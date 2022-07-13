У Стамбулі завершилася чотиристороння зустріч щодо "зернових коридорів" з України

У Стамбулі завершилася зустріч військових делегацій міністерств оборони Туреччини, України та Росії, а також делегації ООН з питання вивезення з України зерна Чорним морем.

Про це повідомило Міністерство національної оборони Туреччини, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Завершилася чотиристороння зустріч військових делегацій міноборони Туреччини, Російської Федерації та України з делегацією Організації Об’єднаних Націй щодо безпечного перевезення морським транспортом зерна та продуктів харчування, які очікують в українських портах", - йдеться у повідомленні.

Зустріч проходила в історичній будівлі Календер у Стамбулі.

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Наразі немає офіційних заяв щодо результатів зустрічі чи досягнутих домовленостей.