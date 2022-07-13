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Кількість вбитих російськими ракетами у Часовому Яру зросла до 48 осіб, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

яр,часів

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару російських військ по місту Часів Яр Донецької області зросла до 48-ми.

Про це у Телеграмі повідомила ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 19:00 під час проведення аварійно-рятувальних робіт у п’ятиповерховому житловому будинку в м. Часів Яр виявлено тіло 1 загиблої особи. Всього виявлено тіла 48 загиблих осіб, з них 1 дитина, врятовано з-під завалів 9 осіб", - йдеться у повідомленні.

У рятувальній службі зазначили, що роботи тривають.

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Як повідомлялося, увечері 9 липня російські загарбники завдали ракетного удару по п'ятиповерховому житловому будинку в Часовому Яру, унаслідок чого було повністю зруйновано два під’їзди.
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Топ коментарі
+4
Он бєлгородці пару вибухів від ракет почули - зразу перестали війну підтримувати.
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13.07.2022 20:29
+3
48 цівільних !!!!

Зе, ви не стидитесь вести перемовини в Стамбулі з вбицами ??? Увесь світ в шоці
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13.07.2022 20:09
+3
Горіти вам всім у пеклі мерзенні кацапські вбивці...
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13.07.2022 20:11
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48 цівільних !!!!

Зе, ви не стидитесь вести перемовини в Стамбулі з вбицами ??? Увесь світ в шоці
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13.07.2022 20:09 Відповісти
та який там сором у людини яка привсєлюдно без штанів на сцені стояла? Там сорому немає вже даавно ні сумління, нічого. Тільки рефлекси як у рибкі, будь-яке гівно хапне, допоки розбереться вже половину проковтне. І фіг би, так тепер же й ми маємо це лайно їсти.
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13.07.2022 20:13 Відповісти
Важко уявити собі щось більше огидне ніж кацап
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13.07.2022 20:11 Відповісти
Горіти вам всім у пеклі мерзенні кацапські вбивці...
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13.07.2022 20:11 Відповісти
Усіх кацапських полонених каструвати, аби більше не плодили їм подібних хробаків!
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13.07.2022 20:16 Відповісти
Цікаво , насмілиться хтось із зешобли після такого п#здонути про якісь хороші перші кроки кацапів на переговорах у турків? Якщо такий в#****** знайдеться, перше що треба зробити пристрелити зрадника.
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13.07.2022 20:25 Відповісти
По бункеру путіна треба ракетний удар нанести. Це, звичайно, бункер не проб"є, але добре перелякає карлика. Може він тоді перехоче воювати в Україні.
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13.07.2022 20:27 Відповісти
Он бєлгородці пару вибухів від ракет почули - зразу перестали війну підтримувати.
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13.07.2022 20:29 Відповісти
Для попередження таких трагедій в майбутньому нам (ЗСУ) потрібні заряди для HIMARS - ракети MGM-140 ATACMS на дальність 160 і 300км. Впевнений, що наші каноніри готові випробувати на практиці експерементальні на дальність 480км. І будуть просити ще.
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13.07.2022 20:27 Відповісти
Звідки така кількість ? Один під'їзд , чого кого вони битком чекали . Не в бомбосховищі або евакуйовані . Людей шкода
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13.07.2022 20:27 Відповісти
проскакувало в ЗМІ, що це общага. Напевне, малосімейка.
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13.07.2022 20:51 Відповісти
одна дитина, на 48 загиблих, хто цi люди, невже це общага ПТУ
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13.07.2022 23:00 Відповісти
який логін був до минулої деактивації?
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13.07.2022 20:50 Відповісти
Необхідно не тільки завдавати ударів по військах росії, а й по цивільним. Причому співвідношення має бути одна людина до трьох кацапов (кацап - не вважається людиною).
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13.07.2022 21:55 Відповісти
Олег Шарп з США:

Украина ведет переговоры с США по дальнобойным ракетам для РСЗО HIMARS, способным поражать цели на дистанции 300 километров.

Сейчас расклад такой: Блинкен и особенно Остин занимают принципиальную позицию, предусматривающую передачу таких ракет. Но с одним условием - каждый запуск на такое расстояние будет согласовываться с Комитетом начальников штабов ВС США. Против такой идеи выступает директор ЦРУ. Джек Салливан пока занимает нейтральную позицию, но больше склоняется к аргументам Пентагона и Госдепа.

Вопрос, по информации CNN, может решиться до конца июля. И если предоставление таких ракет аргументированно впишется в стратегический план деоккупации Украины, разработанный совместно Пентагоном и МО Украины, Байден даст добро. Для этого надо хорошо поработать нашим военным и дипломатам.

И не дай Бог поручить согласование этого вопроса Ермаку или кому-то другому из ОПУ - над этой проблемой должны работать МИД и Генштаб.
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13.07.2022 22:42 Відповісти
 
 