси, дмверсія у тилу ворога має відбуватися на постійній основі але не з Будановим котрий всілякі тупі **#льніки бере у зами!
показати весь коментар
13.07.2022 18:38
+1
Логіка цілком зрозуміла. Голодні люди у великій кількості попруть до Європи і перекинуть її як відро з водою, якщо лівакі і далі будуть такими ж ху....лівими, бо що занадто то не здорово, а вони вже досить давно і далеко відійшли від здорового глузду. А якщо Світ зануриться в хаос ніхто і нікому не зможе прийти на допомогу.
показати весь коментар
13.07.2022 18:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Контрацептивы ни чего у них святого нет - уроды
показати весь коментар
13.07.2022 18:25 Відповісти
А за нашим хлебушком уже очередь стоит на Дунае. Говорят, что ***** затеял голодомор, только кажется, что кто-то ему помогает и в Украине.
показати весь коментар
13.07.2022 18:27 Відповісти
помічників йому вистачає, вони ж всі дрочать на срср, а хоч би і арестович, ми тут на нього ображалися і злилися а у людини просто дитяча травма, мені аж соромно тепер.
https://www.youtube.com/watch?v=Se6fXR0Yzlc
показати весь коментар
13.07.2022 18:31 Відповісти
я например хлеба не ем,и думаю не я один,мучніе изделия можно и импортные,не33 год изоляция и 80 процентов еды картоха и хлеб...но даже без етого всего думаю нам как стране лично хлеба хватит)
показати весь коментар
13.07.2022 18:34 Відповісти
Логіка цілком зрозуміла. Голодні люди у великій кількості попруть до Європи і перекинуть її як відро з водою, якщо лівакі і далі будуть такими ж ху....лівими, бо що занадто то не здорово, а вони вже досить давно і далеко відійшли від здорового глузду. А якщо Світ зануриться в хаос ніхто і нікому не зможе прийти на допомогу.
показати весь коментар
13.07.2022 18:28 Відповісти
Не перекинуть. Як попруть так й зупиняють їх (приклади вже були) Логіка тупа тупих кацапів не спрацьовує.
показати весь коментар
13.07.2022 18:39 Відповісти
Аналогічне має відбутися й на РФ !!!
Поля мають горіти, ліси, дмверсія у тилу ворога має відбуватися на постійній основі але не з Будановим котрий всілякі тупі **#льніки бере у зами!
показати весь коментар
13.07.2022 18:38 Відповісти
Зато Ze списал долг Кодломойскому брату в сумме 4 ярда...весело живем...
показати весь коментар
13.07.2022 18:40 Відповісти
нічого, зараз хаймарси розхєрячать склади і штаби, потім рашистську ППО. потім нам буде зручніше і РСЗО, і ватольоти збивати.
до речі, читала, що літаки шото розліталися білоруссю, тренуються, матляються туди-сюди. виходить, що у одічалих ще є пілоти і ще є ватольоти((
показати весь коментар
13.07.2022 18:52 Відповісти
тільки страшно їм в Україну залітати ...
показати весь коментар
13.07.2022 20:34 Відповісти
К счастью это не много. Один гектар это сто на сто метров. Километр на километр это сто гектар. Два км на два км это 400 на, это 1,5-2 поля
показати весь коментар
13.07.2022 20:30 Відповісти
Одна з самих страшних картин війни - лани хліба, що горять. І ніхто їх не гасить... Суки каZапы, падлы!
показати весь коментар
13.07.2022 21:03 Відповісти
Якщо у рашri не горять поля - то це говорить про слабкість української влади. Вони повинні стати сильнішими, або піти на відпочинок.
показати весь коментар
13.07.2022 21:50 Відповісти
Це їхня давня практика. Вони палили поля під час другої світової, коли відступали, залишаючи власне населення на окупованих територіях без хліба.
показати весь коментар
14.07.2022 06:13 Відповісти
 
 