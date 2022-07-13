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Кризи, як на Шрі-Ланці, спровоковані РФ і можуть статися в інших країнах. Це - один із пунктів російської тактики, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зеленський

Події на Шрі-Ланці зумовлені діями російської федерації з блокування експорту українського продовольства, які можуть призвести і до соціальних вибухів в інших країнах.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників конференції "Азійське лідерство" в Сеулі, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, одним із пунктів російської тактики є "економічний шок".

"І це стосується вже не тільки нас. Погляньте лише на один приклад – на події на Шрі-Ланці. Шокуюче зростання цін на їжу й пальне спричинило соціальний вибух. Ніхто зараз не знає, чим це закінчиться. Однак всі ви знаєте, що такі ж вибухи можливі і в інших країнах, які зачіпають продовольча та енергетична кризи", - сказав Зеленський.

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Президент підкреслив, що до загострення цих криз призвела цинічна блокада Росією українських морських портів, адже росіяни не випускають на світовий ринок критично важливе постачання українського продовольства.

Також, на його думку, причиною цих криз стала й "абсолютно продумана російська гра" на підвищення цін на енергоресурси.
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Топ коментарі
+33
воно вже в Шрі Ланку поперлося, в себе в опі розберись. чючєло квартальне.
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13.07.2022 19:03
+22
та ти шо. а шодо Єрмака коли розслідування буде?
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13.07.2022 19:00
+21
Пальцем у ЖО.... попав!
Просто на Шри-Ланці теж керував вороватий Блазень!
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13.07.2022 19:06
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та ти шо. а шодо Єрмака коли розслідування буде?
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13.07.2022 19:00 Відповісти
воно вже в Шрі Ланку поперлося, в себе в опі розберись. чючєло квартальне.
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13.07.2022 19:03 Відповісти
Пилять,оманского поца волнует продовольственный кризис в Шри-Ланке...
Дануна,цинизм и **********...
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13.07.2022 19:21 Відповісти
Смердючі лапті скрізь лізуть. Зато у Шрі-Ланку дуже ці лапті ********* їхати на відпочинок. Іхтам як гімна за рузкай банєй завжди було.
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13.07.2022 19:05 Відповісти
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13.07.2022 19:05 Відповісти
що він теж може втекти з Банкової, сісти на літак і полетіти на Мальдіви
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13.07.2022 19:06 Відповісти
Ага. Народ спершу змінить йому "клічку" - стане "ЗЄВтік", а потім оголосить в міжнародний розшук.
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13.07.2022 19:13 Відповісти
Який же турботливий за інших наш бубачка, аж сльозу вишибає.
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13.07.2022 19:06 Відповісти
Таки да...
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13.07.2022 19:42 Відповісти
Пальцем у ЖО.... попав!
Просто на Шри-Ланці теж керував вороватий Блазень!
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13.07.2022 19:06 Відповісти
Напомним, что шриланковские элиты вместо экономики строили поля для гольфа.
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13.07.2022 19:07 Відповісти
Він не вилазить зі сторінок українських медіа так саме як Путін з кремлівських. Скільки можливо на це дивитися?
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13.07.2022 19:07 Відповісти
Ланкийцы не того свергли?
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13.07.2022 19:10 Відповісти
Цікаво, а він на мапі цю країну знайти зможе?
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13.07.2022 19:11 Відповісти
У одного апартеид, у второго Шри-Ланка

Бенефис отсутствия собственных мозгов в голове

Алени, кто вам подкидывает идеи приплести апартеид и Шри-Ланку к событиям в Украине?
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13.07.2022 19:13 Відповісти
Шефір
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13.07.2022 19:15 Відповісти
Ніколи йому займатися внутрішньою кризою, наприклад, відставкою єрмака та його одіозних ставлеників! Суперхерой рятує світ! Теж мені Чіп і Дейл знайшовся!
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13.07.2022 19:14 Відповісти
Мля, шо там на Шріланці? Там вирощують мій улюблений цейлонський чай!
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13.07.2022 19:14 Відповісти
ну що воно меле - криза у Шрі Ланці спровокована лівацьким урядом який заборонив вживання пестіцидів і добрив на фермерських ланах
це в свою чергу привело к тому щр більшість фермерів вийшли з бізнесу і як наслідок масова нестача харчів
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13.07.2022 19:17 Відповісти
Кризу і голод спровокували, як і на Балі, туристичні заборони у зв*язку з короною.
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13.07.2022 19:31 Відповісти
Треба блазню сраку на той глобус натягнути, щоб нарешті почав в Україні вигрібати лайно своїх друзів.
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13.07.2022 19:21 Відповісти
кстати, президента Шри Ланки свергли через три дня, после того как он обратился за помощью к путену........ его гнали ссаными тряпками...., и тот еле успел с парой своих дружков на военном корабле ноги унести..... ))) так что такой "опыт" плешивому явно ни к чему! )))
ну зеля ж у нас великий геополитик и стратег, - он лучше знает..... )
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13.07.2022 19:21 Відповісти
оно-МУДАК!
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13.07.2022 19:26 Відповісти
зелебоба вже став геополітиком
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13.07.2022 19:22 Відповісти
Невже, нарешті, чуйка спрацювала?
З жахом дивлюсь на те, що роблять ненажерливі прикоритники, свої торгаші гуманітаркою, знахабніли мусоріли, тупі мобілізатори, на жебрацькі 27 баксів подачки... Усвідомлюю, що зовнішнього ворога влаштують всі варіанти подій. І ось ця т.з. влада зможе недопустити Шрі-Ланки у нас?
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13.07.2022 19:25 Відповісти
Никак. Колесницы апокалипсиса уже набрали ход, даже если некоторые об этом не подозревают.
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13.07.2022 19:34 Відповісти
Верховный диктор (чи доктор, который лечит здоровых) центрального телевидения уже задолбал своим чтением чужих мыслей
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13.07.2022 19:33 Відповісти
вова бери ярмака і **** звідси
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13.07.2022 19:37 Відповісти
а, юля, это новость про боневтика, тогда звиняйте
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13.07.2022 19:58 Відповісти
Красть не надо и кризиса не будет.
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13.07.2022 20:03 Відповісти
Бугага.....Пан Зеленский,вам надо тот Цейлон??Или вы что то решаете в мировой политике???К чему это???Це *****....)))Вы розберитесь в своём кибуце....Просто сюр....Зеленский о Шри-Ланке!!!
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13.07.2022 20:21 Відповісти
Зеленский, как насчёт кризиса в Украине? Украинцы терпеливы, но ты со своей шоблой играешь с огнём
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13.07.2022 20:27 Відповісти
писец !!!! Своих проблем нет !!! На повестке дня Шри-Ланка.....высылайте срочно дерьмака на помощь !!!!
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13.07.2022 21:28 Відповісти
Вы рейтинг бывшего президента Шри Ланки посмотрите и поймёте зелёную озабоченность )
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14.07.2022 08:39 Відповісти
НОВИЙ ВІДОСІК АБИ ТІЛЬКИ ТЄМУ З дЄРМАКОМ ГРУшником НЕ МУСОЛИЛИ
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13.07.2022 21:57 Відповісти
Пропоную вислати всю партію слуга наріда разом з найвеличнішим у шрі-ланку. В один кінець. Для "братньої допомоги", бо ж воно так переймається. У нього в країні війна, яку воно само і організувало, а чучело за Шрі-ланку розпереживалося, господи боже, ну за що нам оце все??
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13.07.2022 22:11 Відповісти
широкі плечі. вузький лоб. тьху на8й долбо*б. Подерев"янський. што оно сказало
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13.07.2022 23:53 Відповісти
Напомни,зебоба,какой "рейтинг" у их президента был?
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14.07.2022 08:37 Відповісти
 
 