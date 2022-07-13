Близько 400 га полів з посівами знищено на Дніпропетровщині внаслідок бойових дій, - облрада

Обстріли російських окупантів знищують поля з посівами. Тільки на Дніпропетровщині знищено близько 400 га полів.

Про це повідомив голова облради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 400 га полів з посівами знищено на Дніпропетровщині внаслідок бойових дій. Ворожі обстріли і спричинені ними пожежі нищать врожай, завдають значних збитків нашим аграріям.



Глобальна продовольча небезпека загрожує всьому світу. І винна в цьому тільки росія. Єдине, що добре вміє країна-терорист - це руйнувати", - наголосив він.

Читайте: На Київщині розпочато збір ранніх зернових