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Кількість вбитих російськими ракетами у Часовому Яру зросла до 48 осіб, - ДСНС
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Кількість загиблих унаслідок ракетного удару російських військ по місту Часів Яр Донецької області зросла до 48-ми.
Про це у Телеграмі повідомила ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 19:00 під час проведення аварійно-рятувальних робіт у п’ятиповерховому житловому будинку в м. Часів Яр виявлено тіло 1 загиблої особи. Всього виявлено тіла 48 загиблих осіб, з них 1 дитина, врятовано з-під завалів 9 осіб", - йдеться у повідомленні.
У рятувальній службі зазначили, що роботи тривають.
Як повідомлялося, увечері 9 липня російські загарбники завдали ракетного удару по п'ятиповерховому житловому будинку в Часовому Яру, унаслідок чого було повністю зруйновано два під’їзди.
Топ коментарі
+4 Сергій Матвієнко b61c3773
показати весь коментар13.07.2022 20:29
+3 Sophia-Maria Duglass
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+3 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар13.07.2022 20:11
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Зе, ви не стидитесь вести перемовини в Стамбулі з вбицами ??? Увесь світ в шоці
Украина ведет переговоры с США по дальнобойным ракетам для РСЗО HIMARS, способным поражать цели на дистанции 300 километров.
Сейчас расклад такой: Блинкен и особенно Остин занимают принципиальную позицию, предусматривающую передачу таких ракет. Но с одним условием - каждый запуск на такое расстояние будет согласовываться с Комитетом начальников штабов ВС США. Против такой идеи выступает директор ЦРУ. Джек Салливан пока занимает нейтральную позицию, но больше склоняется к аргументам Пентагона и Госдепа.
Вопрос, по информации CNN, может решиться до конца июля. И если предоставление таких ракет аргументированно впишется в стратегический план деоккупации Украины, разработанный совместно Пентагоном и МО Украины, Байден даст добро. Для этого надо хорошо поработать нашим военным и дипломатам.
И не дай Бог поручить согласование этого вопроса Ермаку или кому-то другому из ОПУ - над этой проблемой должны работать МИД и Генштаб.