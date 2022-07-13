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Війська РФ зводять фортифікаційні споруди біля Антонівського мосту на Херсонщині, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсонщина

У Херсоні загарбники будують фортифікаційні споруди біля Антонівського мосту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська ОВА.

"За повідомленнями місцевих, окупанти будують фортифікаційні споруди біля Антонівського мосту", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що загарбники активізувалися в самому Херсоні. У місті побільшало їхніх патрулів та перевірок людей на вулицях та блокпостах. Ворог чинить тиск на місцеве населення, окупанти відбирають автівки у херсонців, грабують місцеві підприємства.
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Топ коментарі
+44
...а асфальт не кладут? хм...оказались умнее боневтика и К*
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13.07.2022 20:05
+31
подскажите кто местный - это тот самый мост, который щеневтік перед войной асфальтом свежим закатал а верещащая рава-русская воровка и шмурдак запретили минировать?
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13.07.2022 20:17
+22
він готувався до шашликів і лижі натирав .
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13.07.2022 20:17
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нк допоможе....і Кримському мосту також
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13.07.2022 20:03 Відповісти
бо здрыснуть таки будэ складно..
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13.07.2022 20:05 Відповісти
...а асфальт не кладут? хм...оказались умнее боневтика и К*
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13.07.2022 20:05 Відповісти
ЙОГО БУДЕ ЗНИЩЕНО І КРИМСЬКИЙ ТЕЖ - Залишать тільки міст на дамбі в НК-ОТ і все приїхали орки
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13.07.2022 20:05 Відповісти
Ну и? У орков сейчас есть прямая сухопутная дорога Ростов-Херсон и они гонят тучу войск и техники через Мелитополь. Пока ВСУ не возьмут Бердянск и Мелитополь трогать мосты нет никакого смысла.
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13.07.2022 20:56 Відповісти
ну конечно, гений, никакого смысла в мостах нет
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13.07.2022 23:02 Відповісти
Нет, гений, всему свое время.
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14.07.2022 13:12 Відповісти
если дерьмак снова не прикажет - не взрывать!, то мост обречён по любому. ну только теперь с фортификационными спорудами.
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13.07.2022 20:06 Відповісти
что-то намечаеться
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13.07.2022 20:06 Відповісти
контрнаступление же анонсировали
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13.07.2022 20:18 Відповісти
Із гавна і палак як завжди та як все у кацапських свиней...
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13.07.2022 20:09 Відповісти
тиха украинская ночь... химарсы надо перепрятать...
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13.07.2022 20:09 Відповісти
а бибочка был в Херсоне зимой и не додумался .. тупей чем рашисты даже
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13.07.2022 20:11 Відповісти
він готувався до шашликів і лижі натирав .
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13.07.2022 20:17 Відповісти
Достатньо не трощити увесь міст , а звалити один проліт , і русня опиниться у капкані разом із своїми - фортіфікаційними спорудами .. .
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13.07.2022 20:15 Відповісти
може краще розстрілювати колони кацапів на мосту ?
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13.07.2022 20:19 Відповісти
Може й краще ,, якщо вони там з'являться . . В будь якому випадку - командуванню ЗСУ видніше .
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13.07.2022 20:36 Відповісти
Еще легче на дороге между мостом и Олешками вплоть до поста патрульной службы. Там и влево и вправо деваться некуда.
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13.07.2022 20:59 Відповісти
подскажите кто местный - это тот самый мост, который щеневтік перед войной асфальтом свежим закатал а верещащая рава-русская воровка и шмурдак запретили минировать?
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13.07.2022 20:17 Відповісти
Річ йшла про Чонгар не про цей міст, але цей теж мали захищати
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13.07.2022 21:53 Відповісти
Річ?
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13.07.2022 21:58 Відповісти
Най ще копають поховальні глибокі ями для своїх недоносків, в землі місця для всього йього багна ще є достатньо!
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13.07.2022 20:21 Відповісти
А зачем вообще этот мост взрывать? Его наличие поможет кассабам скорее сдрыснуть в случае нашего наступления.
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13.07.2022 20:22 Відповісти
а для чого їх випускати , щоб полізли в іншому місці ? вже з Бурині випустили ...
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13.07.2022 20:24 Відповісти
Їх треба в полон тисячі, та обміняти на наших, особливо тих, яких " евакуювали" з Маріуполя!
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13.07.2022 20:28 Відповісти
Так. Ординці відійдуть і підірвуть. А ВСУ підірвуть ще до відступу ординців.
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13.07.2022 20:33 Відповісти
Його " налічіє" допоможе кацапам не тільки здриснути , а і ********** підвозити якщо цілим буде на правий берег Дніпра . А при наступі ЗСУ кацапи його одноково підірвуть , вони цей міст замінували ще нв початку березня , на відміну від яжневтіка що кримські дав вказівку розмінувати
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13.07.2022 20:40 Відповісти
А також перекидувати підкріплення з Криму у Херсон...
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13.07.2022 21:59 Відповісти
руйнація мостів відріже всю правобережну групіровку кацапських військ і вона буде змушена здатись

втрата десятків тисяч рашиських ваньок буде рівнозначною Цусимі -
може й звалити царя
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13.07.2022 22:49 Відповісти
Himers пофіг,летить по кординатам,а там хоаайся хто може.
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13.07.2022 20:22 Відповісти
Osj i ja zgadaju, - ne užta tupye omeriganskie xaimarsy liubiatj tyljko selitru...
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14.07.2022 01:20 Відповісти
Хорошо, что у нас розумний президент и он остановил вторжение из Крыма на двух дорогах от туда. И теперь нам не прийдется отвоевывать антоновский мост, переправляться через днепр и тд.
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13.07.2022 20:25 Відповісти
Вам нічого ні при хорошому ні при херовому не доведеться робити , крім того що тут щось писати , а робити будуть ЗСУ , так що не розписуйтеся за здобутки інших своїм іменем , бо стаєте у цьому схожим на обраного вами розумного преЗЕдента ((
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13.07.2022 20:45 Відповісти
пздц ты тупой
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14.07.2022 12:52 Відповісти
А нафіга будують?! Щоб було?
Може вважають що ЗСУ на них у штикову підуть?!!!
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13.07.2022 20:44 Відповісти
Щоби повернути Запоріжжя, Херсон потрібні наступальні військові операції.....І чим далі тим бідбше буде оборонних об"єктів, ліній ... тощо.
Москалі нічого не добились - але Луганську, Донецьку, Херсонську області захопили і х.р без бою віддадуть!!!!!!!
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13.07.2022 20:47 Відповісти
а що з Запоріжжям?
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13.07.2022 21:04 Відповісти
Але ж вони не спромоглися захопити Донецьку.
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13.07.2022 22:00 Відповісти
На штурм мосту послати СБУшників, які цей міст і всю Херсонщину здали. І обов'язково позаду за ними загороджувальний загін !!!
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13.07.2022 21:33 Відповісти
Пора вже знищити Чонгарський міст !
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13.07.2022 21:34 Відповісти
Я просто нагадаю, що найвеличніший лідор ********** просрав Херсон за 3 години. Отже, коли будете розповідати про його успіхи, запишіть і цей.
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13.07.2022 21:46 Відповісти
Чекаємо ще 2 місяці і подивимось, що вони там ще набудують....
Не забудьте в новинах повідомити...
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13.07.2022 22:32 Відповісти
По факту ****** минируют.
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13.07.2022 22:48 Відповісти
Враги делают то, что обязаны были сделать мы несколько лет назад.
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13.07.2022 22:48 Відповісти
Да были уже в истории линии Мажино и Манергейма,а толку.Оборона от такого потивника как московия, строится не одно десятилетие, и в комплексе мер.
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13.07.2022 23:32 Відповісти
це той міст, який дєрьмак заборонив підривати?
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13.07.2022 23:30 Відповісти
Да-да,это тот самый мост,который Ермак запретил подрывать.

Медики рассказали, как употребление сладкого влияет на мозг

10 июля 2022 14:05
https://internetua.com/mediki-rasskazali-kak-upotreblenie-sladkogo-vliyaet-na-mozg
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13.07.2022 23:34 Відповісти
 
 