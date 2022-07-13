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Військові та правоохоронці під час війни повинні здавати зразки ДНК, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

днк

На період воєнного стану військові та правоохоронці повинні будуть здати свої ДНК-дані. Нововведення пов'язане з прийняттям закону про державну реєстрацію геномної інформації людини.

Про це розповів у телемарафоні заступник міністра МВС Ігор Бондаренко, якого цитують в Телеграмі Міністерства внутрішніх справ, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо обов'язкової реєстрації, є така норма, що на період дії воєнного стану відбираються зразки ДНК у військовослужбовців та співробітників правоохоронних органів. Тобто у представників тих професій, серед яких ми маємо найбільші втрати через агресію рф", - зазначив Бондаренко.

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Заступник міністра пояснив, що дані військовослужбовців не вносяться відразу в реєстр ДНК. Вони зберігаються в особових справах бійців і беруться лише тоді, коли є необхідність провести експертизу.
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Топ коментарі
+7
Все правильно! Це - заміна "смертному медальйону" (як це не сумно, але це - реальність) За даних обставин не треба шукать "методом наукового тику" можливих родичів та брать у них проби ДНК Достатньо співставить з наявним у справі зразком, щоб ідентифікувать загиблого - навіть якщо впізнання неможливе
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13.07.2022 20:42
+4
Это что было???
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13.07.2022 20:37
+4
Та якби ж, все гірше - сувора реальність наслідків оманських договірняків від зелених блазнів
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13.07.2022 21:00
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Это что было???
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13.07.2022 20:37 Відповісти
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13.07.2022 20:47 Відповісти
Все правильно! Це - заміна "смертному медальйону" (як це не сумно, але це - реальність) За даних обставин не треба шукать "методом наукового тику" можливих родичів та брать у них проби ДНК Достатньо співставить з наявним у справі зразком, щоб ідентифікувать загиблого - навіть якщо впізнання неможливе
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13.07.2022 20:42 Відповісти
разумный подход в случаи гибели от арты например тчо бы смогли идентифицировать,чтобы родственики годами не питали себя илюзиями " а вдруг остался жив",неизвестность хуже всего.
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13.07.2022 20:42 Відповісти
За кордоном по таким базам підбирають ідеального донора, на випадок аварій.
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13.07.2022 20:45 Відповісти
Каким образом? Родственника ищут?
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13.07.2022 20:59 Відповісти
закон есть или очередная хотелка паркетных?
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13.07.2022 20:41 Відповісти
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13.07.2022 20:42 Відповісти
каким образом? В ДНК что есть GPS?
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13.07.2022 20:45 Відповісти
на написать же про зраду надо,хоть даже в тупом кацапском стиле что на голову не налазит,,но отличиться надо)
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13.07.2022 20:48 Відповісти
Сам ти тупий кацап, якщо цінний спеціаліст потрапить у полон він може прикритися вигаданим званням. А якщо цю базу зіллють кацапам, то вони кожного полоненого точно ідентифікують
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13.07.2022 20:54 Відповісти
Фильмов про Бонда пересмотрел)
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13.07.2022 20:56 Відповісти
Та якби ж, все гірше - сувора реальність наслідків оманських договірняків від зелених блазнів
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13.07.2022 21:00 Відповісти
В спам мерзота бурятська.
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13.07.2022 21:02 Відповісти
І із-за одного "цінного спеціаліста" ти погодишся на те щоб десятки і сотні людей залишалися "безвісти зниклими"? У нас (за офіційними даними) близько 7 тисяч таких солдат!
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14.07.2022 05:32 Відповісти
С каждым днем все больше убеждаюсь что основная масса местных убивак экспертов, это олигофрены шизоиды, которые соревнуются кто дебильней, (а по их мнению круче), обосрет Зеленского и ко абсолютно в любой новости) Наверняка такая группа есть на других сайтах, где срут на условного Порошенка. А все вместе они ничтожества, которые кроме ******* ни на что не способны. Да что говорить, когда коммент героической местной обезьяны, что он в военкомат пойдет только после Кошевого, собирает под сто лайков. Вот он настоящий уровень патриотизма
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13.07.2022 21:19 Відповісти
А ну видать слухи про теневой рынок органов правдивы
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13.07.2022 20:49 Відповісти
Ну это да, не зря на 5 джи чипы вживляли при вакцинации.
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13.07.2022 20:55 Відповісти
Тобі, я бачу - прямо в голову!
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14.07.2022 05:34 Відповісти
Прозрели? Раздуплились наконец-то. ХХІ век на дворе, а не на сцене.
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13.07.2022 20:59 Відповісти
На окупованих теринах півдня, АТОшників ловили по спискам від місцевої влади.

Тепер ще і за допомогою ДНК будуть шукати.
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13.07.2022 21:03 Відповісти
Я бы настоятельно рекомендовал бы и семенную жидкость сдавать (в банк спермы) для сохранения генофонда Украины (против кацапского геноцида)!
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13.07.2022 21:19 Відповісти
"" дані військовослужбовців не вносяться відразу в реєстр ДНК. Вони зберігаються в особових справах бійців Джерело: https://censor.net/ua/n3353977""

Це як, розпечатка ДНК на декiльках томах бумаги?
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14.07.2022 04:33 Відповісти
 
 