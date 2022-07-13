Близько 400 га полів з посівами знищено на Дніпропетровщині внаслідок бойових дій, - облрада
Обстріли російських окупантів знищують поля з посівами. Тільки на Дніпропетровщині знищено близько 400 га полів.
Про це повідомив голова облради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.
"Близько 400 га полів з посівами знищено на Дніпропетровщині внаслідок бойових дій. Ворожі обстріли і спричинені ними пожежі нищать врожай, завдають значних збитків нашим аграріям.
Глобальна продовольча небезпека загрожує всьому світу. І винна в цьому тільки росія. Єдине, що добре вміє країна-терорист - це руйнувати", - наголосив він.
Топ коментарі
+2 Aleksiey Ykropovich
показати весь коментар13.07.2022 18:38
+1 Maryna Solska #524922
показати весь коментар13.07.2022 18:28
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https://www.youtube.com/watch?v=Se6fXR0Yzlc
Поля мають горіти, ліси, дмверсія у тилу ворога має відбуватися на постійній основі але не з Будановим котрий всілякі тупі **#льніки бере у зами!
до речі, читала, що літаки шото розліталися білоруссю, тренуються, матляються туди-сюди. виходить, що у одічалих ще є пілоти і ще є ватольоти((