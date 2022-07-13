У Стамбулі завершилася чотиристороння зустріч щодо "зернових коридорів" з України
У Стамбулі завершилася зустріч військових делегацій міністерств оборони Туреччини, України та Росії, а також делегації ООН з питання вивезення з України зерна Чорним морем.
Про це повідомило Міністерство національної оборони Туреччини, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Завершилася чотиристороння зустріч військових делегацій міноборони Туреччини, Російської Федерації та України з делегацією Організації Об’єднаних Націй щодо безпечного перевезення морським транспортом зерна та продуктів харчування, які очікують в українських портах", - йдеться у повідомленні.
Зустріч проходила в історичній будівлі Календер у Стамбулі.
Наразі немає офіційних заяв щодо результатів зустрічі чи досягнутих домовленостей.
Топ коментарі
+23 Татьяна Ежова
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Реєстрація: 28 березня 2022
Заходив: 10 липня 2022 в 19:41
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Дай, Боже, довготерпіння і мудрості американцям!
Бо за дурість цих ЗЕнеадекватів платитимуть власними життями не вони, а пересічні українці😠‼️‼️‼️‼️
Это не цинизм,это-дэээбэээлизм...
Чтобы сесть за руль автомобиля - спрашивают у ответственного представителя власти разрешение (получают водительское удостоверение). Не хочешь - катайся без, пока не вздрючат.
Так и тут
А правильно это или нет - это дело десятое. Оно просто сейчас так.
Кацапи намагалися. Під час підготовки до них перемовин були кацапо-турецькі "пропозиції", щоб задля "безпеки" кацапи оглядали усі українські судна, що прямують з українських портів та в українські порти.
Ваша аналогія з водійськими правами недоречна - бо кацапи не є "атвеєтствєним прєдставітєлєм права" у цій ситуації. Є морське право, за ним Україна може "кататися", а кацапи те право наразі порушують.
От того, что я наших гаишников считаю гондонами, я не могу ездить без прав.
От того, что вы оусских считаете агрессорами они перестанут стрелять.
Остаётся два варианта:
1.С криками Правда за нами, кинуться в бой
2. Принять их условия, например досмотр.
Или фантастический вариант - громко заявить, что нагнули русских, при этом тихо что-то сдать.
"От того, что вы оусских считаете агрессорами" - а ви що, не вважаєте їх агресорами?
І ні, є не лише ці ваші 2 два + фантастичний, не намагайтеся зманіпулювати начебто відсутністю вибору. Є інші варіанти. Як то, вивозити іншими шляхами - це гірше за вивіз Чорним морем, але краще за здачу Одеси. Це те, що зараз намагаються робити. Фантастичний (поки що) варіант - потопити увесь кацапофлот + розбомбити бази в Криму. От тоді Чорне море точно буде безпечним.
п.с. - на кого там США напали у салавйова мені невідомо і власне байдуже
це Ермак і арахамия таке вигадали ??? На гиляку !
https://www.youtube.com/watch?v=yqN_f-uREUg&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5
Зайдіть у супермаркет і подивіться - скільки продуктів харчування імпортується в Україну. А вже давно писалось, що слід вирощувати біологічно чисту продукцію. Яка значно дорожче по всьому світу. І біопаливо могло б замінити якщо й не весь газ, то значну його частину.
Допоки ворожі кораблі шастають по Чорному морю ні про які коридори до українських портів не може бути й мови !
У Приморсько-Ахтарському районі Краснодарського краю нашестя сарани.
Знищувати її складно через те, що поряд водоохоронна зона - там дезінсекція неможлива», - йдеться у повідомленні пропагандистського ресурсу «РІА Новості».
«Українська бойова сарана атакувала Приморсько-Ахтарськ. Місто, з аеродрому якого щодня злітають літаки, що бобмлять Донецьку область. Саме звідси були літаки, що скинули бомби на наш Драмтеатр та пологовий будинок. Так от, прямо зараз це кляте місто під атакою бойової української сарани. Просто навала, з якою нічого не можуть вдіяти. Сама природа мститься за Маріуполь», - заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
1. Покарання кров'ю.
2. Нашестя жаб.
3. Нашестя комах (мошки, пухоїди, воші, клопи).
4. Рої мух.
5. Мор худоби.
6. Виразки і нариви.
7. Грім, блискавки і вогненний град.
8. Нашестя сарани.
9. Незвичайна темрява (тьма єгипетська).
10.Смерть первістків.
Послідовніть різна))
Дай, Боже, довготерпіння і мудрості американцям!
Бо за дурість цих ЗЕнеадекватів платитимуть власними життями не вони, а пересічні українці😠‼️‼️‼️‼️
БЛИН, на 40 млн граждан зовсім нема йому заміни
зустріч військових делегацій міністерств оборони Туреччини, України та РосіїДжерело:
ХТО УВІЙШОВ В ВІСЬКОВУ ДЕЛЕГАЦІЮ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ ?
Керівництво Туреччини повідомило російське керівництво про прийняття Україною попередніх домовленостей щодо створення "зернового коридору".
Головна умова - припинення просування українських військ в херсонському напрямку і безперебійна робота Північно-Кримського каналу.
Ідуть таємні переговори між Україною і Росією в результаті чого нам дадуть вивезти зерно, а ми не будемо звільняти Херсон. Зерновози уже прийшли. Наступ на Херсон зупинено.