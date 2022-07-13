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У Стамбулі домовились створити координаційний центр з вивезення українського зерна, - Міноборони Туреччини

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно,судно

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що учасники чотиристоронніх переговорів у Стамбулі в середу домовилися про створення координаційного центру з експорту українського зерна морським шляхом.

"На чотиристоронній зустрічі було досягнуто домовленості щодо технічних питань, як-от спільний контроль у точках виходу з порту та прибуття та забезпечення навігаційної безпеки на маршрутах пересадки", – додав Акар, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

За його словами, наступного тижня делегації України та Росії знову зустрінуться в Туреччині, щоб узгодити всі деталі і підписати відповідну угоду.

Раніше речник ООН Фархан Хак заявив, що в Організації вважають переговори "чимось позитивним".

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Як відомо, російська, українська та турецька військові делегації зустрілися з посадовцями ООН у Стамбулі у середу для переговорів щодо відновлення експорту українського зерна на тлі загострення глобальної продовольчої кризи.

Росія, за планом, повинна дати згоду на перемир'я під час руху вантажів, а Туреччина – за підтримки ООН – інспектуватиме кораблі, щоб розвіяти побоювання Росії щодо контрабанди зброї.

Наразі невідомо, якого прогресу було досягнуто під час переговорів.
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Топ коментарі
+29
Какой нахрен совместный контроль? С кем, с ******? Зелень совсем уже берега потеряла. Джонсона на них нет.
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13.07.2022 21:14
+15
Зерно только повод. Нам хотят впарить какое то перемирие которое перерастет в *минск-3*
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13.07.2022 21:29
+14
спільний контроль у точках виходу з порту

це що, кацапів в Одесі тримати ?
это как ??????????
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13.07.2022 21:30
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если бы мы их не выбили со Змеиного, никакого коридора бы не было
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13.07.2022 21:11 Відповісти
спільний контроль у точках виходу з порту

це що, кацапів в Одесі тримати ?
это как ??????????
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13.07.2022 21:30 Відповісти
Про Одесу мови не має, друге турбує-перемир,є
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13.07.2022 21:35 Відповісти
**-й СТЫД !!!!!
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13.07.2022 21:42 Відповісти
Зачем рашистам о. Змеиный если они воспользовавшись перемирием захватят коридор на приднестровье
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13.07.2022 21:31 Відповісти
Перемир'я- знищення України!!!
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13.07.2022 21:48 Відповісти
******-хузели,Шри-Ланка ждёт...
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13.07.2022 21:11 Відповісти
ніочемна зустріч..нехай їх зерновози вивозять самі зерно, за умови передплати
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13.07.2022 21:13 Відповісти
Створити? Та він вже працює наповну! Салом їм по харі, тим туркам...
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13.07.2022 21:13 Відповісти
Какой нахрен совместный контроль? С кем, с ******? Зелень совсем уже берега потеряла. Джонсона на них нет.
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13.07.2022 21:14 Відповісти
Зелень сама непійде. Ніколи
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13.07.2022 21:49 Відповісти
ты не в теме что богом помазанные контролируют рынок зерна? вот и давят на своих чтобы гешефт не упустить
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13.07.2022 22:09 Відповісти
"россия всегда тебя кинет, сынок"......
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13.07.2022 21:16 Відповісти
НЕ ВЕРЮ!!! я ***** ой не верю этот дьявольский ***** обязательно в последний момент всучит какие то неприемлемые для Украины дополнения...
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13.07.2022 21:16 Відповісти
Вірю,що чергова троянська Буча
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13.07.2022 21:50 Відповісти
Договорились, что будут дальше договариваться. Как только выбили со Змеиного, тут же пошли корабли. Все остальное лирика и очередное подтверждение того, что с кацапами абсолютно бесполезно говорить. Только бить по грязному лычу, ибо иначе кацапня не понимает.
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13.07.2022 21:17 Відповісти
Ну, кагби є надія...,але єлдак! Чергові здачі территорії...
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13.07.2022 21:51 Відповісти
Наразі невідомо, якого прогресу було досягнуто під час переговорів.

Джерело: https://censor.net/ua/n3353982
То хто ж представляє Україну на перемовинах?
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13.07.2022 21:19 Відповісти
як і завжди на перемовинах хз хто.
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13.07.2022 21:32 Відповісти
агенти куйла з ОП.
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13.07.2022 21:33 Відповісти
Хто,як не єрмлядь
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13.07.2022 21:52 Відповісти
Во всем мире кричат что надвигается голод а мы готовы с нашими врагами наш хлеб вывести
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13.07.2022 21:26 Відповісти
Зерно только повод. Нам хотят впарить какое то перемирие которое перерастет в *минск-3*
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13.07.2022 21:29 Відповісти
Мінськ 3 був після оману,коли "розводили" війська а насправді віддали кацапам облаштованні місця.
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13.07.2022 21:50 Відповісти
Минск 3 был в Париже, где Зеля подписал согласие на формулу Штайнмайера и отвод войск с разминированием.
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13.07.2022 21:59 Відповісти
Скинути за безцінь. Потім перепродаватиметься в рази дорожче,й створюватимуться антиукраїнські режими,за те зерно
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13.07.2022 21:54 Відповісти
щоб розвіяти побоювання Росії щодо контрабанди зброї

Україна офіційно отримує купу зброї за вже налагодженою та відносно надійною логістикою, а кацапам ввижається якась контрабанда морем? Турки-турки, з ким ви з'язалися "дружити"
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13.07.2022 21:26 Відповісти
спільний контроль! вже було спільне патрулювання ! вже були захоплені катери ! наші військові керівники нічому не вчаться ?тобто країна жертва і агресор мають рівні права .
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13.07.2022 21:27 Відповісти
Это не военные. Это Зеля, как верховный. И про все его предательства снова будем узнавать из информации союзников.
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13.07.2022 22:01 Відповісти
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13.07.2022 21:28 Відповісти
курва, побоювання росії?! а що до нас? на нас напали і у нас жодних побоювань? нас будуть інспектувати туркі, щоб ми контрабандою зброї не займалися? яка на ... контрабанда, військова допомога це не контрабанда. А русскіх на прєдмєт захопити наші кораблі і наші порти ніхто перевіряти не збирається? Чого їм втрачати? і кого боятися? оон?
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13.07.2022 21:30 Відповісти
Доки ннйтиме мова про наш досмотр кацапських лоханок:- перемовини Неприйнятні
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13.07.2022 21:56 Відповісти
Потрібно створити міжгалактичний координуючий центр..... Кацап вже думає як киданути. Це сморід, гниль.
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13.07.2022 21:31 Відповісти
Росія, за планом, повинна дати згоду на перемир'я під час руху вантажів, а Туреччина - за підтримки ООН - інспектуватиме кораблі, щоб розвіяти побоювання Росії щодо контрабанди зброї,- турецькі членососи рашистського куйла.Чому ж ви ,лицемірні тварини,не інспектували рашистські війскові кораблі і не заборонювали їм вхід в Чорне море, щоб вони не сіяли смерть в Україні.Падлюки,?Турція гарантує пропуск рашистських війскових кораблів для війни з Україною і вбивства українців, але всі інші кораблі.котрі будуть вести зброю для захисту життя України і її народу блокуватиме.як такі.котрі везуть контрабанду.Скоти
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13.07.2022 21:32 Відповісти
турки зараз відпустили судно з краденим зерном ! інспектора хрінові .
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13.07.2022 21:38 Відповісти
какой вывоз?????, зерно в обмен на оружие!!!
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13.07.2022 21:33 Відповісти
Гаага, террористы, нельзя турбины поставлять. Не хотите наше зерно проверить?
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13.07.2022 21:40 Відповісти
У членожидоголових,асе одночасно поєднується в Зелайно
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13.07.2022 21:58 Відповісти
Забудьте тепер про потоплені кацапські кораблі,про крим і міст . А свинособаки будуть плавати як гімно де захочуть ще й контролюватимуть точки виходу з порту. Оце бл перемога вашу мать за рахунок України.
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13.07.2022 21:48 Відповісти
Ну да. Наша армия воевала, чтобы наши чинуши нас сдали.
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13.07.2022 21:53 Відповісти
Перемир'я - це як? Поки наше зерно вивозити, то не стріляти, а потім "дякуємо, владімір владімірович, зерно вивезено - можете продовжити вбивати українців"?
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13.07.2022 21:52 Відповісти
зачем вывозить зерно. в стране дефецит топлива, перегоняйте на биодизель. самая зеленая энергетика. пусть толерасты кормят негров своей сиськой.
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13.07.2022 21:56 Відповісти
Як тільки розпочалась лихоманка з бензином, заправив свою ВАЗ 2106 спиртовим бензином, так не знав, як потім дати раду. І це не іномарка *******. Довелось зливати паливо, скільки зміг, потім промивати бензобак, і шукати нормальний нафтовий бензин. Так що біопаливо- з завода виробника автомобіль має бути до того призначений
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13.07.2022 22:09 Відповісти
Бразилия на таком ездит и не жужит. этанол сейчас в любом топливе. его применение тормозиться как раз по причине любви толерастов распределять помощь для вечный голодных. бояться, что все уйдет на перегонку.
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13.07.2022 22:15 Відповісти
Homer

Перемир'я "під час вивезення зерна" - це як?

Тобто південь зеленатор вже не звільняє?

Відмінить чи призупинить свій же наказ?
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13.07.2022 21:57 Відповісти
Меня больше интересуют значит ли это что русские корабли снова будут свободно плавать и стрелять, а нам их трогать нельзя ракетами.
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13.07.2022 21:59 Відповісти
Кремль, та кремлівську агентуру в Україні можна привітати з вдалою спецоперацією.
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13.07.2022 22:09 Відповісти
Еще в 2019 году.
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13.07.2022 22:17 Відповісти
Турки гандони
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13.07.2022 22:12 Відповісти
Зелені підари, вам дали зброю потопили усі кораблі рашистів, які ***** переговори з терористами?
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13.07.2022 22:13 Відповісти
Люди чекають звільнення, для них кожен день може бути останнім, яке перемир'я? А потім 11 вересня рашистське голосування, і що з нашими окупованими територіями? Мирно увійдут у московський рейх
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13.07.2022 23:54 Відповісти
Хто в цій комісії від України? Треба, щоб була повна прозорість і публічність в її роботі! Інакше будуть проблеми...
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14.07.2022 01:30 Відповісти
 
 