УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9971 відвідувач онлайн
Новини Війна
17 881 68

У Стамбулі завершилася чотиристороння зустріч щодо "зернових коридорів" з України

зерно,стамбул,переговори

У Стамбулі завершилася зустріч військових делегацій міністерств оборони Туреччини, України та Росії, а також делегації ООН з питання вивезення з України зерна Чорним морем.

Про це повідомило Міністерство національної оборони Туреччини, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Завершилася чотиристороння зустріч військових делегацій міноборони Туреччини, Російської Федерації та України з делегацією Організації Об’єднаних Націй щодо безпечного перевезення морським транспортом зерна та продуктів харчування, які очікують в українських портах", - йдеться у повідомленні.

Зустріч проходила в історичній будівлі Календер у Стамбулі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба про створення "зернових коридорів": Ми перебуваємо на фінальній стадії, тепер все залежить від позиції Росії

Наразі немає офіційних заяв щодо результатів зустрічі чи досягнутих домовленостей.

Автор: 

зерно (3118) перемовини (2861) Стамбул (177)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+23
Який цинізм : Вони хочуть жерти а ми хочем жити ...
показати весь коментар
13.07.2022 18:55
+17
Опять втихаря о чем то договорились за спинами наших военных. Главное нам ни слова о том что Украина участвует в переговорах с росийскими нацистами.
показати весь коментар
13.07.2022 19:00
+15
раз молчат то все на точке замерзания... как сели так и встали...
показати весь коментар
13.07.2022 18:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
раз молчат то все на точке замерзания... как сели так и встали...
показати весь коментар
13.07.2022 18:48 Відповісти
Значить завершилась назавжди. Які з рашкою перемовини?
показати весь коментар
13.07.2022 18:52 Відповісти
хіба то їй вигідно? вона імітує процес перемовин
показати весь коментар
13.07.2022 18:59 Відповісти
Вывоз зерна нужен, только тут как бы палка о двух концах... чем быстрее начнётся голод и вся Африка ринется в Европу, тем быстрее все орбаны и шольцы как миленькие и оружие дадут, и всё что нужно.
показати весь коментар
13.07.2022 19:32 Відповісти
і швейцари перестануть вийобуватись
показати весь коментар
13.07.2022 20:33 Відповісти
ой там орбан багато зброї вам дати може, якщо навіть і захоче? Якщо вся Африка рінеться, а Європа спробує це все прийняти, кінець Європі, і нам взагалі вже ніхто і нічим не допоможе. Бо їх вже не буде.
показати весь коментар
13.07.2022 20:40 Відповісти
орбан угорець. а швейцари нам постійно блокують передачу зброї, як власного виробництва так і тої де вони беруть якусь участь - мол ми традиційно нейтральні і проти війни. а шоб Африка ринулась мабуть сам путін і хоче цю кризу створить. ні нам ні Європі ні світу не вигідно.
показати весь коментар
13.07.2022 21:28 Відповісти
швейцари вони як Зєлєнский проти війни - доки з ними не воюють, - а тоді вже нікуди не дінуться, доведеться.
показати весь коментар
13.07.2022 21:32 Відповісти
Який бред.
показати весь коментар
13.07.2022 22:00 Відповісти
Как раз вывоз зерна нужен нам. У нас 100% аграриев потенциальные банкроты, если до конца лета не организовать вывоз зерна нормальными потоками
показати весь коментар
13.07.2022 19:15 Відповісти


Реєстрація: 28 березня 2022

Заходив: 10 липня 2022 в 19:41

Мене читають: 1

Я читаю: 0
показати весь коментар
13.07.2022 20:14 Відповісти
У даному випадкові людина правду написала і дата реєстрації ніякої ролі не грає ! Як не дивно , хоч у нього підписників мало і реєстрація нещодавня , але у питаннях аграрного експорту він , мабуть , трішки більше вашого розуміється (( Підтверджую його слова 100% , бо сам у такій ситуації (( і не один я , зараз аграії змушені зерно продавати за 2000-2500 грн за тн , тобто утричі дешевше цін минулого року , понісши затрати на вирощування в два , три рази більші аніж минулого року . Ситуація критична , чи хтось наживається на наявному експорті - не мені судити , але у разі якщо невдовзі його не відновлять до якихось прийнятних обсягів - виробникам хана , залишимося із латифундіями як у Аргентині ((
показати весь коментар
13.07.2022 22:38 Відповісти
Но не ценой сдачи Николаева , Одессы ‼️ПОШЛИ НА Х#Й‼️
показати весь коментар
13.07.2022 20:29 Відповісти
Те, що саме Єрмак послали у Туреччину на перемовини з приводу вивозу українського зерна - це такий смачний плювок Зеленського у бік США.
Дай, Боже, довготерпіння і мудрості американцям!
Бо за дурість цих ЗЕнеадекватів платитимуть власними життями не вони, а пересічні українці😠‼️‼️‼️‼️
показати весь коментар
13.07.2022 22:15 Відповісти
якщо нема офіційних заяв, то, принаймі, домовились домовлятися на наступних раундах.
показати весь коментар
13.07.2022 18:54 Відповісти
Ну то й добре. Хай ООН чухається та згадає нашо вона була створена.
показати весь коментар
13.07.2022 19:04 Відповісти
Який цинізм : Вони хочуть жерти а ми хочем жити ...
показати весь коментар
13.07.2022 18:55 Відповісти
Шри- Ланка важнее,там голод,пилять...
Это не цинизм,это-дэээбэээлизм...
показати весь коментар
13.07.2022 19:33 Відповісти
Это РАШИЗМ ‼️хуже фашизма
показати весь коментар
13.07.2022 20:30 Відповісти
это что, разрешение спрашивать у этих *********,можно ли суднам ходить по нашей акватории или нет?Это пздц
показати весь коментар
13.07.2022 18:56 Відповісти
А кто-то заставляет спрашивать разрешение ?!
Чтобы сесть за руль автомобиля - спрашивают у ответственного представителя власти разрешение (получают водительское удостоверение). Не хочешь - катайся без, пока не вздрючат.
Так и тут

А правильно это или нет - это дело десятое. Оно просто сейчас так.
показати весь коментар
13.07.2022 19:05 Відповісти
А кто-то заставляет спрашивать разрешение ?!

Кацапи намагалися. Під час підготовки до них перемовин були кацапо-турецькі "пропозиції", щоб задля "безпеки" кацапи оглядали усі українські судна, що прямують з українських портів та в українські порти.

Ваша аналогія з водійськими правами недоречна - бо кацапи не є "атвеєтствєним прєдставітєлєм права" у цій ситуації. Є морське право, за ним Україна може "кататися", а кацапи те право наразі порушують.
показати весь коментар
13.07.2022 19:28 Відповісти
Помните как у пропагандиста Соловьева один представитель США сказал - мы напали, потому что могли.

От того, что я наших гаишников считаю гондонами, я не могу ездить без прав.
От того, что вы оусских считаете агрессорами они перестанут стрелять.
Остаётся два варианта:
1.С криками Правда за нами, кинуться в бой

2. Принять их условия, например досмотр.

Или фантастический вариант - громко заявить, что нагнули русских, при этом тихо что-то сдать.
показати весь коментар
13.07.2022 20:09 Відповісти
Знов ні. Бо ви знов плутаєте визнані правові норми (морське право, що порушується кацапами) із власними емоціями ("я наших гаишников считаю гондонами") та кацапськими хатєлкамі ("ми хатім дасматрівать караблі").

"От того, что вы оусских считаете агрессорами" - а ви що, не вважаєте їх агресорами?

І ні, є не лише ці ваші 2 два + фантастичний, не намагайтеся зманіпулювати начебто відсутністю вибору. Є інші варіанти. Як то, вивозити іншими шляхами - це гірше за вивіз Чорним морем, але краще за здачу Одеси. Це те, що зараз намагаються робити. Фантастичний (поки що) варіант - потопити увесь кацапофлот + розбомбити бази в Криму. От тоді Чорне море точно буде безпечним.

п.с. - на кого там США напали у салавйова мені невідомо і власне байдуже
показати весь коментар
13.07.2022 20:56 Відповісти
БЛД, КАЦАПИ ХОТЯТЬ ОГЛЯДАТИ ВСІ УКРАЇНСЬКИ СУДНА ?????

це Ермак і арахамия таке вигадали ??? На гиляку !
показати весь коментар
13.07.2022 20:16 Відповісти
Причому повний.
показати весь коментар
13.07.2022 20:51 Відповісти
Все, вуаля,всi на пляж купатися...Волохатого агрохламiдiю на пiсочку вигуляють за державний кошт...
показати весь коментар
13.07.2022 18:56 Відповісти
Это уже происходит! Новости Европа.
https://www.youtube.com/watch?v=yqN_f-uREUg&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5

показати весь коментар
13.07.2022 18:58 Відповісти
Опять втихаря о чем то договорились за спинами наших военных. Главное нам ни слова о том что Украина участвует в переговорах с росийскими нацистами.
показати весь коментар
13.07.2022 19:00 Відповісти
Вы мозги включаете когда пишите? В публичном пространстве пишут что переговоры есть, тема переговоров известна всем, но тем не менее военные украинские об этом не знают. Бред какой-то.
показати весь коментар
13.07.2022 19:03 Відповісти
Имелось ввиду, что украинские военные могут не знать об условиях/результатах этих договоренностей
показати весь коментар
13.07.2022 19:07 Відповісти
А первый абзац прочитать религия не позволяет? "У Стамбулі завершилася зустріч військових делегацій міністерств оборони Туреччини, України та Росії, а також делегації ООН" з Джерело:
показати весь коментар
13.07.2022 20:06 Відповісти
Переговори що несекретні для гутьчмериша,але секретні для українців?? До чого власне тема,коли суттєво,що пропихується під прикриттям теми?
показати весь коментар
14.07.2022 00:02 Відповісти
Там наче харя єлдака на фото присутня
показати весь коментар
13.07.2022 23:59 Відповісти
Чесно кажучи не цікавило б взагалі це питання, якщо б не потрібні були б державі кошти та вивільнення місця під новий врожай. Хай би ООН піклувалося б про цю всю хрєнь відверту сама. Бо ладні ******* зад лизати щоб не дай Боже не сталося десь там голоду у африканських каїнах. На Україну їм взагалі начхати.
показати весь коментар
13.07.2022 19:00 Відповісти
це результат сировинного розвитку господарства вже в часи незалежності. Замість поглибленої переробки, вирощування культур на біопаливо, збільшення виробництва молока, мяса, яєць, овочів, тепличного господарства ми тупо взялись за найлегше - навезли потужної техніки і набрали тисячі га землі вирощуючи зернові і технічні культури на експорт.
Зайдіть у супермаркет і подивіться - скільки продуктів харчування імпортується в Україну. А вже давно писалось, що слід вирощувати біологічно чисту продукцію. Яка значно дорожче по всьому світу. І біопаливо могло б замінити якщо й не весь газ, то значну його частину.
показати весь коментар
13.07.2022 21:37 Відповісти
Для реалізації сировинного напрямку були знищені всі заводи,вся структура 2,3 переділу. Й,це було нав'язане кацапнею нищення економічної структури країни!
показати весь коментар
14.07.2022 00:06 Відповісти
Хреновая тенденция пошла. Сначала прогнулись и договорились рашистам дать газовые турбины, потом стали раком и разрешили росийским окупантам зеленый коридор в Кенигсберг. Теперь расставили ноги и начали с рашистами переговоры у нас за спиной. Что дальше? Вы же не думаете что в кремле что то делают просто так?
показати весь коментар
13.07.2022 19:04 Відповісти
Роги ростуть з кацапськожидівського кодляка зеєлдня
показати весь коментар
14.07.2022 00:07 Відповісти
Сами создали проблему и сами будут имитировать ее решение - главное чтоб без них не обошлись - в этом вся суть скрепной недоимперии...И самое главное что после Бучи,Мариуполя с этими тварями все встречаются,жмут руки,договариваются,ремонтируют турбины...
показати весь коментар
13.07.2022 19:06 Відповісти
так якщо наші жму руку обнімаю, то іншім-то взагалі почхати.
показати весь коментар
13.07.2022 20:43 Відповісти
Вибачайте, якщо чмо веде Переговори! То,й у всіх будуть гешефти. Без знищення падалі буде тільки смерть
показати весь коментар
14.07.2022 00:10 Відповісти
домовленості з москалями не вартують бумаги на якій підписані
показати весь коментар
13.07.2022 19:11 Відповісти
Домовленності з москалями:- перетворюють на лайно домовляючогося!!! Ви,це непомітили? Зверніть увагу на історію. Злегка непомітний аспект
показати весь коментар
14.07.2022 00:12 Відповісти
Які ще там транспортні коридори до портів Чорноморська і Одеси? Щоб по них під прикриттям іноземних зерноплавів прошмигнули швидкісні катери рашистів з десантом і захопили портові споруди до підходу основних сил на ВДК? Спробуй тоді вибий ворога звідти.
Допоки ворожі кораблі шастають по Чорному морю ні про які коридори до українських портів не може бути й мови !
показати весь коментар
13.07.2022 19:14 Відповісти
Так саме для цього їхні ВДК не стоять в Новоросійську, а постійно чергують в Чорному морі. Чекають на нагоду висадити десант.
показати весь коментар
13.07.2022 19:50 Відповісти
не свистіть товаришу - кораблі ті не дуже шастають навіть на віддалі від наших берегів. як це можна під прикриттям зерновоза? У трюм хіба сховатися?
показати весь коментар
13.07.2022 21:40 Відповісти
На російській Кубані врожаї опинилися під загрозою через величезну навалу сарани.

У Приморсько-Ахтарському районі Краснодарського краю нашестя сарани.
Знищувати її складно через те, що поряд водоохоронна зона - там дезінсекція неможлива», - йдеться у повідомленні пропагандистського ресурсу «РІА Новості».

«Українська бойова сарана атакувала Приморсько-Ахтарськ. Місто, з аеродрому якого щодня злітають літаки, що бобмлять Донецьку область. Саме звідси були літаки, що скинули бомби на наш Драмтеатр та пологовий будинок. Так от, прямо зараз це кляте місто під атакою бойової української сарани. Просто навала, з якою нічого не можуть вдіяти. Сама природа мститься за Маріуполь», - заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
показати весь коментар
13.07.2022 19:31 Відповісти
Вчера мужик писал шо кузнечиков можно солить и они будут вкусные к пивасу
показати весь коментар
13.07.2022 19:55 Відповісти
ну то як в П'ятикнижжі - 10 кар єгітпетських
1. Покарання кров'ю.
2. Нашестя жаб.
3. Нашестя комах (мошки, пухоїди, воші, клопи).
4. Рої мух.
5. Мор худоби.
6. Виразки і нариви.
7. Грім, блискавки і вогненний град.
8. Нашестя сарани.
9. Незвичайна темрява (тьма єгипетська).
10.Смерть первістків.

Послідовніть різна))
показати весь коментар
13.07.2022 20:21 Відповісти
Боже , направь все десять проклятим кацапам - убийцам , гвалтівникам и ворам.
показати весь коментар
13.07.2022 21:48 Відповісти
Рашка отримала біблейське знамення апокаліпсису.
показати весь коментар
13.07.2022 19:44 Відповісти
Уже начался вывоз, через устье Дуная, помогла Румыния, молодцы, последнее время Румыния очень даже помогает нам. Мне кажется лучше и дальше вывозить через Румынию.
показати весь коментар
13.07.2022 19:48 Відповісти
Коли поставлять до стінки єрмака???
показати весь коментар
13.07.2022 20:00 Відповісти
це було риторичне питання?))
показати весь коментар
13.07.2022 20:23 Відповісти
Перечислить ПІБ української делегації , БУДЬ ЛАСКА
показати весь коментар
13.07.2022 20:12 Відповісти
здогадайтесь з двох раз)) ...Ермак і тд. Але, дивно, чому так соромязливо мовчать про це наші ЗМІ.
показати весь коментар
13.07.2022 21:37 Відповісти
А якщо розмінують порти то це капець
показати весь коментар
13.07.2022 20:18 Відповісти
Я так розумію зерно в держрезерві мало було б бути на випадок війни? Чим закінчилась історія с розкраданням зеленими того держрезерву з зерном. Понять и простить
показати весь коментар
13.07.2022 21:01 Відповісти
Те, що саме Єрмак послали у Туреччину на перемовини з приводу вивозу українського зерна - це такий смачний плювок Зеленського у бік США.
Дай, Боже, довготерпіння і мудрості американцям!
Бо за дурість цих ЗЕнеадекватів платитимуть власними життями не вони, а пересічні українці😠‼️‼️‼️‼️
показати весь коментар
13.07.2022 22:17 Відповісти
А Ермак - на всі рукі мастак - и завхоз і міністр иноземних справ і міністр торгівлі .

БЛИН, на 40 млн граждан зовсім нема йому заміни
показати весь коментар
13.07.2022 22:34 Відповісти
ПОВТОРЮЮ ЗАПИТАННЯ
зустріч військових делегацій міністерств оборони Туреччини, України та РосіїДжерело:
ХТО УВІЙШОВ В ВІСЬКОВУ ДЕЛЕГАЦІЮ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ ?
показати весь коментар
13.07.2022 22:36 Відповісти
Якщо наступ на Херсонському напрямку зупинено - то значить це - правда.

Керівництво Туреччини повідомило російське керівництво про прийняття Україною попередніх домовленостей щодо створення "зернового коридору".
Головна умова - припинення просування українських військ в херсонському напрямку і безперебійна робота Північно-Кримського каналу.
Ідуть таємні переговори між Україною і Росією в результаті чого нам дадуть вивезти зерно, а ми не будемо звільняти Херсон. Зерновози уже прийшли. Наступ на Херсон зупинено.
показати весь коментар
14.07.2022 00:52 Відповісти
можно пруф?
показати весь коментар
14.07.2022 05:42 Відповісти
Та ти шо! Серйозно ? Провели зустріч ? І навіть руки потиснули один одному ? Шо це за брєд? А може ще й подякували рашистам, нє ???
показати весь коментар
14.07.2022 05:24 Відповісти
Поделили зерно по браццки 25%...каждому...участнику соревнований...
показати весь коментар
14.07.2022 08:22 Відповісти
 
 