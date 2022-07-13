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Війська РФ зводять фортифікаційні споруди біля Антонівського мосту на Херсонщині, - ОВА
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У Херсоні загарбники будують фортифікаційні споруди біля Антонівського мосту.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська ОВА.
"За повідомленнями місцевих, окупанти будують фортифікаційні споруди біля Антонівського мосту", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загарбники активізувалися в самому Херсоні. У місті побільшало їхніх патрулів та перевірок людей на вулицях та блокпостах. Ворог чинить тиск на місцеве населення, окупанти відбирають автівки у херсонців, грабують місцеві підприємства.
Топ коментарі
+44 SlavaGeroyam
показати весь коментар13.07.2022 20:05
+31 Гоша Фантомас b9eb6379
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+22 Роман Кокоровець
показати весь коментар13.07.2022 20:17
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втрата десятків тисяч рашиських ваньок буде рівнозначною Цусимі -
може й звалити царя
Може вважають що ЗСУ на них у штикову підуть?!!!
Москалі нічого не добились - але Луганську, Донецьку, Херсонську області захопили і х.р без бою віддадуть!!!!!!!
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