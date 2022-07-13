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США задоволені точністю роботи HIMARS по складах і командних пунктах росіян, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

himars,рсзв

Партнери із США задоволені якістю використання українськими артилеристами систем HIMARS, високоточною витратою кожної ракети саме з метою ураження "болючих" місць російських військ.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під на зустрічі із віцепрем’єр-міністром, міністром національної оборони Республіки Польща Маріушем Блащаком, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони.

"Уражаємо склади боєприпасів і командні пункти. Це дійсно ефективна зброя, яка разом з артилерією 155-мм калібру, до якої, в тому числі, відносять сучасні польські САУ "Краб", завдають сьогодні ураження росії і змінюють взагалі картинку бою. Я думаю, що так надалі і буде", - підкреслив міністр оборони України.

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Зокрема, Сили оборони України використовують сучасний підхід НАТОвських країн щодо завдання точних ударів, тобто працюють, "як скальпелем хірург".

З іншого боку, зазначив міністр, високоточного озброєння, яке отримує Україна, не так уже й багато, адже надання допомоги нашим Силам оборони означає зменшення рівня обороноздатності країни, яка це робить.

"Це серйозний крок до того, щоб зміцнити обороноздатність України, розуміючи, що трішки зменшиться обороноздатність дружньої країни. Приймаючи це рішення, ми маємо розуміти, що немає магазину, немає супермаркету, де можна легко купити HIMARS, САУ "Краб" і САУ "Panzerhaubitze 2000". Тому це кожен раз обрахунки готовності забезпечити запасними частинами, навчити наших артилеристів користуватися системами", - уточнив Резніков.

Також український міністр поінформував, що за звичайних умов підготовка артилеристів триває не менше трьох місяців, але наші військовослужбовці за сприяння польських та британських інструкторів опановують техніку за 2 тижні.
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Топ коментарі
+27
Задоволені ? Дообре. Отже наша пропозиція :
Давайте випробовувати новітню зброю на кацапах.
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13.07.2022 19:42
+19
ХІМЕРИ-це справжій жах для кацапів...
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13.07.2022 19:40
+18
ми теж!
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13.07.2022 19:38
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ми теж!
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13.07.2022 19:38 Відповісти
ХІМЕРИ-це справжій жах для кацапів...
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13.07.2022 19:40 Відповісти
Не жах бо вони навіть злякатися не встигають.
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13.07.2022 19:54 Відповісти
Давайте не преувеличивать возможности небольшого количества РСЗО на фронте. Это не чудо-оружие.
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13.07.2022 19:58 Відповісти
А мы и не преувеличиваем, оно точно и далеко бьёт туда, где кацапам больнее всего. Как воевать без снарядов и прочего, как воевать, если можно только разбежаться, без возможности собраться в ударную группу, как воевать когда длинная рука достает тебя там где ты ей ничего не можешь сделать?
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13.07.2022 20:09 Відповісти
русскім подобалося так розстрілювати наші міста, коли ми нічого не могли зробити, бідні люди навіть розбігтися не встигали, ну бо цивільні, з дітлахами.
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13.07.2022 23:04 Відповісти
сайечку нам должны за тесты..
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13.07.2022 19:41 Відповісти
Задоволені ? Дообре. Отже наша пропозиція :
Давайте випробовувати новітню зброю на кацапах.
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13.07.2022 19:42 Відповісти
Це ж треба...Американська зброя знищує рашистів-кацапофашистів. Це те для чого вона й створювалася. Для нищення гомо-совєтікус і їх покручів-рашистів
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13.07.2022 19:53 Відповісти
F-22, F-35
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13.07.2022 22:38 Відповісти
Bude. Потерпі. Хлопці вже на тренуваннях.
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14.07.2022 01:07 Відповісти
виробництво ракет можна було б і налагодити
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13.07.2022 19:42 Відповісти
тим більше, що ракетні програми були повністю готові до реалізації
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13.07.2022 19:43 Відповісти
Не до того було, дороги готували для косабської техніки.
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13.07.2022 19:54 Відповісти
Щоб достойно зустріти, по європейськи.
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13.07.2022 20:26 Відповісти
Технологический процесс, оборудование, ресурсы и специалисты у нас отсутствуют. Нам это надо ставить целью, чтобы в будущем самим создавать оружие, которое надёжно защитит нашу страну.
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13.07.2022 20:11 Відповісти
Шо ти дядя гонишь? Південмаш простоював нічого не хотіли робити. Керівництво займалось саботажем. Як і антонов.
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13.07.2022 20:28 Відповісти
Юдмаш выполнял сторонние контракты ради выживания. Я работал в бывшем специализированном отделе конструкторском который подрядился выполнять документацию по топливозаправке для арабского космодрома. Нам это помогло выжить, потому что наш машиностроительный тогда не работал. Могу дать зраду, до войны Азовмаш на 90% работал на кацапию. Мы им поставляли бракованные вагоны, а они на этом отмывали деньги. В целом создание боевых ракет не форте Южмаша.
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13.07.2022 21:13 Відповісти
Які це араби зібрались запускати ракети в космос?Ти точно "гонишь".Південмаш експортував стартові ступені космічних ракет за кордон.Ти кацап
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13.07.2022 21:52 Відповісти
ну еще бы! эти машинки уже себя окупили!
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13.07.2022 19:44 Відповісти
Напомню достопочтенной публике: у нас до войны работа над темой Ольхи, увеличенным и упрощённым аналогом Хаймарсов шла весьма не спеша, деньгами на них не разбрасывались. Теперь вот все видим результат этой антигосударственной деятельности и восторгаемся возможностями более совершенного американского, но все же НЕ СВОЕГО оружия. Ну и кто понесёт ответственность?...
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13.07.2022 19:46 Відповісти
Uuuu , tam spisok naverna budet dlinnij , takaja green line 🤡
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13.07.2022 19:53 Відповісти
Роботи , точніше їх фінансування з бюджету закінчились саме при зільоних підорах, нажаль. Патамуша хтось шукав мір в глазах *****, не з найшов, правда.
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13.07.2022 19:58 Відповісти
Владімір , я знаю ти нє будєш протів , еслі я украінцам подброшу ещьо пару-тройку десятков Хаймарсов .? .

. .
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13.07.2022 19:46 Відповісти
ещё никто вольдемару блинчикову так глубоко не вставлял...
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13.07.2022 19:52 Відповісти
https://s2.pikabu.ru/post_img2/2014/01/23/11/1390498782_1256575218.jpg
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13.07.2022 20:09 Відповісти
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13.07.2022 20:35 Відповісти
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14.07.2022 01:09 Відповісти
хаймарсофобия должна проникнуть в моск каждого орка, даже если он на 100% состоит из ваты......
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13.07.2022 19:46 Відповісти
наші пілоти на F-16 ще більше здивують американців
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13.07.2022 19:49 Відповісти
На этот случай в отделе пропаганды скотоармии уже заготовлена история о том,как сержант Сайгак-Кызыл Оол,действуя в одиночку,ножом зарезал тройку F-16,а еще два ранил..
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13.07.2022 19:56 Відповісти
Ще б пак" Ми тако ж задоволені! Дякуємо США!
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13.07.2022 19:53 Відповісти
Ну естественно. В боевых условиях только Украина показала как это работает!!! Слава нашим воинам!!!
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13.07.2022 19:53 Відповісти
HIMARS и кацапские склады созданы друг для друга, ну и ПВО все эти С-300, С-400 анало-говнеты учитывая кривизну Земли
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13.07.2022 20:08 Відповісти
Похоже американцы только теперь увидели на что способны ихние HIMARS-ы в руках умелых войнов. И офигели.
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13.07.2022 20:10 Відповісти
v pooščrenie peredovikov ximarinja naraZzyji treba dodati šče sotniu drugu himarskix Ximer
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14.07.2022 01:12 Відповісти
яку ж зброю виробляє зараз Україна ?
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13.07.2022 20:11 Відповісти
Ту що і три роки раніше. Ніяку.
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13.07.2022 20:22 Відповісти
Треба в ЗСУ ще з десяток HIMARS і особливо ракетки MGM-140 ATACMS на дальність 160 і 300км. І наші каноніри навіть готові випробувати на практиці експерементальні на дальність 480км
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13.07.2022 20:21 Відповісти
Какой десяток? Не меньше сотни нужно!
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13.07.2022 21:52 Відповісти
Реклама получилась шикарная. Воевать против такого просто невозможно - оно *********** все, что удастся собрать для наступления. Разве что "Железный купол" плюс ударные беспилотники (или пилотируемая авиация), уничтожающие пусковые установки до того, как они запустят ракеты.
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13.07.2022 20:22 Відповісти
Нам нужно наладить производство ракет и ПТРК в какой нибудь дружественной стране, например Польше. Те что умеем делать, стугны прекрасны,Нептуны тоже и тд. Это будет намного дешевле чем закупать готовое. После окончания войны перенести производство в Украину.
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13.07.2022 20:25 Відповісти
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13.07.2022 20:25 Відповісти
Vsio otlycno s Himarsami.Budem zdat novyx fejeverkov i segodnia vecerom c tom cysle,Ecio i skvalnim ogniom poka nenakryli kogda padajet 100 raket odnu plocad,no vydymo eto uvydem poznej.Amerikansi da i brity casto tak rabotali
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13.07.2022 20:31 Відповісти
Ми теж задоволені 😊
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13.07.2022 20:44 Відповісти
Іще б не були задоволені. Така шикарна реклама їхнього озброєння. Тепер увесь світ захоче купити Хаймарси.
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13.07.2022 20:55 Відповісти
Ничего личного, просто дядя Джо возвращает должек за Вьетнам, и это только начало!
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13.07.2022 21:07 Відповісти
В Америке все разрабатывается для среднего ума и даже ниже среднего. Чтобы больше людей могли пользоваться. Наш средний ум выше среднего ума американца. Не болтаю, много лет там прожил. Потому такие и результаты.
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13.07.2022 21:50 Відповісти
То все херня в порівняні з тим, як ми задоволені.
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13.07.2022 22:00 Відповісти
 
 