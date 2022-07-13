Трюдо про повернення турбін для "Північного потоку": "Санкції спрямовані проти Путіна і не призначені для завдання шкоди нашим союзникам"
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Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у середу назвав "дуже важким" рішення зробити санкційний виняток для того, щоб повернути відремонтовану турбіну для газопроводу "Північний потік".
"Санкції спрямовані проти Путіна та його помічників і не призначені для завдання шкоди нашим союзникам та їх населенню", - сказав Трюдо, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Він додав, що Оттава продовжуватиме "беззастережно" підтримувати Україну.
Світовий Конгрес Українців, організація української діаспори, подала у Канаді судовий позов у зв’язку з рішенням уряду передати після обслуговування турбіну Siemens для "Північного потоку", попри санкції. Україна закликала Канаду не піддаватися на шантаж Кремля і після рішення викликала керівника посольства Канади. В ЄС заявили, що Канада не порушила санкції, віддавши турбіну для російського газопроводу.
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Но путину нужно "прогнуть " санкционщиков, что он с успехом и делает.