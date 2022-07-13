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Кабмін виділить майже 300 млн грн на ремонт пошкоджених окупантами ТЕЦ у Чернігові, Охтирці та Кременчуці, - Шмигаль

тец,чернігів

Кабінет Міністрів має намір виділити майже 300 млн грн на ремонт ТЕЦ у Чернігові, Охтирці та Кременчуці, які значно постраждали від обстрілів російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Під час візиту до Чернігівської області відвідали місцеву ТЕЦ, яку російські терористичні війська свідомо розбомбили у березні. Тут зруйновано 15 об'єктів. Пошкодження справді суттєві, тому уряд виділяє додаткові 100 млн грн, щоб провести необхідний ремонт та закупити обладнання для цієї теплоцентралі. Завдяки цим коштам мешканці Чернігова та області будуть із теплом цієї зими", - повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що також уряд виділяє 100 млн грн для Кременчуцької ТЕЦ та 86,5 млн грн для Охтирської ТЕЦ.

"Обидва підприємства також сильно пошкоджені від обстрілу. Ці кошти від уряду дадуть змогу теплоцентралям оперативно провести ремонти та запуститися якраз до опалювального сезону", - підсумував Шмигаль.

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Автор: 

Кабмін (14077) ТЕЦ (457) енергетика (2583) Шмигаль Денис (4565)


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Всіляко намагатися просити у Заходу системи ПРО. Інакше який сенс цих відбудов?! Пам'ять у мухи має тривалість 7 сек. Скільки у Шмигаля?
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13.07.2022 18:27 Відповісти
А хіба вони не просять? Просять і начеб то пообіцяли надати. Але як це відміняє те що потрібні кошти на ремонт того що зруйновано? У нас наприклад у Кременчуці опалювальний сезон та його проходження зараз досить актуальне питання.
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13.07.2022 18:52 Відповісти
Тільки зроблять-зразу прилетить.
Потрібно переводити на індивідуальне опалення.
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13.07.2022 18:35 Відповісти
Наприкалад. Очікую відповіді як перевести багатоповерхівки у девʼять поверхів радянського зразка на індивідуальне опалення. Ви дуже допоможете владі своїми конструктивними пропозиціями.
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13.07.2022 18:54 Відповісти
Блин, это намного круче в освоении и также безопасно для распила как уборка снега, сбивание сосулек и высадка однолетников.
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13.07.2022 23:42 Відповісти
 
 