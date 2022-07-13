Війська РФ зводять фортифікаційні споруди біля Антонівського мосту на Херсонщині, - ОВА

У Херсоні загарбники будують фортифікаційні споруди біля Антонівського мосту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська ОВА.

"За повідомленнями місцевих, окупанти будують фортифікаційні споруди біля Антонівського мосту", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі захисники України завдали ракетно-артилерійських ударів по скупченню окупантів у Чкаловому та складу боєприпасів у Чорнобаївці, - ОК "Південь"

Зазначається, що загарбники активізувалися в самому Херсоні. У місті побільшало їхніх патрулів та перевірок людей на вулицях та блокпостах. Ворог чинить тиск на місцеве населення, окупанти відбирають автівки у херсонців, грабують місцеві підприємства.