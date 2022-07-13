Військові та правоохоронці під час війни повинні здавати зразки ДНК, - МВС

На період воєнного стану військові та правоохоронці повинні будуть здати свої ДНК-дані. Нововведення пов'язане з прийняттям закону про державну реєстрацію геномної інформації людини.

Про це розповів у телемарафоні заступник міністра МВС Ігор Бондаренко, якого цитують в Телеграмі Міністерства внутрішніх справ, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо обов'язкової реєстрації, є така норма, що на період дії воєнного стану відбираються зразки ДНК у військовослужбовців та співробітників правоохоронних органів. Тобто у представників тих професій, серед яких ми маємо найбільші втрати через агресію рф", - зазначив Бондаренко.

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Заступник міністра пояснив, що дані військовослужбовців не вносяться відразу в реєстр ДНК. Вони зберігаються в особових справах бійців і беруться лише тоді, коли є необхідність провести експертизу.