Кабмін виділить майже 300 млн грн на ремонт пошкоджених окупантами ТЕЦ у Чернігові, Охтирці та Кременчуці, - Шмигаль

Кабінет Міністрів має намір виділити майже 300 млн грн на ремонт ТЕЦ у Чернігові, Охтирці та Кременчуці, які значно постраждали від обстрілів російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Під час візиту до Чернігівської області відвідали місцеву ТЕЦ, яку російські терористичні війська свідомо розбомбили у березні. Тут зруйновано 15 об'єктів. Пошкодження справді суттєві, тому уряд виділяє додаткові 100 млн грн, щоб провести необхідний ремонт та закупити обладнання для цієї теплоцентралі. Завдяки цим коштам мешканці Чернігова та області будуть із теплом цієї зими", - повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що також уряд виділяє 100 млн грн для Кременчуцької ТЕЦ та 86,5 млн грн для Охтирської ТЕЦ.

"Обидва підприємства також сильно пошкоджені від обстрілу. Ці кошти від уряду дадуть змогу теплоцентралям оперативно провести ремонти та запуститися якраз до опалювального сезону", - підсумував Шмигаль.

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