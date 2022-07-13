Із Росії вже пішли вшестеро більше компаній, ніж із ПАР за 20 років апартеїду, - Кулеба

За 140 днів варварської агресії Росії проти України з російського ринку вийшло майже в шість разів більше іноземних компаній, аніж за 20 років апартеїду в ПАР.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу в середу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"За інформацією наших партнерів у Київській школі економіки, станом на початок цього тижня, вже 1157 компаній залишили російський ринок, 469 заявили про припинення інвестицій... Для порівняння: під час апартеїду в Південній Африці за понад 20 років з південноафриканського ринку вийшло лише близько 200 компаній. За 140 днів варварської агресії з Росії вийшло вже майже в шість разів більше", - сказав Кулеба.

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Він зауважив, що робота в росії сьогодні пов’язана з репутаційними ризиками, які конвертуються у фінансові втрати, і вкотре закликав міжнародні компанії, які там залишаються, піти з ринку РФ.