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Трюдо про повернення турбін для "Північного потоку": "Санкції спрямовані проти Путіна і не призначені для завдання шкоди нашим союзникам"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

трюдо

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у середу назвав "дуже важким" рішення зробити санкційний виняток для того, щоб повернути відремонтовану турбіну для газопроводу "Північний потік".

"Санкції спрямовані проти Путіна та його помічників і не призначені для завдання шкоди нашим союзникам та їх населенню", - сказав Трюдо, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Він додав, що Оттава продовжуватиме "беззастережно" підтримувати Україну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Санкційний режим не має підлаштовуватися під забаганки чи примхи РФ, - Кулеба про рішення Канади щодо повернення турбін Siemens для "Північного потоку"

Світовий Конгрес Українців, організація української діаспори, подала у Канаді судовий позов у зв’язку з рішенням уряду передати після обслуговування турбіну Siemens для "Північного потоку", попри санкції. Україна закликала Канаду не піддаватися на шантаж Кремля і після рішення викликала керівника посольства Канади. В ЄС заявили, що Канада не порушила санкції, віддавши турбіну для російського газопроводу.
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Топ коментарі
+12
Шо ви за муйню написали? У вас вже мізки точно замерзли! Більше в світі палива немає? Можна посилювати вбивства українців, щоб намці комфорт при пожиранні ліверної ковбаси не втратили?
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13.07.2022 21:12
+10
абсолютно правильно сказано.... зелена шобла не бачить далі власного носа і не розуміють, що буде, коли Європа почне замерзати зимою
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13.07.2022 21:02
+9
- гордая Европа отказалась от кацапского газа
- в декабре все замёрзли
- после нового года в результате протестов в замёрзших странах сменилась власть на прикольных 73% популизов хйла
- весной сняли все санкции
- Украина осталась одна без бабла и зброи
- обессилевшее хйло захватило обескровленую Украину
кто победил, дебилы?..
нажаль, без картинок, так что 73% "правдолюбов-сватоводов" могут и не понять..(
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13.07.2022 21:23
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кацапы уже союзники?
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13.07.2022 22:21 Відповісти
А какая разница качать мордорский газ по северной трубе (СП-1) или южной ("Дружба" через Украину) итог тот же - БЕСПРИНЦИПНОСТЬ И БАРЫЖНИЧЕСТВО (финансирование агрессора и оккупанта). Никакие экономическиепроблемы не важны по сравнени с ПРИНЦИПАМИ, но политиканы заигрались в "демократию" и зависят от "голосов" тех у кого по хорошему и не должно быть никакого "права голоса"!Нет это не демократия, а БОЛЬШЕВИЗИМ!
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13.07.2022 22:24 Відповісти
Брехлива лдицемірна ****. До речі, всі знають, що він забороним канадським військовим йти в Україну добровольцями?
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13.07.2022 22:28 Відповісти
Трюдо - поц. Газ, необходимый европейцам, газпром может прокачивать через украинскую ГТС.
Но путину нужно "прогнуть " санкционщиков, что он с успехом и делает.
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13.07.2022 22:32 Відповісти
наша ГТС сьогодні є завтра немає,і все одно вернулись до СП1,про це ти звичайно не подумав?
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13.07.2022 22:39 Відповісти
Подивіться Лану Зеркаль, вона гарно описала проблеми з Німечсиною та газом. Там багато лоббі в Бундестазі, бо отоимували плюшки від Газпрому підприємці німецькі та політики. Вони самі себе на це підчипили є Каспійський газ та lng-термінали, але тоді газ буде дорожчим і без плюшок, які мають німецькі підприємства. Сексскандал зі Шольцом, що це? Це типова кгбіська схема для маніпуляцій. В Німеччині сидить купа агентів кацапських. Тому в них починаються відповідні маніпуляції в ЗМІ. Там штучно зроблені проблеми, дякуючи фрау Меркель. Обзивати Трюдо не варто, бо це представник народу Канади. Але те що там є лоббі- це точно. Це було видно в Швейцарії, коли з'їждалися на форумі.
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13.07.2022 23:02 Відповісти
Трюдо - шлюх, і син Фіделя Кастро (якщо ви не в курсі).
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14.07.2022 00:50 Відповісти
«Трюдо - друга іконка, байстрюк, а з ним ще якась ****» (с) vedana
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14.07.2022 01:03 Відповісти
Ті хто пише, що Канада і Європа погані бо купляють російський газ і ремонтують російський газопровід - таким чином фінансуючи російську агресію проти нас, спершу відмовтесь від газової плити вдома і опалення взимку - бо газ у нас теж російський і самі припиніть фінансувати російську агресію проти себе, а тоді вказуйте іншим країнам що їм робити. Лицеміри нещасні.
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13.07.2022 22:53 Відповісти
Ми купуємо газ реверсом і там не тільки російський газ, а каспійський через південий газовий потік, та через lng-термінали. Проблема в тому, що наша крахна таким чином пробує зберегти газопровід Дружба, що дасть нам можливості для подальшої експлуатації, в такому випадку є менша імовврність що кацапи будуть обмтрілювати газосховища. Так озивати нікого не плтрвбно, але пробувати захистити свою ГТС варто. Тим більше в Європу заходить каспійський газ, аби було бажання і можна зменшити ризики, бо срасія все одно є ненадійним партнером. Україна вже переживала назовий тиск при Ющенку.
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13.07.2022 23:06 Відповісти
Канада, агов, що за жарти? Ми воюємо не з путіном а усією росією!
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13.07.2022 23:17 Відповісти
Трюдо что малоумный ?
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13.07.2022 23:23 Відповісти
підор
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14.07.2022 00:30 Відповісти
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