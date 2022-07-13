Із Росії вже пішли вшестеро більше компаній, ніж із ПАР за 20 років апартеїду, - Кулеба
За 140 днів варварської агресії Росії проти України з російського ринку вийшло майже в шість разів більше іноземних компаній, аніж за 20 років апартеїду в ПАР.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу в середу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"За інформацією наших партнерів у Київській школі економіки, станом на початок цього тижня, вже 1157 компаній залишили російський ринок, 469 заявили про припинення інвестицій... Для порівняння: під час апартеїду в Південній Африці за понад 20 років з південноафриканського ринку вийшло лише близько 200 компаній. За 140 днів варварської агресії з Росії вийшло вже майже в шість разів більше", - сказав Кулеба.
Він зауважив, що робота в росії сьогодні пов’язана з репутаційними ризиками, які конвертуються у фінансові втрати, і вкотре закликав міжнародні компанії, які там залишаються, піти з ринку РФ.
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- Ну как вам наша прамишлєность?
Японці відповідають:
- Діти в вас гані, так...
- А как вам наша сфєра пітанія?
- Ой, такі вже в вас гарні та жваві діти...
- А как вам наші ціфравиє тєхналогії?
- Та діти в вас...
- Слухайте, що ви все про дітей та про дітей?!
- Бо все, що ви робите руками та головою, ви й досі робите погано.
Чи шо?
Ну і так, в 140-мільонній країні більше продадуть Volkswagen'ів, а ніж в 40-мільонній при однакових доходах громадян.
Можливо зіграв і той факт, що Москва - столиця імперії, а Київ сприймали, як якийсь райцентр 🤔
В Украину хотело зайти много компаний и вложить в разный бизнес, в свое время...но не зашло по разным причинам. И бедность тут стоит на последнем месте
щось вони зможуть склепати за допомогою контрабанди, але небагато. тим більше, що і вторинні санкції вводяться.
а ми після перемоги, за допомогою плана Маршала побудуємо потужну економіку.
а беня і єрмак сядуть на лаву підсудних. і вся зекоманда теж.
22.06.2021
В 2020 году отток прямых иностранных инвестиций из Украины установил рекорд за последние двадцать лет - минус $868 млн, свидетельствуют данные НБУ. В то же время в период 2016-2019 годов Украина привлекала ежегодно не менее $3,7 млрд прямых иностранных инвестиций.
В частности, речь идет о невыполнении инвестиционных обязательств, которые берет на себя государство; отсутствие судебной реформы; популизм на высшем государственном уровне на примере внедрения "института инвестиционных нянь"...
https://m.censor.net/ru/news/3272805/v_2020_godu_ottok_pryamyh_inostrannyh_investitsiyi_iz_ukrainy_sostavil_rekordnye_868_mln_doll