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Білий дім відреагував на звернення Спартц щодо України: "Ми відповімо конгресвумен належним чином"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

спартц

У Білому домі пообіцяли відповісти на звернення конгресвумен-республіканки Вікторії Спартц, в якому вона просить президента Джо Байдена надати Конгресу інформацію щодо Андрія Єрмака, а також висловлює занепокоєння щодо нагляду за поставками зброї Україні.

"Ми відповімо конгресвумен належним чином, я не буду забігати наперед листування з цього приводу. Те, що ми робимо, і на чому зосереджені, це спілкування з українцями на всіх рівнях, рівнях помічників, і аж до президента Зеленського, щоб переконатися, що ми розуміємо їхні потреби. А також на спроможності, які їм потрібні в цій війні, що зараз зосереджена, в основному, на Донбасі. І переконатися, що ми їм відповідаємо", - розповів у коментарі "Голосу Америки" координатор Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ.

Він додав, що президент впевнений, що США роблять все можливе, щоб задовольнити потреби України.

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"Ми, очевидно, поділяємо стурбованість, висловлену членами Конгресу, адже важливо переконатися, що існує належна відповідальність за матеріали, які отримує Україна. Але ми повинні пам’ятати: щойно устаткування опиняється в руках українських збройних сил - це власність України. Окрім цього, ми не диктуємо, як вони мають використовувати кожну одиницю обладнання на полі бою. Але вони також нам казали, що поділяють стурбованість щодо підзвітності та нагляду, і готові працювати з нами над цим", - відповів Джон Кірбі.

Нагадаємо, раніше конгресвумен Вікторія Спартц написала відкрите звернення до президента США Джо Байдена із закликом перевірити "можливі зв'язки" глави Офісу президента Андрія Єрмака з країною-окупантом Росією. МЗС України відповів, що ці заяви - маніпуляція. Після цього Спартц закликала МЗС утриматися від нападок, а Зеленського - вирішити питання Єрмака.
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Топ коментарі
+89
Вікторії Спартц-респект...
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13.07.2022 21:18
+69
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13.07.2022 21:29
+51
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13.07.2022 21:26
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Ця дика війна диких кацапів завадила назрілим вимогам народу відставки влади й новим виборам. Зараз таке неможливо й вони будуть робити, що захочуть.
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13.07.2022 22:43 Відповісти
Знаєте, у мене таке враження, що більшість коментаторів на Цензорі - це просто вороги України. Чи вони не розуміють, що якщо ми на даний час не згуртуємося навколо президента (ну наданий час у нас президент Зеленський, іншого в нас немає), то ми програємо цю війну?
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13.07.2022 22:53 Відповісти
А якщо ми згуртуємось навколо зрадника , ми виграємо війну? Аналізуючи 3 роки правління Зеленського я впевнений що він або сам зрадник , або настільки дурний ,що робить так як йому радить інший зрадник!
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13.07.2022 23:20 Відповісти
Вам не здається - це так і є. Тут ДРГ працюють так, що аж гай шумить.

Ми програємо цю війну не тому, що не згуртуємося навколо Зе, а тому що навколо Зе казапські кроти.
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14.07.2022 00:08 Відповісти
Як можна згуртуватися навколо того , кому не віриш ? Він навіть не хоче розвіяти сумніви. То ж люди думають , що в самий відповідальний момент він може зрадити .
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14.07.2022 00:44 Відповісти
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14.07.2022 00:47 Відповісти
Надоело одно и тоже...ваше "не на часі "" оказалось зелёной тягучей брехней ,причем во всех ракурсах ...в войну,вменяемые люди,не объединяются вокруг агентов врага .
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14.07.2022 06:40 Відповісти
Я не знаю, чи єрмак агент фсб, але те що він слуга коломойші, то це точно. Ще до війни були дослідження програми "схеми".
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13.07.2022 23:08 Відповісти
Якщо вся українська держава стане на захист колективної секретарки на Банковій в особі Єрмака і постане питання так, що ми всі загинемо але врятуємо цього чоловіка тоді це відіб'ється на результаті наступних президентських виборів в Україні. - Юрій Швець.
https://www.youtube.com/watch?v=giYg85slQoc
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13.07.2022 23:52 Відповісти
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14.07.2022 00:00 Відповісти
Понятно, что американцы ребята прагматичные и работают со всяким сбродом по всему миру, потому их удивить сложно. Но мы смогли. Похоже, американцам видосики уже не заходят.
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14.07.2022 00:07 Відповісти
А кого не введёт в шок то,что армия воюет вопреки продажному правительству ..
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14.07.2022 06:45 Відповісти
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14.07.2022 00:45 Відповісти
Ми чудово знаємо хто така Каптур і впливу у неї навіть на своїх нуль.
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14.07.2022 06:10 Відповісти
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14.07.2022 06:15 Відповісти
Уже было и не прокатило )
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14.07.2022 06:47 Відповісти
Старенька восени 2021 року одержала орден княгині Ольги ІІІ ступеню. Це її, певно, розчулило. Буває.
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14.07.2022 08:01 Відповісти
І хто не будь чув те що дозволяють собі наші зелені ублюдки, образи чи звинувачення в її бік. Тільки наші дебіли як Боневтік і його шобла накинулись на неї, але якщо зелені дебіли думають що їм це зійде, дуже помиляються і вони і їхні прихильники по усій Україні понесуть відповідальність.
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14.07.2022 06:08 Відповісти
Если бы Штаты справедливо и беспристрастно разобрались в деятельность Зе команды, то шеф- Кломойский в Штатах получил бы лет 500 тюрьмы и сдал бы Зелю и его шоблу - часть из них получила бы пожизненное за предательство: госизмену и коррупцию , ну а сам Зе получил бы несколько пожизненных - честно заработал.
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14.07.2022 08:55 Відповісти
Не вам. в мережаній лівреї
Доносчики і фарисеї
За правду пресвятую стать.
І за свободу. Розпинать.
А не любить ви вчились брата!
О роде суетний. проклятий,
Коли ти видохнеш? Коли
Ми діждемося Вашінгтона
Зновим і праведним законом?
А діждемось-таки колись!
Не сотні нас, а міліони ......
( Юродивий. Т.Г. Шевченко)
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14.07.2022 09:12 Відповісти
тут она права
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14.07.2022 09:28 Відповісти
Америка не вірить зе,ЗОВСІМ....українці теж .Після такого викриття президент зеленський повинен НЕГАЙНО бути відстороненний від посади (світовий скандал) або сам подати в відставку (як Борис Джонсон за "нікчемні провини" а не зрадництво і корупцію)....коломойського (основного "керівника-злодія") заарештувати і віддати американському правосуддю...ніхто не бачить януовоща (ставленник кремлівської мафії)а він продовжує знищувати Україну військами кремлівської мафії та своїми перевертнями в Україні.....тому так себе веде "безстрашна" кремлівська мафія"бо бєніренигату (через збитий літак МАУ и 159 загиблих громадян в Омані ) через чмоню передали - хто в Україні хазяїн і як повинно все бути.І макрону,і шульцу і ін. про їх безпорадність а у кремлівської мафії "все схвачено".....завжди нагадують кремлівські гопники ,тому такий роздрай .... ііііі як заворушилось кубло шоблийобликаламоя : можуть піти на скрепи кремлівської мафії (пам"ятайте ,курви,вам ніколи не дадуть натішитьись тими зрадницькими грошима,ні вам ні вашим дітям !).
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14.07.2022 09:28 Відповісти
Будемо чекати відповіді Байдена.Маємо надію,що це станеться,як можливо скоріше.
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14.07.2022 09:33 Відповісти
пора либо зеле, либо дерьмаку доставать какой-нибудь подарок в виде авторучки...
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14.07.2022 09:55 Відповісти
Спартц повністю підтримую....... Безмозгла робила усе щоби заховати підступну злочинну діяльність Єрмака на користь ворога...... не вийшло Комісія яку очолювада вона навішала локшини , та заблокувала її роботу. Але оскільки ми йдемо до Евросоюзу то неминучо стають питання а чи мають право корупціонери та м"яко кажучі "прибічники" ворога знаходитись біля президента мати доступ до державної таємниці. зливати державну таємницю ворогові - вагнергейт. І тут знову Єрмак!!!!! чому? що він знає про президента таке, що той не може його звільнити...операція "Буратіно." Оманський зашквар!!!! пАТРУШЕВ!!!
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14.07.2022 11:22 Відповісти
Сердечна подяка пані Вікторії Спартц. Справжня вільна козачка в Конгресі США. Як би тут не вистрибували із штанів адвокати і зацікавлені особи з ОПи, вона робить ту роботу, яку в Україні просто неможливо проводити з двох причин : військовий стан та провладна монобільшість в українському парламенті. В українців не залишилось засобів впливу на владу. І суди, і прокуратура, і ЗМІ, і ВР і навіть Президент- все в руках ставленика агресора Єрмака. Треба розуміти, що Зеленський за жодних обставин його не звільнить. Можливо, для заспокоєння громадського обурення пожертвує Татаровим чи Демченком. І все. Думаю, підуть разом по закінченню каденції шостого.
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14.07.2022 12:24 Відповісти
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